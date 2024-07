Nữ diễn viên đình đám sa sút, không dám ra đường sau khi chồng CEO vỡ nợ 2000 tỷ

Ngày 10/7, tờ iFeng đưa tin về cuộc sống hiện tại của An Dĩ Hiên sau khi chồng CEO Trần Vinh Luyện vướng lao lý, nhận án tù 14 năm và vỡ nợ hơn 2.300 tỷ đồng. Theo truyền thông Trung Quốc, nữ diễn viên hiện tại khá vất vả vì phải 1 mình chăm sóc 2 con nhỏ. Người đẹp này đã từ bỏ lối sống xa hoa do tài sản của chồng đã bị tịch thu toàn bộ để trả nợ tiền phạt, còn bản thân lại chẳng có mặt mũi quay lại showbiz kiếm tiền. Thời gian qua, An Dĩ Hiên luôn xuất hiện với phong cách giản dị, không còn dát trên người những món hàng hiệu đắt tiền. Người đẹp cũng tự mình chăm con, không thuê bảo mẫu hỗ trợ. Gần đây, cô được trông thấy đi mua sắm ở cửa hàng đồ chơi bình dân.

Truyền thông Đài Loan (Trung Quốc), sau biến cố hôn nhân, An Dĩ Hiên sống ẩn dật, dè dặt và ít giao lưu với đồng nghiệp trong ngành giải trí. Người đẹp Ỷ Thiên Đồ Long Ký luôn che chắn kín mít khi xuống phố vì sợ bị người xung quanh nhận ra. Mỗi khi phát hiện ống kính máy ảnh hướng đến mình, cô luôn vội vàng quay đi chỗ khác hoặc nép sau lưng bạn bè. "Đáng buồn cho tình cảnh của An Dĩ Hiên ở thời điểm hiện tại. Từ 1 tiểu thư danh giá, 1 diễn viên hạng A quyến rũ và sang trọng, giờ cô ấy không dám ló mặt trên phố, lúc nào cũng phải trốn tránh vì sợ người khác nhận ra", tờ iFeng bình luận.

An Dĩ Hiên kết thúc giấc mộng giàu sang chỉ sau 4 năm cưới chồng tỷ phú

Không còn váy áo hàng hiệu và lúc nào cũng có kẻ hầu người hạ, An Dĩ Hiện giờ chuyển sang phong cách mặc giản dị, tự làm hết mọi chuyện từ chăm con đến mua sắm

An Dĩ Hiên lúc nào cũng che chắn kín mít khi xuống phố vì sợ bị người xung quanh nhận ra. Cánh săn ảnh cho biết cô luôn quay mặt nhìn sang chỗ khác hoặc nép sau lưng bạn bè khi thấy ống kính máy quay hướng đến chỗ mình

An Dĩ Hiên kết hôn với tỷ phú sòng bạc Trần Vinh Luyện năm 2017. Với khối tài sản 1 tỷ USD (25,4 nghìn tỷ đồng), Trần Vinh Luyện cung phụng An Dĩ Hiên như bà hoàng. Nữ diễn viên thường xuyên tổ chức các bữa tiệc xa xỉ để khoe sự giàu có và hạnh phúc của mình. Tuy nhiên, vào tháng 1/2022, Trần Vinh Luyện và đồng bọn đã bị bắt giữ. Đến tháng 4/2023, tỷ phú này bị kết án 14 năm tù giam cho 83 tội danh như rửa tiền, kinh doanh sòng bạc trái phép, thành lập và cầm đầu tổ chức tội phạm. Ngoài ra, Trần Vinh Luyện bị phạt 90 triệu USD (hơn 2.300 tỷ đồng), ảnh hưởng nặng nề với cuộc sống của An Dĩ Hiên.

Việc chồng vướng vòng lao lý khiến sự kiêu hãnh của An Dĩ Hiên sụp đổ. Bạn bè từng tiết lộ An Dĩ Hiên "lấy nước mắt rửa mặt" sau khi Trần Vinh Luyện bị bắt. Áp lực dư luận và trách nhiệm với người thân bất ngờ đè nặng lên vai khiến An Dĩ Hiên suy sụp, sức khỏe giảm sút. Ngoài 2 con nhỏ, nữ diễn viên phải chăm sóc cha chồng 90 tuổi và con gái riêng của Trần Vinh Luyện. Chưa kể, An Dĩ Hiên còn bị công chúng nghi ngờ, gièm pha che giấu và dính líu đến hoạt động kinh doanh phi pháp của chồng. Điều này khiến sao nữ phải trốn tránh truyền thông. Cô xóa ảnh gia đình, ngừng cập nhật tài khoản cá nhân suốt 2 năm qua. Thậm chí, nữ diễn viên không xuất hiện tại tòa trong thời điểm chồng bị xét xử.



An Dĩ Hiên khóc cạn nước mắt sau khi Trần Vinh Luyện bị bắt và ngồi tù

An Dĩ Hiên sinh năm 1980 tại Đài Loan (Trung Quốc). Cô là 1 trong những minh tinh hàng đầu Cbiz. An Dĩ Hiên được biết đến các bộ phim như Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Những Ngã Rẽ Cuộc Đời, Tuyết Sơn Phi Hồ, Tỏa Thanh Thu, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Tây Du Ký, Đấu Ngư... An Dĩ Hiên cũng là người đẹp có xuất thân gia thế, giàu có tại showbiz Hoa ngữ.

Nguồn: iFeng