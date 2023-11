Nữ chủ nợ lặn lội bay sang Mozambique đòi tiền Giám đốc cuỗm 60 tỷ bỏ trốn

Chiếm đoạt gần 60 tỷ đồng, bỏ trốn ra nước ngoài

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, trú tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an, từ 15 năm trước, ngày 14/7/2008, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Quyền về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Quyền được xác định là Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Phú Quyền Thế (trụ sở tại phố Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội) nhưng lại vay tiền của nhiều người dưới hình thức viết giấy vay nợ, thỏa thuận lãi suất từ 4 đến 5% một tháng.

Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hà Nội tiến hành các thủ tục để tiếp nhận đối tượng Quyền. Ảnh: Bộ Công an

Tuy nhiên, Nguyễn Xuân Quyển đã bỏ trốn nên cơ quan công an đã đề nghị và được Interpol ban hành Lệnh truy nã quốc tế.

Mất nhiều năm phối hợp với cảnh sát các nước, đến ngày 19/3/2023, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận được điện của Văn phòng Interpol Tanzania thông báo đối tượng truy nã Nguyễn Xuân Quyền đã bị bắt giữ tại Sân bay quốc tế JK Nyerere khi đối tượng đang chờ bay nối chuyến từ Tanzania về Mozambique.

Vì vậy, ngày 3/4/2023, đoàn cảnh sát Tanzania đã dẫn giải đối tượng Nguyễn Xuân Quyền về đến Sân bay quốc tế Nội Bài và bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hà Nội.

Nữ chủ nợ lặn lội bay sang Mozambique đòi tiền

Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, trong số 17 bị hại của đối tượng Quyền có bà H.T.H (ở quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) đã cho Quyền vay hơn 5 tỷ đồng trong thời gian từ tháng 7/2006 đến tháng 1/2007 với lãi suất thỏa thuận từ 4 đến 4,5% một tháng.

Đến tháng 11/2013, biết tin Quyền xuất cảnh trốn sang Mozambique, bà H. bay đến tận đây tìm Quyền để đòi tiền thế nhưng Quyền cũng chỉ nhờ người mang trả cho bà H. 20.000 USD.

Đối tượng Nguyễn Xuân Quyền. Ảnh: Bộ Công an

Còn bị hại mất nhiều tiền nhất là ông T.A.T (ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) với tổng cộng 27,6 tỷ đồng tiền gốc, chưa tính lãi. Quyền nói với ông T. vay tiền để phục vụ hoạt động kinh doanh mua bán nhà đất với lãi suất 6% một tháng.

Trong số 17 bị hại còn có ông B.X.T. (ở quận Ba Đình, Hà Nội) đã góp vốn 11,9 tỷ xây dựng tòa nhà tại địa chỉ 124 Kim Mã (quận Ba Đình, Hà Nội) từ năm 2006 nhưng Quyền không hề triển khai xây dựng.

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Xuân Quyền đã lợi dụng pháp nhân của Công ty Cổ phần Phú Quyền Thế vay tiền của nhiều người sau đó bỏ trốn để chiếm đoạt tổng số tiền 56,9 tỷ đồng.