Nữ CEO Quốc Cường Gia Lai bị bắt; nông dân một huyện sắm hơn 1.000 ô tô

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai

Theo thông tin từ Bộ Công an, sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và thi hành lệnh khám xét đối với Nguyễn Thị Như Loan - Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai - về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Bà Nguyễn Thị Như Loan.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai và các đơn vị, cá nhân có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Đây là diễn biến mới nhất liên quan quá trình điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan.

CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCG) do bà Nguyễn Thị Như Loan làm tổng giám đốc được biết đến là một trong những doanh nghiệp bất động sản hàng đầu khu vực phía nam. Đây là một doanh nghiệp nổi tiếng nhưng cũng có nhiều lùm xùm tai tiếng, một thời gắn với cái tên ông Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô la) - con trai bà Loan và cũng từng trong ban lãnh đạo doanh nghiệp, trước khi rút ra khỏi QCG và kinh doanh riêng.

Quốc Cường Gia Lai của bà Nguyễn Thị Như Loan gần đây lại nổi lên sau khi bị tòa tuyên phải trả 2.883 tỷ đồng trong vụ Trương Mỹ Lan và mới nhất là sự vắng mặt của bà Nguyễn Thị Như Loan “vì sức khỏe” dẫn đến việc tổ chức bất thành ĐHCĐ thường niên 2024 của QCG ngày 30/6.

Giá vàng nhẫn tròn trơn "quay đầu" giảm mạnh

Thời điểm 17h30 ngày 20/7, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 75,7 - 77,1 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với buổi sáng.

Tập đoàn Doji cũng hạ giá vàng nhẫn tròn trơn về mức 75,9 - 77,15 triệu đồng/lượng. Mức giá này giảm 250.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 350.000 đồng/lượng chiều bán ra so với buổi sáng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn mức 75,8 - 77,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. (Ảnh: BTMC).

Chỉ trong phiên giao dịch ngày 20/7, giá vàng nhẫn tròn trơn giảm tới 750.000 đồng/lượng so với ngày 19/7. Đây cũng là mức giảm giá sâu nhất trong 1 tuần qua. Đà giảm của giá vàng nhẫn tròn trơn xuất phát từ việc giá vàng thế giới quay đầu giảm.

Với vàng miếng SJC, 4 ngân hàng quốc doanh (Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank) và doanh nghiệp đồng loạt niêm yết 78,5 - 80 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra vàng SJC ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Lý do 1 triệu tỷ đồng đang tồn trong kho bạc

Chiều 18/7, tại họp báo chuyên đề kết quả công tác trọng tâm 6 tháng đầu năm, đại diện Kho bạc Nhà nước trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong về việc chậm giải ngân khiến tồn quỹ ngân sách lên tới 1 triệu tỷ đồng .

Toàn cảnh họp báo tình hình 6 tháng đầu năm của Kho bạc Nhà nước ngày 18/7.

Ông Lưu Hoàng - Cục trưởng Quản lý ngân quỹ, Kho bạc Nhà nước - cho biết, đây là khoản tiền tồn quỹ ngân sách nhà nước. Hiện nay, tồn quỹ ngân sách nhà nước gồm 2 cấp: Trung ương và địa phương (tỉnh, huyện, xã). Tỷ trọng lớn nhất trong khoản tiền này thuộc vốn đầu tư công.

Bên cạnh đó, tồn quỹ ngân sách nhà nước còn có nguồn tiền từ cải cách tiền lương. Đối với cải cách tiền lương, khoản tiền đã sẵn sàng, Kho bạc Nhà nước chi khi có văn bản yêu cầu từ các đơn vị.

Nói về nguyên nhân chậm giải ngân vốn đầu tư công, ông Trần Mạnh Hà - Vụ trưởng kiểm soát chi, Kho bạc Nhà nước - cho biết, do dự án vướng mắc giải phóng mặt bằng, không thi công và không có khối lượng thanh toán. Theo ông Hà, thời gian qua, thị trường vật liệu xây dựng phục vụ dự án đường cao tốc gặp khó khăn, ảnh hưởng tiến độ thi công các dự án, tác động tiến độ giải ngân vốn. Bên cạnh đó, vướng mắc chủ quan như chủ đầu tư triển khai dự án còn chậm, chậm khối lượng thanh toán gửi về Kho bạc Nhà nước.

"Để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, Kho bạc Nhà nước triển khai thanh toán trực tuyến, hỗ trợ chủ đầu tư giải ngân qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Kho bạc Nhà nước sẵn sàng giải ngân vốn khi chủ dự án hoàn thành khối lượng, gửi hồ sơ thanh toán. Chúng tôi có hệ thống giám sát giao dịch trên dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo không chậm muộn giải ngân" ông Hà cho biết.

Bất ngờ dừng tháo dỡ công trình sai phạm ở tòa nhà golf Đồi Cù - Đà Lạt

Sáng 17/7, cơ quan chức năng phường 1, TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) tổ chức cưỡng chế hai công trình xây dựng sai phép, không phép tại tòa nhà câu lạc bộ (CLB) golf do Công ty CP Hoàng Gia DL làm chủ đầu tư .

Cụm công trình sai phép, không phép trên Đồi Cù.

Sau khi Chủ tịch UBND phường 1 Nguyễn Long An công bố quyết định cưỡng chế, ông Trần Quốc Hùng - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Hoàng Gia DL - cho rằng doanh nghiệp chấp hành các quyết định của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, hiện nay tại công trình đang xảy ra tranh chấp giữa các nhà thầu và khởi kiện nhau ra Tòa án nhân dân (TAND) TP. Thủ Đức - TPHCM.

Ông Hùng đưa ra quyết định do TAND TP. Thủ Đức ban hành về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời “cấm thay đổi hiện trạng đối với tài sản tranh chấp” liên quan tới các công trình trong dự án tòa nhà CLB golf.

Động thái này nhằm bảo vệ chứng cứ, bảo toàn tình trạng hiện có của tài sản liên quan tới vụ án, tránh gây thiệt hại không thể khắc phục được, đảm bảo cho việc tòa án thu thập tài liệu, chứng cứ, thực hiện các thủ tục tố tụng để giải quyết vụ án.

TAND TP. Thủ Đức quyết định cấm thay đổi hiện trạng đối với tài sản tranh chấp là tòa nhà CLB golf Đà Lạt cho tới khi có quyết định khác của cơ quan có thẩm quyền thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời này.

Gần 32 triệu người bị cơ quan thuế gửi 'trát' đòi nợ

Ngày 15/7, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị sơ kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Toàn cảnh hội nghị sơ kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 Bộ Tài chính.

Ông Đặng Ngọc Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế - cho biết, nửa đầu năm nay, cơ quan thuế đẩy mạnh điện tử hóa việc ban hành thông báo nợ thuế. Cơ quan thuế đã ban hành gần 32 triệu lượt thông báo tiền thuế nợ , tiền phạt và tiền chậm nộp gửi đến người nộp thuế.

Tổng cục Thuế kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ đối với những trường hợp chây ỳ nợ thuế, có dấu hiệu tẩu tán tài sản, bỏ trốn. Cơ quan thuế đã ban hành gần 174.500 quyết định cưỡng chế. Các hình thức cưỡng chế gồm: trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản; cưỡng chế hóa đơn; kê biên tài sản, thu tiền tài sản bên thứ 3 nắm giữ; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Cơ quan thuế công khai thông tin, công khai số tiền nợ thuế của gần 632.000 người nộp thuế chây ỳ, không nộp tiền thuế đúng hạn với tổng số tiền gần 230.000 tỷ đồng.

Hàng nghìn nông dân đổi đời, mua ô tô nhờ sầu riêng

Sáng 18/7, UBND huyện Krông Pắc, Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin các hoạt động Lễ hội sầu riêng Krông Pắc lần thứ II , năm 2024.

Những quả sầu riêng tươi ngon tại "thủ phủ" sầu riêng Krông Pắc.

Bà Ngô Thị Minh Trinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc - cho biết, địa phương xác định nông nghiệp là bệ đỡ của ngành kinh tế. Bên cạnh cây công nghiệp như cà phê, hồ tiêu, cao su… những năm qua, sầu riêng đã trở thành loại cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao.

Theo bà Trinh, nhờ cây sầu riêng nông dân địa phương đã làm giàu. Theo thống kê sơ bộ, chỉ trong 2 năm, hàng nghìn nông dân trồng sầu riêng đã mua ô tô. Cụ thể, năm 2022, người dân mua khoảng 400 chiếc, năm 2023 khoảng 600 ô tô.

"Năm nay, giá sầu riêng được chốt tại vườn 90.000 đồng/kg. Con số mua ô tô của nông dân sẽ không ngừng tăng lên", bà Trinh nhấn mạnh.