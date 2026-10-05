Nữ diễn viên Việt SN 96 biến mất khó hiểu hơn 1.000 ngày

Đã hơn 1.000 ngày kể từ lần cuối Lương Thanh xuất hiện trên màn ảnh VTV. Nữ diễn viên sinh năm 1996 từng là gương mặt khá quen thuộc của phim giờ vàng, liên tục góp mặt trong những dự án đình đám như Hoa Hồng Trên Ngực Trái, 11 Tháng 5 Ngày, Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc, Đừng Nói Khi Yêu... Thế nhưng sau Biệt Dược Đen (tập cuối lên sóng hồi tháng 11/2023), cô bất ngờ rút khỏi màn ảnh và đến nay vẫn chưa công bố một dự án phim mới. Sự im ắng kéo dài khiến khán giả không khỏi tò mò về cuộc sống cũng như công việc hiện tại của nữ diễn viên.

Lương Thanh sinh năm 1996, từng là thủ khoa đầu vào ngành Diễn viên Kịch - Điện ảnh - Truyền hình của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Bước vào nghề từ khá sớm, cô nhanh chóng được chú ý nhờ ngoại hình nổi bật và liên tục có cơ hội xuất hiện trong các bộ phim VTV. Một trong những vai diễn giúp Lương Thanh được đông đảo khán giả biết tới là Trà trong Hoa Hồng Trên Ngực Trái. Dù nhân vật gây tranh cãi mạnh vì tính cách đáng ghét, đây vẫn là vai diễn giúp tên tuổi nữ diễn viên được nhắc đến rộng rãi. Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong nhiều phim giờ vàng, cho thấy mình vẫn là một gương mặt được các nhà làm phim truyền hình trao cơ hội.

Ngay trước khi biến mất khỏi màn ảnh, Lương Thanh vẫn hoạt động khá tích cực. Chỉ trong năm 2023, cô tham gia Đừng Nói Khi Yêu với vai Trang, ngay sau đó được giao vai chính Dương trong Biệt Dược Đen. Trong tác phẩm này, Lương Thanh vào vai một nữ điều tra viên thuộc tuyến nhân vật trung tâm, đánh dấu bước tiến đáng chú ý khi cô được đặt vào vị trí nữ chính thay vì chỉ đảm nhận những vai phụ hoặc tuyến nhân vật gây tranh luận. Tuy nhiên, diễn xuất của cô khi đó tiếp tục nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Và trớ trêu là sau dự án này, Lương Thanh không còn xuất hiện trong phim VTV nữa.

Lương Thanh từng bị chê bai gay gắt ở Biệt Dược Đen, sau đó cô mất tích luôn khỏi màn ảnh

Từ ngày Biệt Dược Đen kết thúc đến nay đã hơn 1.000 ngày. Trong khoảng thời gian ấy, Lương Thanh không tuyên bố giải nghệ nhưng cũng không có phim truyền hình mới được công bố. Cô gần như đứng ngoài guồng quay quen thuộc của màn ảnh giờ vàng, trong khi nhiều đồng nghiệp cùng lứa vẫn liên tục xuất hiện trong các dự án mới. Thậm chí cô cũng ít đóng quảng cáo, không tham gia chương trình giải trí, không đóng kịch sân khấu và cực ít xuất hiện công khai tại các sự kiện giải trí lớn.

Sự kín tiếng của Lương Thanh còn thể hiện trên mạng xã hội. Kênh TikTok của cô từng được sử dụng để đăng tải nhiều nội dung nay đã biến mất, còn trang Facebook cá nhân chỉ thỉnh thoảng cập nhật hình ảnh. Nữ diễn viên cũng không chia sẻ cụ thể về việc mình đang làm gì hay có kế hoạch trở lại màn ảnh hay không.

Gần đây, nữ diễn viên lại được chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện thời trang. Những đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Lương Thanh tham dự sự kiện nhanh chóng thu hút bình luận từ cư dân mạng. Nhiều người nhận xét cô vẫn sở hữu nhan sắc nổi bật. Điều đáng chú ý hơn là bên dưới những video này, thay vì chỉ bàn luận về ngoại hình, rất nhiều khán giả lại đồng loạt đặt câu hỏi về sự nghiệp của nữ diễn viên: “Lương Thanh giờ làm gì?”, “Bao giờ cổ đóng phim lại?”, “Sao lâu rồi không thấy Lương Thanh đóng phim?”,...

Lương Thanh trong sự kiện thời trang gần đây

Cho đến hiện tại, không có thông tin chính thức nào cho thấy Lương Thanh đã từ bỏ diễn xuất, cũng không có cơ sở để khẳng định cô bị “thất sủng” hay rời VTV vì những tranh luận từng có về diễn xuất. Có thể cô đang chủ động dành thời gian cho một lựa chọn khác trong cuộc sống, cũng có thể đang chờ một vai diễn phù hợp để trở lại. Nhưng việc một nữ diễn viên từng xuất hiện liên tục trong phim giờ vàng rồi đột ngột im ắng hơn 1.000 ngày vẫn là một dấu hỏi khá lớn. Và việc mỗi lần Lương Thanh bất ngờ xuất hiện, khán giả lại lập tức hỏi tò mò về việc ở ẩn của cô cho thấy cái tên này vẫn chưa thực sự biến mất khỏi sự quan tâm của công chúng.