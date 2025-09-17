Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nữ chủ hụi chiếm đoạt hơn 117 tỷ đồng của gần 1.000 người

17-09-2025 - 09:33 AM | Xã hội

Với gần 1.000 người tham gia các dây hụi do mình lập ra, Lê Thị Lại ở Lâm Đồng đã chiếm đoạt số tiền hơn 117 tỷ đồng.

Ngày 17/9, TAND tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thị Lại (SN 1964, trú xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Dự kiến, phiên xử sẽ diễn ra trong 4 ngày (16-19/9) do số lượng bị hại đông và có nhiều tình tiết cần làm rõ.

Theo cáo trạng, từ năm 2005, Lê Thị Lại đứng ra tổ chức nhiều dây hụi, chủ yếu là hụi tháng. Thời gian đầu, việc chơi hụi diễn ra bình thường, người tham gia ít, Lại thu và trả tiền đúng hạn nên tạo được sự tin tưởng, số lượng hụi viên ngày càng đông.
Từ năm 2017, Lại mở cùng lúc nhiều dây hụi, dẫn đến mất cân đối thu chi, thua lỗ và không còn khả năng thanh toán. Để duy trì, Lại tiếp tục lập thêm nhiều dây hụi mới, lấy tiền người chơi sau trả cho người chơi trước.

Nữ chủ hụi chiếm đoạt hơn 117 tỷ đồng của gần 1.000 người- Ảnh 1.

Bị cáo Lê Thị Lại tại phiên toà xét xử sơ thẩm.

Đỉnh điểm vào cuối năm 2020, Lại đưa ra thông tin gian dối về việc có nhiều người bán phần hụi, nhằm lôi kéo người chơi mua lại với giá trị lớn. Sau đó, có 295 người tin tưởng tham gia, nộp tổng cộng hơn 156 tỷ đồng. Trong khi đó, bị cáo chỉ dùng một phần nhỏ số tiền này để trả lãi, phần còn lại chiếm đoạt để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Đến tháng 1/2021, khi mất khả năng thanh toán, Lại đã bỏ trốn khỏi địa phương. Chỉ riêng dây hụi mà Lại tổ chức cuối năm 2020 đã có tới 947 người tham gia với 19.043 phần hụi. Trong đó, 203 người bị chiếm đoạt tổng cộng hơn 117 tỷ đồng.

Về trách nhiệm dân sự, có 202 bị hại yêu cầu Lê Thị Lại bồi thường số tiền hơn 116 tỷ đồng; riêng bị hại L.T.B.H không yêu cầu bồi thường số tiền hơn 768 triệu đồng đã bị chiếm đoạt.

Theo Thái Lâm

Tiền Phong

Nữ chủ hụi

