Nữ đại gia Trần Ngọc Bích vừa trúng thầu khu đất vàng tại Côn Đảo là ai?

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành văn bản công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng 9.994,8m2 đất tại đường Bến Đầm, huyện Côn Đảo. Theo đó, nữ đại gia Trần Ngọc Bích (ở Phường 12, quận Bình Thạnh, TP HCM) là người đã trúng đấu giá quyền sử dụng diện tích đất nêu trên với giá 80,1 tỷ đồng.

Mục đích sử dụng của khu đất trên là đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (đất thương mại, dịch vụ). Hình thức sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, thông qua hình thức bán đấu giá quyền sử dụng đất. Thời hạn cho thuê đất là 50 năm, kể từ ngày ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

Theo quy hoạch được duyệt, khu đất được quy hoạch xây dựng du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ du lịch; mật độ xây dựng là 25%, tầng cao công trình trong khu đất là 3 tầng, chiều cao tối đa 14m.

Theo tìm hiểu, bà Trần Ngọc Bích hiện là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Num Ber One, có trụ sở chính đặt tại Khu công nghiệp Sóng Thần 3, phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tra cứu các thông tin liên quan cho thấy, doanh nghiệp này đã hoạt động được 10 năm. Ngành nghề chính của Công ty là bán buôn đồ uống.

Đồng thời, bà Bích cũng là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát (THP Group). Doanh nghiệp có trụ sở chính tại 219 Đại Lộ Bình Dương, Phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương.

Được biết, năm 2019 theo tin từ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát cũng đã trúng đấu giá lô đất vàng khu đất An Hải - An Hội (huyện Côn Đảo) tại phiên đấu giá diễn ra ngày 25/12 với giá cuối cùng là 537,330 tỷ đồng. Được biết, khu đất An Hải - An Hội có diện tích 79.400m2 được đấu giá công khai với giá khởi điểm là 537,1 tỷ đồng.

Trước đó, Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã trúng đấu giá 2 khu đất vàng tại BR-VT: Khu Galaxy (cũng ở huyện Côn Đảo) với diện tích 9.900m2 với giá trúng là 83 tỷ đồng (cao hơn giá khởi điểm là 16 tỷ đồng); Khu đất đường D5 (phường 10, TP. Vũng Tàu) có diện tích 1,8ha với giá 394 tỷ đồng.

Được biết, năm 2018 Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã tuyên bố trước truyền thông sẽ “lấn sân” sang lĩnh vực bất động sản và nhấn mạnh đây là ngành quan trọng trong chiến lược kinh doanh của công ty thời gian tới và úp mở chuyện có quỹ đất lớn đang trong quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng. Mặc dù không tiết lộ cụ thể quy mô quỹ đất hiện có nhưng theo như lời doanh nghiệp này thì chỉ nói riêng 4 nhà máy đã có khoảng 160ha, cái trong khu công nghiệp, cái ngoài khu công nghiệp.