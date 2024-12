NSX Anh Trai Say Hi vừa có 1 thông báo "chạm" và "cháy hết mình" khiến netizen hoang mang tột độ!

2 ngày 7 và 9/12 vừa qua, hàng chục nghìn người hâm mộ đã đổ về sân vận động Mỹ Đình, quây kín 1 khoảng không gian rộng lớn vì concert Anh Trai Say Hi. Quỵ tụ 30 Anh Trai long lanh sáng bừng, đại nhạc hội đã đem đến cho khán giả những tiết mục mãn nhãn và hoành tráng nhất.

Chuỗi concert Anh Trai Say Hi thành công vượt ngoài sức tưởng tượng

Tưởng như sẽ là đêm encore cuối cùng thì dạo gần đây, loạt tin đồn Day 5 sẽ được diễn ra đang gây náo loạn khắp cõi mạng. Chưa kịp hạ nhiệt thì fanpage tích xanh của Anh Trai Say Hi lại “úp mở” nhỏ giọt liên quan đến buổi concert “có thể xảy ra” này: “‘Chạm’ và ‘cháy hết mình’ cùng thần tượng ở khoảng cách gần nhất #LiveConcert”.



Dòng trạng thái mơ hồ của NSX khiến netizen không khỏi hoang mang

Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có bất kỳ thông cáo chính thức nào về việc liệu đêm hội thứ 5 diễn ra ở đâu. Vì vậy, loạt thuyết âm mưu được đưa ra. Lời mời chào đấy hứa hẹn này khiến netizen đứng ngồi không yên. Nhiều người hoang mang, không biết phải đặt niềm tin vào đâu khi NSX cứ trêu đùa trái tim fan như vậy. Một bộ phận cư dân mạng “nghị lực” hơn, quyết định “tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”, đợi có thông tin xác thực mới dám “gáy”.

Một số bình luận của netizen:

- Là sao nữa vậy Thơ ơi Thơ?

- Ủa cứ úp úp mở mở hoài vậy sốp?

- Như nào phải nói. Cuối năm rồi cho người ta cái hẹn cụ thể để còn hùn vốn.

- Thôi mình công bố giúp em luôn địa điểm và tiền vé đi ạ.

- Nói luôn đi, vòng vo quá shop.

Trước đó hôm 13/12, BTC Anh Trai Say Hi khiến dân tình mất ăn mất ngủ giữa đêm khi bất ngờ đăng tải dòng trạng thái với vỏn vẹn 6 chữ: "Concert 5, Anh Trai Say Hi". Với hiệu suất hút khán giả đỉnh cao từ chuỗi concert vừa qua, việc NSX chương trình “thầu” thêm đêm nhạc thứ 5, hay thậm chí vài đêm nữa cũng không phải không có cơ sở.