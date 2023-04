NovaGroup liên tiếp bị công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu Novaland (NVL)

CTCP NovaGroup đã báo cáo kết quả giao dịch bán 98.377 cổ phiếu NVL của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) theo hình thức khớp lệnh từ ngày 18/4 – 20/4. Lý do giao dịch là do công ty chứng khoán bán cổ phiếu cầm cố.

Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu NVL do NovaGroup nắm giữ giảm từ 570.680.283 cổ phiếu (tỷ lệ 29,264%) xuống còn gần 570.581.906 cổ phiếu (tỷ lệ 29,259%).

Trong 2 ngày 12/4 và 14/4, NovaGroup cũng bị công ty chứng khoán bán hơn 54.000 cổ phiếu cầm cố. Vào cuối tháng 3 và tuần đầu tháng 4, Novagroup cũng đã bị bán giải chấp gần 2.200.000 cổ phiếu NVL với lý do tương tự.

Trước loạt giao dịch bán giải chấp này, NovaGroup đã có động thái chủ động đăng ký bán ra 38 triệu cổ phiếu NVL từ ngày 30/3 – 28/4, với mục đích cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu nợ. Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương pháp thỏa thuận và khớp lệnh.

Ở chiều ngược lại, bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh, con gái của ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Novaland đồng thời là Chủ tịch NovaGroup đã mua vào gần 19,4 triệu trong tổng số 44,5 triệu cổ phiếu NVL đã đăng ký, qua đó nâng sở hữu lên 21,64 triệu đơn vị, tương đương 1,11% cổ phần. Giao dịch được thực hiện trong khoảng thời gian từ 10/2 đến 10/3 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Lý do không hoàn tất giao dịch được bà Quỳnh đưa ra là do “đối tác thay đổi thời gian giao dịch”.

Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2023 

Tại thông báo cùng ngày, HĐQT Novaland đã thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách tham dự.

Theo đó, thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 dự kiến diễn ra vào ngày 22/6/2023. Ngày đăng ký cuối cùng sẽ là 18/5/2023. Địa điểm tổ chức công ty sẽ thông báo chi tiết tại Thư mời họp.

Trên thị trường, cổ phiếu NVL bị HoSE đưa vào diện cảnh báo từ ngày 25/4, nguyên nhân do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2022. Kết phiên sáng 25/4, NVL hiện dừng ở mức 14.200 đồng/cp, tăng gần 35% kể từ đầu tháng 3 và tương đương mức thị giá với thời điểm đầu năm. Giá trị vốn hoá tương ứng xấp xỉ 27.600 tỷ đồng.

Trước khi vào diện cảnh báo, cổ phiếu NVL cũng đã có tên trong danh sách không đủ điều kiện cho vay ký quỹ (margin) của HoSE do chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2022. Sau đó, công ty đã khắc phục tình trạng trên.

Gần đây, vào ngày 19/4, Novaland cùng Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) và CTCP Đầu tư Xây dựng Ricons ký kết thỏa thuận về việc hợp tác triển khai xây dựng hoàn thiện dự án Tổ hợp căn hộ - thương mại dịch vụ The Grand Manhattan (Quận 1, TP HCM). Theo thỏa thuận, TPBank sẽ hỗ trợ tài chính để đảm bảo dự án The Grand Manhattan tiếp tục triển khai thi công sau thời gian tạm ngưng cũng như cung cấp gói tín dụng cho người mua nhà, trong khi Ricons đảm nhiệm vai trò tổng thầu thi công, cam kết đảm bảo chất lượng và tiến độ xây dựng.