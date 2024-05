Nữ diễn viên Việt đăng ảnh con gái 14 tuổi, gần 2 nghìn người xúc động, khen phi thường

Nhân dịp con gái bước sang tuổi 14, diễn viên Minh Cúc đã đăng tải loạt ảnh cùng con trên trang cá nhân. Cô viết: "Bước sang tuổi 14 hay những năm về sau Mụ vẫn luôn là em bé nằm trọn trong vòng tay của mẹ. Yêu Mụ hết cả con người và trái tim của mẹ. Cứ luôn yêu đời, khoẻ mạnh và yêu thương mẹ Mụ nhá. Chúc mừng sinh nhật Mụ của tôi".



Chia sẻ của Minh Cúc nhận được 1800 bình luận. Nhiều người gửi lời chúc mừng sinh nhật tới con gái nữ diễn viên. Đặc biết, phần lớn đều thể hiện sự ngưỡng mộ, xúc động và cả đồng cảm trước tình yêu của Minh Cúc dành cho cô con gái bị bại não của mình.

Minh Cúc và con gái Tú Minh.

Nhiều người gọi cô là siêu nhân, người mẹ phi thường: "Em cũng từng có 1 bé như Minh, nhưng chặng đường của bé với em chỉ dừng lại con số 5 tháng. Nên nhìn 2 mẹ con chị, tận đáy lòng rất khâm phục và ngưỡng mộ chị. Chúc 2 mẹ con chị thật nhiều sức khỏe, luôn bình an để sát cánh cùng nhau trên những chặng đường phía trước"; "Chị thật nghị lực và phi thường con em cũng khuyết tật nhưng may măn hơn con của chị, vì cháu cũng còn tự lo cho bản thân được những người làm mẹ chỉ mong các bạn ấy luôn luôn bình an"; "Tận đáy lòng, chúc 2 mẹ con chị luôn bình an mạnh khỏe. Ngưỡng mộ nghị lực phi thường và tình yêu bao la của chị Cúc. Chúc các con của chúng ta - những thiên thần - đến và cùng ta trên thế gian này, chúc cho tất cả luôn an nhiên, hạnh phúc, khỏe mạnh, vui tươi và được yêu thương"... là một số bình luận của cư dân mạng.

Minh Cúc là diễn viên quen thuộc của phim truyền hình VTV. Dù chủ yếu đóng vai phụ nhưng diễn xuất duyên dáng của Minh Cúc được khán giả yêu thích. Các phim cô từng tham gia như: Hương vị tình thân, Cuộc đời vẫn đẹp sao, Về nhà đi con, Cuộc chiến không giới tuyến...

Minh Cúc từng kết hôn nhưng cuộc hôn nhân sớm tan vỡ. Cô con gái Tú Minh mắc bệnh bại não do bị ngạt ối trước giờ mổ sinh. Ngoài diễn xuất, Minh Cúc còn bàn hàng online để có tiền nuôi con. Hành trình chăm con ốm hơn thập kỷ quên cả cuộc sống riêng của diễn viên Minh Cúc khiến nhiều người nể phục cô.