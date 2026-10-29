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Nữ chính MV triệu view đang hot đảo điên TikTok: Nhan sắc ngọt ngào gây thương nhớ, ngoài đời mặc gì cũng cuốn

| | Lifestyle

Nữ chính sinh năm 1997 viral khắp MXH vì nhan sắc xinh đẹp, lại thêm gu thời trang cực cuốn.

MV “3 PHẢI 6 ĐỪNG” của Quân A.P vừa ra mắt ngày 27/10 đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, cán mốc hơn 2 triệu lượt xem chỉ sau thời gian ngắn. Bên cạnh giai điệu ballad sâu lắng, chất giọng giàu cảm xúc vốn là thế mạnh của nam ca sĩ, sản phẩm lần này còn ghi điểm nhờ phần hình ảnh được đầu tư chỉn chu, với những khung hình đẹp mắt cùng chemistry ngọt ngào giữa Quân A.P và nữ chính Lê Khanh. Không quá lời khi nói sự xuất hiện của Lê Khanh (SN 1997) là một trong những yếu tố giúp MV thêm phần cuốn hút. Vốn là “nửa kia” của Quân A.P ở ngoài đời, cô mang đến những tương tác tự nhiên, ăn ý với nam ca sĩ, khiến các phân cảnh tình cảm trong MV càng thêm chân thực. Sức hút ấy không chỉ dừng lại trên màn ảnh mà còn lan sang cả những thước phim hậu trường. Trên TikTok, các phân cảnh có sự góp mặt của Lê Khanh nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, dân tình dành nhiều lời khen cho nhan sắc, biểu cảm diễn xuất tự nhiên của cô cũng như phản ứng hóa học ngọt ngào giữa hai người.

Ngoài đời, Lê Khanh cũng là gương mặt thu hút sự chú ý nhờ nhan sắc xinh đẹp, lại thường xuyên góp mặt tại các sự kiện thời trang, làm đẹp. Cô sở hữu lượng người theo dõi đáng chú ý trên mạng xã hội, với hơn 100.000 follower trên Instagram và gần 200.000 người theo dõi trên TikTok. Không chỉ gây ấn tượng bởi diện mạo ngọt ngào, Lê Khanh còn ghi điểm với phong cách thời trang trẻ trung, sành điệu và khả năng biến hóa linh hoạt trong nhiều kiểu trang phục. Từ những set đồ nữ tính, nhẹ nhàng đến các bản phối cá tính, thời thượng, cô đều biết cách tạo dấu ấn riêng. Ngắm loạt outfit của "nữ chính triệu view" Lê Khanh, chị em hẳn sẽ tìm thấy không ít gợi ý mặc đẹp để làm mới phong cách thường ngày.

Trong một outfit đi cafe dạo phố, Lê Khanh ghi điểm khi diện set trắng tinh khôi, vừa xinh yêu vừa toát lên nét nữ tính, nhẹ nhàng. Công thức phối áo ôm dáng cùng chân váy dài giúp tổng thể thêm thướt tha, bay bổng mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch. Đặc biệt, cô còn khéo léo mix match cùng giày bệt và túi xách màu hồng pastel, tạo điểm nhấn ngọt ngào, khiến cả set đồ trông hài hòa và trendy hơn hẳn. Đây chính là outfit lý tưởng để chị em diện đi chơi, dạo phố hay tranh thủ "sống ảo" vào dịp cuối tuần. Những ngày thu trời vẫn còn mát mẻ, nàng nào đang bí ý tưởng lên đồ thì đừng quên lưu ngay công thức này để có những bộ hình xinh xắn nhé!

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Phong cách thời trang của Lê Khanh ghi điểm nhờ sự đa dạng, khi thì thanh lịch, nữ tính, lúc lại ngọt ngào như nàng tiểu thư. Trong tủ đồ của cô có không ít thiết kế váy xinh xắn khiến chị em mê mẩn, điển hình là mẫu đầm ngắn màu xanh pastel với phần tay phồng, cổ sơ mi phối bèo trắng và gấu váy xếp ly điệu đà. Thiết kế vừa tôn dáng, vừa mang đến vẻ trẻ trung, yêu kiều mà không kém phần thanh lịch. Để hoàn thiện outfit, Lê Khanh kết hợp cùng tất trắng và giày loafer đen, tạo nên tổng thể chuẩn style tiểu thư hiện đại. Chị em nào mê phong cách kẹo ngọt mà vẫn muốn diện đồ có gu thì rất đáng tham khảo công thức này.

Gợi ý mua sắm: Tại đây

Ăn vận theo style phóng khoáng, năng động, Lê Khanh gợi ý công thức lên đồ đơn giản mà vẫn ghi điểm tuyệt đối về khoản mặc đẹp. Cô kết hợp áo hai dây cùng sơ mi kẻ xanh khoác ngoài, mix thêm quần suông trắng và sneaker trắng để hoàn thiện outfit trẻ trung, thoải mái. Bản phối ghi điểm nhờ bảng màu tươi sáng, hài hòa, mang đến cảm giác vừa phóng khoáng vừa thanh lịch. Đây cũng là công thức diện đồ cực dễ áp dụng cho những buổi dạo phố, cà phê cuối tuần hay vi vu ngày nắng, nàng nào mê style casual sành điệu thì rất nên học hỏi.

Lê Khánh tiếp tục gợi ý cho chị em một outfit đón thu vừa thoải mái, trẻ trung vừa sành điệu. Cô lựa chọn set áo yếm phối cùng áo khoác ngoài, kết hợp quần suông rộng tạo nên tổng thể phóng khoáng mà vẫn có gu. Kiểu áo yếm này đang là một trong những item được yêu thích trong mùa thu năm nay nhờ khả năng biến hóa linh hoạt, dễ phối đồ và mang đến vẻ ngoài thời thượng. Chị em nào chưa có thiết kế này trong tủ đồ có thể tham khảo để làm mới phong cách mùa thu.

Vào những ngày bí ý tưởng lên đồ, combo jeans/denim chính là công thức mặc đẹp đơn giản mà chị em có thể áp dụng ngay. Lê Khánh cũng ghi điểm khi kết hợp áo khoác jeans dáng croptop với quần jeans ống loe, tạo nên set đồ đồng điệu, trẻ trung mà vẫn cực kỳ sành điệu. Sự kết hợp giữa hai item kinh điển mang đến diện mạo phóng khoáng, thời thượng, giúp tổng thể trông có gu mà chẳng cần phối đồ cầu kỳ.


Theo Phác Thái Anh

Phụ Nữ Mới

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