NTK Thái Công: Quá khứ làm ảo thuật kiếm sống, hiện tại nổi rần rần với phát ngôn 'sống sang' gây tranh cãi

Ảo thuật gia "được" nghề thiết kế chọn

Thái Công là một nhà thiết kế nội thất người Đức gốc Việt, chủ sở hữu của công ty thiết kế Thái Công Interior Design. Tên tuổi của ông được gắn với những món đồ xa xỉ và có giá trên trời. Các chia sẻ về cuộc sống thượng lưu của Thái Công chưa bao giờ "hết hot" vì quá độc lạ. Thời gian gần đây, nhà thiết kế này gây chú bằng những video hướng dẫn cách ăn uống, trang trí,… theo phong cách quý tộc.

NKT người Đức gốc Việt tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế Thời trang tại Đại học Akademie JAK, sau đó làm việc trong ngành thời trang và nhiếp ảnh. Dù nổi tiếng với lối sống sang trọng, xa xỉ, sở hữu những bộ quần áo phụ kiện đắt tiền, song ít ai biết trước khi thành danh và được biết đến với tư cách là một nhà thiết kế nội thất, Quách Thái Công từng có thời gian làm một công việc dường như không mấy liên quan đến nghề nghiệp hiện tại, đó là ảo thuật gia.

Ảnh: Internet

Năm 15 tuổi, Thái Công đã bắt đầu hành nghề ảo thuật ở khắp chương trình lớn nhỏ. Từ những buổi tiệc có cả ngàn người tham dự cho đến các bữa tiệc nhỏ như sinh nhật, đám cưới, Thái Công đều tới diễn.

Sau khi tốt nghiệp, ông đã có thời gian dài gắn bó với công việc stylist và nhiếp ảnh gia.

Khi còn là stylist và nhiếp ảnh gia, Thái Công có một phòng nhỏ được trang trí và sắp xếp độc đáo, tình cờ thu hút sự chú ý của một khách hàng bên Đức. Đây là một trong những cơ duyên đưa Thái Công từ một stylist và nhiếp ảnh gia chuyển qua nhà thiết kế nội thất. Chia sẻ về bước ngoặt này, Thái Công cho biết: "Là do nghề chọn mình chứ mình không chọn nghề"

Quách Thái Công từng đạt được nhiều giải thưởng như Infinity Award do Hội đồng ICP ở New York, Mỹ; Sư Tử Vàng ở Cannes, Pháp và giải Đồng do Hội đồng ADC ở Đức vinh danh. Cuối năm 2012, Quách Thái Công trở về Việt Nam mở rộng công việc kinh doanh.

Nhắc đến Thái Công, mọi người ngay lập tức sẽ nghĩ đến những thương vụ trị giá triệu USD cho nhiều khách hàng, chẳng hạn thiết kế nội thất cho khu nhà của vợ chồng Đoàn Di Băng, lắp gương 2 tỷ đồng cho một đại gia Hà Nội,… Ngoài ra, ông cũng thường xuyên review về các khách sạn mà mình đặt chân tới, có thể nói đem lại lượng kiến thức đặc biệt cho những người yêu kiến trúc.

Những lần tranh cãi không hồi kết của "ông hoàng xa xỉ"

Không chỉ được biết đến với những "phi vụ" thiết kế đình đám, NTK Thái Công còn là chủ nhân của loạt tranh cãi phía sau những video được chia sẻ trên chính trang mạng xã hội của mình.

Hồi tháng 12/2021, trong clip giới thiệu nhà với vợ chồng đại gia Quận 7 - Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ, Thái Công đã nói rằng: "Cái toilet mà còn để bên cạnh bồn tắm thì làm sao hiểu được phong cách sống".

Ảnh: Youtube Thái Công

Ngay lập tức, quan điểm của ông đã khiến dân mạng bùng lên một cuộc tranh luận sôi nổi.

Một bên không đồng tình với ý kiến trên. Họ cho rằng toilet chung trong nhà tắm là chuyện bình thường và nó hợp lý. Bên cạnh đó cư dân mạng còn phản đối quan điểm của Thái Công vì vị trí bồn tắm và toilet không thể hiện một người có hiểu phong cách sống hay không.

Một số người lại đồng tình với quan điểm của NTK khi cho rằng đây là bồn tắm chứ không nhà tắm. Nằm ngâm bồn với ly rượu vang mà bên cạnh là bồn cầu thì không có phong cách sống.

Ảnh: Youtube Thái Công

Không lâu sau đó, tháng 4/2022, NTK Thái Công đã chia sẻ một đoạn video ghi lại một buổi nói chuyện của ông với fan và anti fan để giải đáp mọi thắc mắc. Theo đó, 8 người được Thái Công mời đến để ghi hình và hỏi đáp không tiết lộ mình là fan hay anti fan.

Trong cuộc thảo luận đó, ông có một tuyên bố "cực gắt" về chuyện đi du lịch. Theo đó ông cho rằng nếu đi máy bay, ít nhất phải đi hạng thương gia hoặc hạng nhất không thì thôi. "Nếu không tiền thì anh không đi, anh ở nhà. Vì anh biết đi du lịch hạng rẻ tiền rất mệt mỏi, từ việc phải tự check-in, ra xếp hàng… rồi bay qua New York phải đổi vé, chờ đợi 4 - 5 tiếng đồng hồ quá mệt mỏi".

Ảnh: Youtube Thái Công

Cũng trong buổi nói chuyện đó, Thái Công chia sẻ việc thường dùng những vật dụng xa xỉ nhưng "khác người" khi được hỏi làm thế nào để sử dụng những chiếc vali Louis Vuitton không có bánh xe.

Thái Công cho biết những thứ mình sử dụng phải phù hợp với không gian sống. Hơn nữa đó cũng là một trong những cách sống của bản thân Thái Công. NTK tự đặt ra những tiêu chuẩn cho riêng mình để thành công hơn trong cuộc sống.

"Cái vali cũng vậy thôi, nó là cái cuối cùng. Nếu mà mình đã xách cái vali mà không cần bánh xe nữa thì mình phải có tất cả những thứ khác thì mới có cái vali này được".

Ảnh: Tiktok Thái Công

Sau khi đăng tải, đoạn video nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng, tạo nên luồng ý kiến trái chiều. Đa số người dùng mạng đều cho rằng Thái Công "sang không đúng chỗ". Bởi không phải cứ khoác vali sang chảnh là người có khí chất nhiều tiền.

Mới đây nhất, quán cà phê mới của Thái Công tiếp tục khiến dân mạng có những ý kiến trái chiều. Theo đó một nữ Tiktoker đã chia sẻ trải nghiệm khi ghé quán cà phê của ông. Điểm khiến nhiều người thu hút là phần menu lẫn nội thất xa hoa của quán. Theo như cô nàng TikToker chia sẻ, thực đơn của quán không có món nào dưới 100.000 đồng. Muốn uống bình trà nguyên chất như phía trên thì cô phải bỏ ra 230.000 đồng. Bất ngờ nhất là ly sinh tố cũng có mức giá khá cao, lên đến 210.000 đồng.

Với thực tế này, người dùng mạng chia thành 2 luồng ý kiến khác nhau. Một bên cho rằng giá tiền so với không gian sang trọng và vị trí tọa lạc của quán là phù hợp. Ngược lại, phần đông người cho rằng chỉ uống một ly nước mà phải bỏ thêm tiền để gánh cả chi phí nội thất của quán thì không nên vào. Một số người cho rằng, việc uống nước ở những quán vỉa hè hay bình dân hơn đôi khi lại thoải mái.