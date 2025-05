Nữ diễn viên '50 sắc thái' gầy trơ xương, mỹ nhân Pháp diện váy phản cảm tại Cannes

Ngày 19/5, nhiều tên tuổi lớn có mặt tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 78 để dự buổi ra mắt Highest 2 Lowest của đạo diễn Spike Lee. Nội dung phim xoay quanh một ông trùm âm nhạc bị cuốn vào âm mưu đòi tiền chuộc. Phim có sự tham gia của Denzel Washington, Ilfenesh Hadera, Jeffrey Wright, Ice Spice và ASAP Rocky. Ảnh: Getty Images.

Nổi bật nhất trong dàn sao trên thảm đỏ LHP Cannes ngày thứ 7 là nữ diễn viên Mỹ Dakota Johnson . Cô xuất hiện với đầm quây tua rua màu hồng. Cô được truyền thông ca tụng là biểu tượng thanh lịch. Ảnh: Shutterstock/WireImage.Tuy nhiên, một số khán giả tỏ ra lo lắng cho mỹ nhân 50 sắc thái vì cô ngày càng gầy, đến mức lộ cả xương ức. Ảnh: Getty Images.Adria Arjona nổi bật không kém với váy cúp ngực màu xanh lá cây nhạt và vòng cổ Tiffany màu bạc. Cô cùng Dakota Johnson đến Cannes để quảng bá cho bộ phim mới của họ, Splitsville . Bộ phim kể về một phụ nữ đứng trước nguy cơ hôn nhân tan vỡ và cần sự giúp đỡ từ những người bạn thân. Phim ra mắt tại Cannes 2025 và dự kiến ra rạp ngày 22/8. Ảnh: Getty Images/Shutterstock.Adria Arjona có khoảnh khắc ngọt ngào với bạn trai, tài tử Aquaman Jason Momoa. Ảnh: Getty Images.

Siêu mẫu Stella Maxwell tiếp tục gây ấn tượng trong ngày thứ hai tại Cannes 2025. Chiếc váy đen khoét cổ sâu táo bạo thu hút mọi ánh nhìn. Một ngày trước đó, cựu thiên thần nội y cũng chọn váy đen bó sát người, nhưng không cắt xẻ mà may từ vải ren xuyên thấu. Ảnh: Shutterstock/Wire.

Cựu Đệ nhất phu nhân Pháp Carla Bruni chọn váy thuê hoa xanh cổ vịt, được đánh giá cao hơn váy đỏ mà bà mặc một ngày trước đó. Ảnh: Getty Images.

Siêu mẫu Bỉ Rose Bertram hút mắt với trang phục táo bạo. Ảnh: Getty Images.

Diễn viên Milena Smit và Eva Yelmani (phải) đều chọn đầm đen, nhưng theo phong cách khác nhau. Ảnh: Getty Images.

Từ trái qua phải: diễn viên Ilfenesh Hadera, người mẫu Valery Kaufman và MC Jameela Jamil. Ảnh: Getty Images.

Diễn viên/người mẫu Pháp Frederique Bel được nhà hoạt động Paul Watson hộ tống lên thảm đỏ. Bất chấp quy định cấm khỏa thân, trang phục phản cảm, người đẹp sinh năm 1975 diện váy ren xuyên thấu, thấy rõ "da thịt" bên trong. Vào ngày khai mạc LHP Cannes, Frederique Bel bị chê vì mặc váy hở hang (ảnh phải). Ảnh: Getty Images.

Nam diễn viên Thụy Điển Fares Fares dẫn vợ, Clara Hallencreutz, đến Cannes dự buổi ra mắt Eagles Of The Republic (Les Aigles De La République) do anh đóng chính. Trong phim, anh vào vai George Fahmy, một trong những diễn viên nổi tiếng nhất của Ai Cập. Fahmy đối mặt với áp lực phải đóng vai chính trong bộ phim do chính phủ yêu cầu. Cuối cùng anh chấp nhận và vướng vào mối quan hệ ngoài luồng với vợ của vị tướng giám sát bộ phim. Ảnh: Getty Images.