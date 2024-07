Noventiq Việt Nam được Microsoft vinh danh là Đối tác của năm 2024

Noventiq, nhà cung cấp toàn cầu về các giải pháp và dịch vụ chuyển đổi số và an ninh mạng, thông báo đã giành giải thưởng Đối tác của năm 2024 do Microsoft trao tặng tại Việt Nam. Công ty được tôn vinh trong một danh sách các đối tác hàng đầu của Microsoft trên toàn cầu vì đã thể hiện sự xuất sắc trong đổi mới và triển khai các giải pháp khách hàng dựa trên công nghệ Microsoft.

Hervé Tessler, CEO của Noventiq, chia sẻ: "Chúng tôi tự hào được Microsoft công nhận là Đối tác của năm tại bảy quốc gia khác nhau. Giải thưởng này không chỉ tôn vinh việc sử dụng sáng tạo công nghệ của Microsoft mà còn khẳng định cam kết của chúng tôi đối với các giá trị cốt lõi và sứ mệnh của Noventiq. Điều này nhấn mạnh sự cống hiến của chúng tôi trong việc giúp khách hàng chuyển đổi và vận hành hiệu quả, an toàn trong một nền kinh tế số ngày càng phát triển ở các thị trường mới nổi. Là những người tiên phong trong dịch vụ chuyển đổi số, mục tiêu của chúng tôi là tiếp tục tập trung vào việc thúc đẩy và cung cấp các giải pháp số nâng cao hàng đầu, không chỉ đáp ứng mà còn vượt qua những yêu cầu ngày càng tăng của khách hàng."

Ilya Anzhiganov, Phó Chủ tịch của Noventiq APAC, cho biết: "Chúng tôi rất vinh dự được công nhận là Đối tác quốc gia của Microsoft tại Malaysia. Giải thưởng danh giá này tôn vinh những giải pháp xuất sắc mà đội ngũ của chúng tôi đã xây dựng trên nền tảng và đám mây của Microsoft. Sự công nhận này không chỉ tăng cường sự hiện diện của các giải pháp và dịch vụ của chúng tôi mà còn mở ra cơ hội kinh doanh mới, củng cố các mối quan hệ hiện có và nâng cao sự nhận diện trên thị trường. Chúng tôi rất háo hức về những cơ hội mà giải thưởng này mang lại, cam kết duy trì đà phát triển này và nỗ lực hướng tới sự xuất sắc."

Giải thưởng Đối tác của năm của Microsoft tôn vinh những đối tác Microsoft đã phát triển và cung cấp các ứng dụng đám mây, dịch vụ, thiết bị và giải pháp AI xuất sắc trong năm qua. Các giải thưởng được phân loại theo nhiều hạng mục khác nhau, với những đơn vị vinh danh được chọn từ hơn 4.700 đề cử tại hơn 100 quốc gia. Noventiq được công nhận vì đã cung cấp các giải pháp và dịch vụ xuất sắc tại Việt Nam cũng như tại 6 quốc gia khác: Philippines, Malaysia, Bulgaria, Latvia, Azerbaijan, và Kazakhstan.

Sự vinh danh Noventiq Vietnam cho giải thưởng Đối tác của năm là một minh chứng cho sự cam kết kiên định của chúng tôi đối với sự đổi mới, xuất sắc và đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Qua việc tập trung phát triển năng lực công nghệ, dịch vụ và ứng dụng các giải pháp của Microsoft như Bảo mật, Azure Open AI, Data&AI, Copilot, chúng tôi kiên định với mục tiêu là đối tác, đồng minh đáng tin cậy trong thời đại số hóa của doanh nghiệp và các tổ chức tại Việt Nam.

Giải thưởng Đối tác của năm do Microsoft thực hiện nhằm ghi nhận những thành tựu và đổi mới xuất sắc từ các đối tác ở cấp quốc gia, tôn vinh những đối tác đã xây dựng các giải pháp và dịch vụ trên nền tảng và đám mây của Microsoft, đồng thời đã đạt sự tăng trưởng đáng kể về số lượng khách hàng hoặc doanh thu.

Nicole Dezen, Giám đốc Đối tác và Phó Chủ tịch Tập đoàn tại Microsoft, cho biết: "Xin chúc mừng các người chiến thắng và các thí sinh lọt vào vòng chung kết Giải thưởng Đối tác của Năm 2024 của Microsoft! Đà phát triển được tạo ra bởi nhiều thông báo về AI và Copilot năm nay đã thúc đẩy sự đổi mới từ các đối tác của chúng tôi, cho phép cung cấp các dịch vụ và giải pháp đột phá cho khách hàng. Tôi được truyền cảm hứng bởi khả năng và sự sáng tạo trong hệ sinh thái đối tác của chúng tôi và những người chiến thắng năm nay đã thể hiện rõ ràng những gì tốt nhất có thể với AI và Microsoft Cloud."

Giải thưởng Đối tác của năm 2024 của Microsoft được công bố trước sự kiện kỹ thuật số MCAPS Start for Partners vào ngày 10 và 11 tháng 7. Các đối tác sẽ nhận được sự công nhận tại MCAPS Start for Partners trước khi tham gia lễ kỷ niệm trực tiếp trong tuần Microsoft Ignite vào tháng 11. Thông tin chi tiết về các giải thưởng năm 2024 được cung cấp tại trang Microsoft Partner: https://aka.ms/POTYA2024_announcement.

Về Noventiq, Noventiq (Noventiq Holdings PLC) có trụ sở chính tại London, là nhà cung cấp toàn cầu về các giải pháp và dịch vụ trong chuyển đổi số và an ninh mạng,. Công ty hỗ trợ, tạo điều kiện và thúc đẩy chuyển đổi số cho các doanh nghiệp của khách hàng, kết nối các tổ chức trên nhiều ngành công nghiệp với các nhà cung cấp IT hàng đầu, cùng với các dịch vụ và giải pháp độc quyền của mình. Sự tăng trưởng nhanh chóng của công ty được củng cố bởi chiến lược ba chiều mở rộng thâm nhập thị trường, danh mục sản phẩm và kênh bán hàng. Điều này được hỗ trợ bởi phương pháp tiếp cận chủ động đối với M&A, giúp Noventiq tận dụng xu hướng hợp nhất trong ngành. Với khoảng 6.400 nhân viên trên toàn cầu, Noventiq hoạt động tại khoảng 60 quốc gia với tiềm năng tăng trưởng đáng kể ở nhiều khu vực bao gồm Mỹ Latin, EMEA và APAC – đặc biệt là sự hiện diện đáng kể tại Ấn Độ. Noventiq – nhà cung cấp toàn cầu về các giải pháp và dịch vụ IT.

Về Noventiq Việt Nam, hiện có 2 trụ sở văn phòng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, là một trong số những đối tác hàng đầu của Microsoft có tốc độ tăng trưởng doanh thu đáng kể hàng năm kết hợp với năng lực công nghệ luôn được khẳng định qua các giải thưởng và chứng nhận:

Đối tác Microsoft FastTrack

Thành viên của Hiệp hội Bảo mật Thông minh Microsoft

Nhà cung cấp Giải pháp Đám mây Tier-1 của Microsoft

Chuyên sâu về Azure và Modern Work của Microsoft

Đối tác Giải pháp với 100/100 cho 6 lĩnh vực trong Chương trình Đối tác Đám mây

Đối tác Modern Work & Bảo mật APAC của Năm từ 2018 đến 2023

Azure Expert MSP, thành viên của MISA

Một trong những đối tác NCE CSP toàn cầu hàng đầu