Nữ doanh nhân Việt nhận giải nhà lãnh đạo phát triển bền vững xuất sắc toàn cầu

Tôn vinh doanh nhân có thành tựu xuất sắc

Le Fonti Awards là giải thưởng ra đời từ năm 2008 tại Italy bởi Le Fonti - cộng đồng doanh nhân hơn 10,5 triệu thành viên. Giải thưởng được thẩm định cuối cùng bởi Ủy ban khoa học của Le Fonti cùng với một nhóm các nhà báo uy tín, chuyên gia về pháp lý, kinh tế và tài chính có trụ sở tại hơn 120 quốc gia. Giải thưởng Le Fonti vinh danh những tập đoàn, doanh nhân có sức ảnh hưởng sâu rộng trong cộng đồng kinh tế toàn cầu; doanh nhân có thành tựu xuất sắc trong triết lý lãnh đạo, đột phá công nghệ…

Theo đó, lễ trao giải được tổ chức hàng năm tại các trung tâm tài chính có tầm ảnh hưởng trên thế giới như: Hong Kong, Milan (Italy), New York (Hoa Kỳ), London (Anh), Dubai (Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất)…

Đặc biệt, tại lễ trao giải thưởng Le Fonti năm nay, Anh hùng lao động Thái Hương, Nhà Sáng lập, Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á là doanh nhân duy nhất của Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Phát triển bền vững phạm vi toàn cầu với Giải thưởng nhà lãnh đạo của năm 2023.

AHLĐ Thái Hương là doanh nhân Việt Nam duy nhất được vinh danh với Giải thưởng Nhà lãnh đạo của năm ở hạng mục Phát triển bền vững phạm vi toàn cầu

Trước đây, giải thưởng Le Fonti từng được trao cho các doanh nhân, nhà lãnh đạo nổi tiếng thế giới như: Jeff Bezos, Chủ tịch và Giám đốc điều hành Amazon;, Elon Musk, Chủ tịch và Giám đốc điều hành Tesla; Warren Buffett, Chủ tịch Berkshire Hathaway; Mark Zuckerberg, Chủ tịch và Giám đốc điều hành Meta; Bill Gates, Chủ tịch danh dự Microsoft; Mary Barra, Chủ tịch và Giám đốc điều hành General Motors; Naser Taher, Chủ tịch Tập đoàn MultiBank…

Tiên phong phát triển bền vững, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn

Theo Ủy ban khoa học của Le Fonti, bà Thái Hương là đề cử ấn tượng, đã chinh phục được tất cả các thành viên khi là người kiến tạo thành công các dự án nông nghiệp công nghệ cao với chiến lược sử dụng trí tuệ Việt, tài nguyên thiên nhiên Việt và công nghệ đầu cuối của thế giới để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp bền vững với tôn chỉ: "Trân quý Mẹ thiên nhiên, người sẽ cho mình tất thảy".

Trong vai trò là người sáng lập Tập đoàn TH, bà Thái Hương định hướng, xây dựng doanh nghiệp này trở thành hình mẫu phát triển bền vững, tiên phong có nhiều đóng góp kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức tại Việt Nam. Các dự án của TH đều thực thi chiến lược phát triển bền vững rất bài bản theo tiêu chuẩn quốc tế GRI với 6 trụ cột: Dinh dưỡng - Sức khỏe; Môi trường, Giáo dục, Con người, Cộng đồng và Phúc lợi động vật.

AHLĐ Thái Hương đã kiến tạo thành công các dự án nông nghiệp quy mô lớn với chiến lược sử dụng trí tuệ Việt, tài nguyên thiên nhiên Việt và công nghệ đầu cuối của thế giới để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp bền vững

Tập đoàn TH đề ra mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính trực tiếp tại trang trại và nhà máy trung bình đạt 15%/năm ở phạm vi phát thải khí nhà kính trực tiếp; giảm tổng phạm vi phát thải nhà kính trực tiếp và gián tiếp trên một đơn vị sản phẩm trung bình 15%/năm. Tuy nhiên, trong năm 2022, hệ thống trang trại TH đã giảm trung bình hơn 20%/đơn vị sản phẩm, vượt kế hoạch đề ra.

Bà Thái Hương định hướng TH trở thành một trong những tập đoàn nổi bật trong ngành nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam, tiên phong tạo dựng nền sản xuất xanh, nền kinh tế bền vững. Theo đó, TH tập trung vào 3 hoạt động: cắt giảm phát thải khí nhà kính; chuyển đổi sang sử dụng nguồn năng lượng xanh, năng lượng tái tạo và hấp thụ khí nhà kính.

Để chuyển đổi sử dụng nguồn năng lượng xanh, ngay từ dự án sữa tươi sạch đầu tiên, TH đã đầu tư công nghệ tiên tiến bậc nhất thế giới vào sử dụng. Đến nay, mọi hoạt động của TH đều tuân thủ nguyên tắc sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, năng lượng xanh, năng lượng tái tạo. Trên những mái nhà của nhà máy sữa tươi sạch, cụm trang trại bò sữa, TH đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời. Năm 2022, trang trại TH hòa lưới điện xấp xỉ 7 triệu kWh (đáp ứng gần 10% lượng điện tiêu dùng tại đơn vị trang trại), tương đương giảm, thu hồi hơn 4.500 tấn CO2/năm.

Các dự án của TH đều thực thi bài bản chiến lược phát triển bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế GRI với 6 trụ cột: Dinh dưỡng - Sức khỏe; Môi trường, Giáo dục, Con người, Cộng đồng và Phúc lợi động vật.

Bà Thái Hương cũng là nhà lãnh đạo đưa ra chiến lược phát triển vùng trồng cây xanh (bao gồm khoanh nuôi bảo vệ rừng cà trồng mới) để hấp thụ, bù lại lượng CO2 do quá trình sản xuất thải ra, đóng góp tích cực vào tiến trình NET ZERO tại Việt Nam. Hiện nay, bà Thái Hương đang tư vấn đầu tư cho các dự án phát triển nông nghiệp bền vững tại Tây Bắc, Tây Nghệ An, Tây Nguyên… tái tạo những cánh rừng, bảo tồn và khai thác thảo dược bản địa giúp người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, gìn giữ môi trường.

Không chỉ ở Việt Nam, các mô hình kinh tế phát triển bền vững thành công của bà Thái Hương đang tiếp tục được nhân rộng với các dự án lớn tại Nga, Australia… Trong vai trò Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam, bà Thái Hương cũng có nhiều đóng góp thúc đẩy hoạt động của các nữ doanh nhân và phát triển bền vững tại Việt Nam.