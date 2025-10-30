Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

NSND Xuân Bắc "không có ý khoe khoang" nhưng dân mạng vẫn đòi "trả cục vàng" vì món này

30-10-2025 - 21:15 PM | Sống

Một video hài hước của NSND Xuân Bắc về khu vườn nhà mình đã khiến mạng xã hội rần rần khi dân tình vừa trầm trồ vừa bật cười vì món quà trĩu trịt mà thiên nhiên ban tặng.

Vốn được khán giả yêu mến không chỉ bởi tài năng sân khấu mà còn bởi tính cách hóm hỉnh, gần gũi, NSND Xuân Bắc luôn biết cách mang lại niềm vui dù chỉ qua những khoảnh khắc đời thường. Nam nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ những đoạn video vui vẻ về cuộc sống giản dị cùng gia đình, những câu chuyện quanh vườn cây nhà mình, khiến người xem cảm nhận rõ nét sự ấm áp và hài hước rất "Xuân Bắc".

Anh từng khiến cộng đồng mạng thích thú khi đăng tải một video ngắn ghi lại cảnh khu vườn nhà mình - nơi có một cây khế sai trĩu quả. Dưới phần chú thích, nam nghệ sĩ dí dỏm viết: "Không có ý khoe khoang gì đâu nhé!!!" - một câu nói nghe tưởng đơn giản nhưng lại khiến dân mạng bật cười vì đúng chất "mặn mà" của anh.

NSND Xuân Bắc "không có ý khoe khoang" nhưng dân mạng vẫn đòi "trả cục vàng" vì món này- Ảnh 1.

Trong video, NSND Xuân Bắc hào hứng giới thiệu cây khế trong vườn, vừa quay vừa nói giọng nửa đùa nửa thật: "Không có ý khoe khoang đâu mà muốn nói với mọi người đây chính là cây khế nhà mình. Câu hỏi đặt ra là: có bao nhiêu quả khế?" - khiến người xem vừa thấy vui vừa… ngưỡng mộ vì độ sai quả của cây. Từng chùm khế vàng ươm, căng mọng trĩu xuống khiến khu vườn nhỏ của anh như rực sáng trong nắng.

Đoạn video này đã "gây bão" trên mạng xã hội, thu hút hơn 5,4 triệu lượt xem cùng hàng ngàn bình luận. Nhiều người không chỉ thích thú trước khu vườn "đáng mơ ước" mà còn không giấu nổi sự tò mò, thi nhau bình luận hài hước.

Bên dưới phần bình luận, rất nhiều người liên tưởng ngay tới câu chuyện cổ tích "Cây khế" - trong đó người em hiền lành được chim thần trả vàng khi chia nửa quả khế. Dân mạng rôm rả để lại hàng loạt bình luận vui:

- Ăn một quả, trả cục vàng ạ.

- Có con quạ trong truyền thuyết này chú ơi.

- Cho cháu xin quả đi chú.

NSND Xuân Bắc "không có ý khoe khoang" nhưng dân mạng vẫn đòi "trả cục vàng" vì món này- Ảnh 2.

NSND Xuân Bắc "không có ý khoe khoang" nhưng dân mạng vẫn đòi "trả cục vàng" vì món này- Ảnh 3.

Đằng sau câu chuyện tưởng chỉ để vui ấy, nhiều người lại cảm nhận được sự giản dị và niềm vui rất đời thường trong cách NSND Xuân Bắc tận hưởng cuộc sống. Giữa guồng quay của công việc, anh vẫn dành thời gian chăm chút cho khu vườn, trồng cây, hái quả - điều mà nhiều người xem là xa xỉ trong cuộc sống hiện đại.

Cây khế qua cách kể của Xuân Bắc bỗng trở thành niềm vui giản đơn nhưng đầy ý nghĩa. Không phải siêu xe, đồ hiệu hay biệt thự, mà chính sự tươi tốt của khu vườn và những tiếng cười chân thật mới là "tài sản" quý giá mà khán giả thấy ở anh.

Một cây khế, một câu nói vui và một video đơn giản, nhưng lại khiến hàng triệu người mỉm cười - đó là tài năng đặc biệt rất riêng của NSND Xuân Bắc, người luôn biết biến những điều bình dị thành niềm vui cho tất cả.

Theo Châu Anh

