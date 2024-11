Nữ cựu phó giám đốc Sở hưởng lợi 1 tỉ đồng, gây thiệt hại hơn 39 tỉ

Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 13 bị can trong vụ "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Trung tâm Nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao TP HCM, Công ty T.S.T., Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) TP HCM.



Bị can Trần Thị Bình Minh. Ảnh: Bộ Công an

Trong vụ án, nhóm Hoàng Minh Bá (Giám đốc Công ty T.S.T); Ngô Võ Kế Thành (cựu Giám đốc Trung tâm R&D); Đinh Minh Hiệp (cựu Trưởng ban quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao TP HCM) và 8 bị can khác bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Hai bị can Trần Thị Bình Minh (cựu phó giám đốc Sở KH-ĐT TP HCM) và cấp dưới là Phan Tất Thắng (cựu Phó Phòng Kinh tế) bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo cáo trạng, giai đoạn từ năm 2016 – 2018, Ban quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao TP HCM được UBND TP HCM giao triển khai, thực hiện gói thầu Dự án Hệ thống trang bị thiết bị phòng thí nghiệm phục vụ công tác bảo tồn, lai tạo, phát triển nguồn giống nấm (Dự án Nấm). Trung tâm R&D, là đơn vị trực thuộc Ban quản lý Khu công nghệ cao TP HCM, được giao làm chủ đầu tư Dự án Đầu tư nâng cấp và mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm sản phẩm vi cơ điện tử TP HCM (Dự án Mems).

Trong quá trình tham gia dự thầu mua sắm trang thiết bị của hai dự án, bị can Hoàng Minh Bá đã sử dụng các công ty do vợ chồng mình thành lập làm "quân xanh", chỉ đạo nhân viên hợp thức hồ sơ dự thầu, rồi thông thầu, đồng thời tác động người có thẩm quyền. Qua đây, Công ty T.S.T của Bá trúng thầu cả Dự án Mems và Dự án Nấm trái quy định, gây thiệt hại hơn 39 tỉ đồng.

Theo đó, bị can Bá đã thống nhất với Ngô Võ Kế Thành (Giám đốc R&D) về danh mục, giá dự toán Dự án Mems và thỏa thuận, thống nhất với Đinh Minh Hiệp (Trưởng ban Quản lý công nghệ cao) về danh mục, giá dự toán Dự án Nấm.

Các bị can lập dự toán theo đúng mức giá đã thống nhất với chủ đầu tư, điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính sai lệch so với thực tế; thiết lập "quân xanh" là Công ty Mitec (nhân viên của Công ty T.S.T đứng tên) và Công ty Sơn Bình (do cháu của vợ Bá đứng tên) để Công ty T.S.T trúng thầu theo đúng danh mục và giá đã thống nhất với chủ đầu tư.

Trong vụ án, Hoàng Minh Bá bị xác định giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo, còn Đinh Minh Hiệp và Ngô Võ Kế Thành với vai trò người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư đã thông đồng với bị can Bá. Hai người này còn chỉ đạo nhân viên hợp thức hồ sơ thầu giúp bị can Hoàng Minh Bá.

Trong quá trình đầu thầu, bị can Trần Thị Bình Minh (khi đó giữ chức Phó giám đốc sở KH-ĐT) được phân công phụ trách lĩnh vực đầu tư công nghệ cao, thẩm định, phê duyệt 2 Dự án Mems và Dự án Nấm. Bị can Phan Tất Thắng được phân công theo dõi, kiểm tra đề xuất của chuyên viên, ký trình Minh phê duyệt.

Trong quá trình theo dõi tiến độ phê duyệt Dự án Nấm, Hoàng Minh Bá nhận tin hồ sơ đã được trình nhưng Trần Thị Bình Minh chưa phê duyệt. Do có quan hệ từ trước nên Bá tới phòng làm việc của Phan Tất Thắng nhờ hỗ trợ và sẽ "cảm ơn sau".

Dịp Tết năm 2017, Hoàng Minh Bá trực tiếp đến Sở KH-ĐT gặp Trần Thị Bình Minh tặng quà 200 triệu đồng, nhờ hỗ trợ hồ sơ và được nhận lời. Sau đó, bị can Bá sang phòng làm việc của Thắng tặng vị này một chai rượu Chivas cùng 5 triệu đồng.

Sau khi nhận lời giúp đỡ Bá, Trần Thị Bình Minh đã yêu cầu phòng kinh tế đẩy nhanh tiến độ thẩm định trình phê duyệt và ký 2 dự án trên. Cả 2 chứng thư thẩm định của 2 dự án đều quá hạn, không được định giá lại theo giá thị trường để đảm bảo khách quan về giá.

Kết quả lập dự toán của Dự án Mems dựa trên bảng báo giá không ghi ngày tháng năm. Tuy nhiên, bị can Thắng đã đồng ý giúp Bá nên không kiểm tra mà vẫn đề xuất bị can Minh ký phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Sau khi Công ty T.S.T trúng thầu, Hoàng Minh Bá đưa cho Trần Thị Bình Minh 800 triệu đồng. Cơ quan chức năng xác định, bị can Minh hưởng lợi bất chính 1 tỉ đồng, còn Phan Tất Thắng hưởng lợi bất chính 350 triệu đồng.

Ngoài vụ án trên, bị can Trần Thị Bình Minh trước đó đã bị TAND TP HCM tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù, Phan Tất Thắng 4 năm 6 tháng tù cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", do liên quan đến Công ty AIC của Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng thầu sai quy định tại Trung tâm Công nghệ sinh học TP HCM.