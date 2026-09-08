Nữ ca sĩ nổi tiếng rời Việt Nam sang Mỹ lấy chồng 2, sống trong biệt thự 13.500m2.

Vào những năm 2000, Hồng Ngọc là một trong những giọng ca đình đám bậc nhất làn sóng nhạc trẻ Việt Nam. Nữ ca sĩ sinh năm 1978 chinh phục hàng triệu khán giả nhờ chất giọng trầm khàn đặc trưng cùng phong cách biểu diễn đầy lửa trên sân khấu.

Những bản hit như Mắt nai cha cha cha hay màn song ca Vùng trời bình yên cùng Đàm Vĩnh Hưng đã trở thành một phần ký ức thanh xuân của thế hệ 8x và 9x. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang rực rỡ, đường tình duyên thời trẻ của cô lại gặp không ít thác ghềnh.

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ với nhạc sĩ Minh Nhiên tại quê nhà, Hồng Ngọc rơi vào khoảng thời gian khủng hoảng và chịu tổn thương sâu sắc. Để tạm gác lại nỗi buồn quá khứ, năm 2004, cô quyết định nhận lời sang Mỹ lưu diễn dài ngày.

Chính chuyến đi định mệnh này đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của nữ ca sĩ khi cô gặp gỡ doanh nhân Thomas Tâm Nguyễn. Lúc bấy giờ, anh đang là chủ một quán bar ca nhạc tại Mỹ. Nhận thấy giọng ca đầy nội lực của Hồng Ngọc, Thomas Tâm đã chủ động mời cô về hát tại quán của mình.

Sự chu đáo, chân thành và thấu hiểu của chàng Việt kiều Mỹ đối với một nữ ca sĩ đơn độc nơi đất khách quê người đã dần sưởi ấm trái tim cô. Sau 6 tháng tìm hiểu, Hồng Ngọc chính thức nhận lời yêu và quyết định ở lại Mỹ định cư. Cặp đôi trải qua nhiều năm hẹn hò ngọt ngào trước khi tổ chức đám cưới hoành tráng vào năm 2009. Sau khi về chung một nhà, Thomas Tâm đã quyết định sang nhượng lại quán bar để lui về làm hậu phương, thành lập công ty giải trí và làm quản lý riêng cho vợ.

Căn biệt thự hoành tráng gia đình Hồng Ngọc sinh sống.

Chồng và các con của Hồng Ngọc.

Trải qua hai thập kỷ gắn bó, cặp đôi đã xây dựng một tổ ấm viên mãn với ba người con ngoan ngoãn. Bên cạnh cuộc sống gia đình ấm êm, khối tài sản của vợ chồng Hồng Ngọc tại Mỹ cũng khiến công chúng phải trầm trồ. Cuối năm 2025, gia đình nữ ca sĩ chính thức chuyển về sinh sống tại một siêu biệt thự nằm ở thành phố Dallas, thuộc tiểu bang Texas. Căn cơ ngơi này tọa lạc trên một khu đất rộng lên tới 13.500 m², được bao bọc bởi không gian xanh mướt của những thảm cỏ trải dài và cây bóng mát cổ thụ.

Dù sở hữu khối tài sản bạc tỷ, Hồng Ngọc ngoài đời lại chọn lối sống vô cùng bình dị. Giọng ca Mắt nai cha cha cha tự tay quán xuyến mọi ngóc ngách trong nhà thay vì thuê một đội ngũ giúp việc đông đảo. Khán giả không khỏi bất ngờ khi thấy hình ảnh một ngôi sao nổi tiếng diện trang phục giản dị, tự mình lái chiếc xe cắt cỏ cỡ lớn để dọn dẹp quanh vườn, hay tự tay nuôi gà, trồng trọt và chăm chút từng góc nhỏ cho tổ ấm.

Không chỉ có siêu biệt thự tại Texas, vợ chồng nữ ca sĩ còn nắm trong tay nhiều bất động sản giá trị khác, điển hình là căn biệt thự ven biển rộng gần 1.000 m² tại thành phố Destin, bang Florida – món quà xa hoa do chính ông xã Thomas Tâm tặng vợ nhân dịp sinh nhật tuổi 41. Từ một người mang theo vết thương lòng rời xa quê hương, Hồng Ngọc giờ đây đã có một cuộc sống trọn vẹn, viên mãn cả về vật chất lẫn tinh thần tại xứ sở cờ hoa.