Nữ chủ tịch sinh năm 1999 vừa ký một quyết định quan trọng

Theo nghị quyết do Chủ tịch HĐQT Trịnh Khánh Linh ký ngày 30/9/2026, CTCP Tập đoàn PC1 (mã chứng khoán: PC1) dự kiến chuyển nhượng toàn bộ 1,2 triệu cổ phần phổ thông, tương đương 40% tổng số cổ phần của Tân Thành. Giao dịch dự kiến được thực hiện trong quý III - quý IV/2026.

Đáng chú ý, khoản đầu tư này mới được PC1 thực hiện từ năm 2025. Ngày 3/4/2025, HĐQT tập đoàn thông qua việc nhận chuyển nhượng 1,2 triệu cổ phần Tân Thành, tương đương 40% vốn điều lệ. Khoản đầu tư sau đó được hoàn tất với giá trị 16,5 tỷ đồng, qua đó đưa Tân Thành trở thành công ty liên kết của PC1.

Tân Thành hoạt động trong lĩnh vực khai thác đá, cát, sỏi, đất và chế biến các loại đá. Như vậy, chỉ hơn một năm sau khi rót vốn, PC1 đã lên kế hoạch thoái toàn bộ phần sở hữu tại doanh nghiệp này. Do giá bán chưa được công bố, hiện chưa có cơ sở xác định hiệu quả tài chính của thương vụ.

Diễn biến này đặt trong bối cảnh doanh nghiệp vừa trải qua nhiều biến động lớn về đội ngũ lãnh đạo cấp cao. Bà Trịnh Khánh Linh, sinh năm 1999, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT PC1 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/7/2026. Bà Linh là con gái ông Trịnh Văn Tuấn, cựu Chủ tịch HĐQT PC1.

Thời gian gần đây, cơ cấu cổ đông của PC1 cũng có những thay đổi đáng chú ý. Trong phiên 8/9, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) mua thêm 360.000 cổ phiếu PC1, trong khi công ty con CII Invest mua thêm 190.000 cổ phiếu.Sau các giao dịch, hai pháp nhân thuộc nhóm CII nắm tổng cộng khoảng 53,51 triệu cổ phiếu PC1, tương đương 13,01% vốn điều lệ, lần đầu đưa tỷ lệ sở hữu của nhóm này vượt 13%. Trước đó, CII cho biết khoản đầu tư vào PC1 là khoản đầu tư tài chính dài hạn và không nhằm mục đích tham gia quản trị, điều hành doanh nghiệp.

Ở mảng hoạt động cốt lõi, PC1 vẫn tiếp tục tham gia các dự án hạ tầng điện quy mô lớn. Đầu tháng 9, doanh nghiệp tham gia đấu Gói thầu số 9 thuộc dự án xây dựng tuyến đường dây 220kV cấp điện cho Trạm biến áp 220/110kV Hòa Lạc và các đường dây 110kV xuất tuyến do EVNHANOI tổ chức.

Gói thầu có giá dự toán hơn 518,5 tỷ đồng. PC1 đưa ra mức dự thầu hơn 517 tỷ đồng, cao nhất trong ba hồ sơ tham dự tại thời điểm mở thầu ngày 5/9. Hai nhà thầu còn lại lần lượt chào khoảng 490,5 tỷ đồng và hơn 511,1 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã soát xét, PC1 ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất khoảng 477,6 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả sau soát xét thấp hơn mức 505,1 tỷ đồng trước đó do doanh nghiệp và một số công ty con trích lập bổ sung dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PC1 tăng 2,47% trong phiên 30/9, đóng cửa tại 20.750 đồng/cổ phiếu.