Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ ca sĩ SN 2003: "Tôi không cho phép ăn món khác, không cho phép đặt đồ ăn ngoài về"

| | Lifestyle

"Tôi và cả ekip phải ăn đậu phụ suốt cả dự án" – Phương Mỹ Chi nói.

Nữ ca sĩ SN 2003: "Tôi không cho phép ăn món khác, không cho phép đặt đồ ăn ngoài về"- Ảnh 1.

Mới đây, chương trình Sao Check đã lên sóng với khách mời là ca sĩ Phương Mỹ Chi. Tại chương trình tuần này, Phương Mỹ Chi chia sẻ về dự án mới của mình mang tên Dân chơi dân ca. 

Cô nói: "Tôi nghe fan của tôi nói rằng đi đâu cũng gặp Phương Mỹ Chi. Nhất là năm 2025 vừa rồi, tôi tham gia tận hai cuộc thi và đóng phim điện ảnh Nhà gia tiên. Mọi người gặp tôi đến ngán ngẩm, cảm giác như tôi đang tấn công mọi người.

Nữ ca sĩ SN 2003: "Tôi không cho phép ăn món khác, không cho phép đặt đồ ăn ngoài về"- Ảnh 2.

Phương Mỹ Chi

Vì thế, đến giữa năm 2026 này, tôi quyết định có một cuộc tổng tấn công lần nữa với dự án mới. Dự án này không dừng lại ở một album mà còn nhiều hoạt động khác nữa.

Đây là dự án tôi đặt nhiều tâm huyết vào vì không chỉ là công sức của một mình tôi mà còn là của cả một tập thể đông người. Album này tôi lấy cảm hứng từ nhiều loại hình văn hóa Việt Nam.

Nữ ca sĩ SN 2003: "Tôi không cho phép ăn món khác, không cho phép đặt đồ ăn ngoài về"- Ảnh 3.

Tôi thấy, nếu đã đầu tư nhiều như vậy thì không thể nào chỉ dừng lại ở một album hay lan tỏa về tinh thần, phải có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa. Vì thế nên tôi mới muốn làm dự án này rộng hơn nữa.

Tôi và cả ekip phải ăn đậu phụ suốt cả dự án, chỉ ăn cơm với đậu phụ. Tôi không cho phép ăn món khác, không cho phép đặt đồ ăn ở bên ngoài về. Phải dành hết tiền để làm dự án mới này".

Trở lại cùng album Dân Chơi Dân Ca, Phương Mỹ Chi chính thức cởi bỏ chiếc áo "người kể chuyện sách giáo khoa" để hóa thân thành một cô gái tuổi đôi mươi biết yêu, biết vương vấn. Cô mang hát xoan Phú Thọ, xòe Thái, hay Khmer Nam Bộ vào những bản phối Pop, Rock, Afrobeat.

Theo Tùng Ninh

Thanh Niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bên trong trung tâm thương mại lớn nhất miền Trung: Vì sao tập đoàn Nhật rót 4.000 tỷ?

Bên trong trung tâm thương mại lớn nhất miền Trung: Vì sao tập đoàn Nhật rót 4.000 tỷ? Nổi bật

Bất ngờ nguồn gốc loạt sữa tắm trong khách sạn cao cấp, hoá ra là cuộc chơi hàng hiệu khét tiếng ít ai ngờ tới

Bất ngờ nguồn gốc loạt sữa tắm trong khách sạn cao cấp, hoá ra là cuộc chơi hàng hiệu khét tiếng ít ai ngờ tới Nổi bật

Mẹ đơn thân nổi tiếng nói thẳng: "Phải biết làm ra tiền"

Mẹ đơn thân nổi tiếng nói thẳng: "Phải biết làm ra tiền"

20:25 , 12/09/2026
Đan Trường bị chê

Đan Trường bị chê

20:25 , 12/09/2026
Bài học đắt giá cho Đoàn Văn Hậu

Bài học đắt giá cho Đoàn Văn Hậu

20:10 , 12/09/2026
Chia sẻ mới nhất của Trấn Thành và Hari Won

Chia sẻ mới nhất của Trấn Thành và Hari Won

19:57 , 12/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên