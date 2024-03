Nữ đại gia 6 con sắp kết hôn lần thứ 3, U40 sở hữu BĐS trải dài từ Bắc vào Nam, chăm rót tiền tỷ ''tậu'' biệt thự, nhà phố

Trong giới bán hàng online, Hằng Túi là cái tên không còn xa lạ, thậm chí cô còn là hình mẫu người phụ nữ xinh đẹp và thành công mà nhiều chị em hướng tới. Hot mom kiêm nữ đại gia đình đám này tên thật là Nguyễn Bích Hằng, sinh năm 1987. Cô được nhiều người gọi là ''bà trùm bán hàng online'' vì sở hữu trong tay chuỗi thương hiệu đồ dùng mẹ - bé và mỹ phẩm nổi tiếng trên khắp toàn quốc. Ngoài ra, Hằng Túi cũng được biết đến là một ''tay chơi'' bất động sản chính hiệu khi thường xuyên ''rót tiền'' tậu nhà phố, biệt thự trên khắp cả nước.

Bước sang tuổi 37, Hằng Túi vẫn giữ vững phong độ là hot mom giỏi giang, xinh đẹp và giàu có nhất nhì mạng xã hội Việt. Sở dĩ cô được gọi là Hằng Túi vì trước đó, cô có khoảng thời gian chuyên bán túi xách. Cái tên này gắn với Hằng đến tận bây giờ, ngay cả khi không còn kinh doanh mặt hàng này.

Hằng Túi bén duyên với nghề kinh doanh từ rất sớm. Từ năm 15 tuổi, cô đã tập tành đi buôn. Đến đầu những năm 20 tuổi, cô có thể tự mua xe hơi khi còn là sinh viên đại học. Nhờ nỗ lực làm việc và niềm đam mê mãnh liệt với việc kinh doanh, Hằng Túi đã có được những thành quả ấn tượng trong sự nghiệp, liên tục sắm nhà đẹp, xe sang, đồ hiệu cho bản thân và cả gia đình.

Cuộc sống của mẹ đơn thân nuôi 6 người con

Ở độ tuổi U40, Hằng Túi khiến nhiều người ngưỡng mộ trước vẻ đẹp trẻ trung và khối tài sản đồ sộ do một tay cô làm nên. Ngoài ra, cô cũng là người phụ nữ độc lập, quyết đoán và không kém phần cá tính. Dù đã trải qua nhiều lần sinh nở, nhưng Hằng Túi vẫn gây ấn tượng với vóc dáng gọn gàng cùng vẻ ngoài tươi tắn, trẻ trung. Hiện cô đang làm mẹ đơn thân nuôi 6 người con ruột của mình.

Trái với nhan sắc và sự nghiệp, đường tình duyên của Hằng Túi lại có phần lận đận. Cô từng trải qua 2 đời chồng và hiện đang hạnh phúc bên bạn trai là doanh nhân. Trên trang cá nhân, ''bà trùm bán hàng online'' thường xuyên đăng tải hình ảnh tình tứ, khoe các khoảnh khắc lãng mạn bên người thương. Cách đây không lâu, Hằng Túi còn khiến dân tình xôn xao khi khoe ảnh diện chiếc váy cưới màu trắng.

Đến sáng ngày 19/3 vừa rồi, hot mom này tiếp tục chia sẻ khoảnh khắc được bạn trai cầu hôn, khiến nhiều người hào hứng về một đám cưới không xa trong tương lai của cặp đôi. Nói về màn cầu hôn bất ngờ của bạn trai doanh nhân, Hằng Túi viết:"Đang tận hưởng trên biển Venice lãng mạn thì đùng một cái quỳ xuống, nói cái gì thực ra lúc ấy Hằng hoảng, ù hết cả tai không nghe thấy nên bị dừng hình bất động nhưng chỉ loáng thoáng có câu 'em thử lắc xem anh có đẩy em ngay xuống biển không'. Theo phản xạ tự nhiên là gật lia lịa, thế là không một động tác thừa nhẫn được đeo lên tay, rồi ông ý hét lên ầm cả lên: 'She say yesssss' và tự dưng rất nhiều người hú hét vỗ tay nhiệt liệt...''

Cùng với chuyện tình lãng mạn, người đẹp 37 tuổi này cũng đang tận hưởng cuộc sống sung túc, giàu sang và hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Trên trang cá nhân, Hằng Túi thường khoe ảnh đi du lịch, shopping,... cùng người thân, bạn bè. Cô cũng chăm sắm túi xách và váy áo hiệu, ngoài ra còn duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, làm đẹp thường xuyên để giữ vóc dáng và tinh thần trẻ khỏe, tươi tắn.

U40 sở hữu nhiều BĐS tiền tỷ, chăm "rót tiền" tậu biệt thự

Không chỉ chăm sắm đồ hiệu và xe sang, Hằng Túi còn là một đại gia bất động sản chính hiệu. ''Bà trùm bán hàng online'' sở hữu nhiều căn biệt thự sang trọng ở các khu vực ''tấc đất tấc vàng'' của Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Tiêu biểu nhất phải kể đến căn biệt thự nằm trong khu nhà giàu Vinhomes Riverside Long Biên. Đây là căn nhà mà gia đình Hằng Túi thường xuyên ở.

Ngoài ra, nữ đại gia bất động sản này còn có 1 căn penthouse gần 600m2, 1 căn chung cư cao cấp ở Đà Nẵng, 1 căn nhà 123m2 ở ngã tư Phố Huế - Tô Hiến Thành (đã được rao bán). Năm 2022, cô khoe mua được 5 căn biệt thự nghỉ dưỡng ở biển Hội An với mức giá lên đến cả trăm tỷ đồng. Chia sẻ về quyết định mua 5 ngôi nhà này, Hằng Túi cho biết: "Hội An là một nơi vô cùng bình yên và cổ kính, bãi biển còn giữ được vẻ mộc mạc hoang sơ, an tĩnh, hợp để nghỉ dưỡng. Tuy nhiên 5 căn biệt thự này không phải thuộc sở hữu tất cả của Hằng, mà còn gom chung với hội chị em thân thiết nữa.''

