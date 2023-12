Nữ giảng viên ĐH chi hơn 1 tỷ đồng biến ngôi nhà "bỏ hoang" thành không gian sống mơ ước, không tốn tiền điện

Năm 2021, Wang Yiqiong, 35 tuổi, đã cải tạo một ngôi nhà cũ đã bỏ không nhiều năm thành một không gian sống trong mơ. Kể từ khi ngôi nhà được cải tạo, rất nhiều người đặc biệt thích đến thăm quan.



Wang Yiqiong là nhà thiết kế, giảng viên và nghiên cứu sinh tiến sĩ tại trường Đại học Kiến trúc và Công nghệ Tây An, Trung Quốc. Năm 6 tuổi, cô cùng bố mẹ chuyển đến Tây An sống. Cách đây 3 năm, cô biết về dự án của một giáo sư ở trường đại học về tạo công trình xanh ở vùng nông thôn. Vì vậy, Wang đã đề xuất được tham gia dự án này và sử dụng ngôi nhà ở quê để cải tạo lại. Ngôi nhà này vốn do cha cô xây dựng cho bà nội dưỡng già nhưng đã bị bỏ hoang nhiều năm.

Trong 1 năm, Wang cùng với nhóm ở trường đại học đã chi 400.000 NDT (khoảng 1,3 tỷ đồng) để xây căn nhà tiết kiệm năng lượng.

Trong quá trình này, Wang Yiqiong đã gặp phải nhiều khó khăn, ngân sách có hạn và mọi chi phí đều phải tính toán kỹ lưỡng. Cô nói rằng điều khiến cô tiếp tục thực hiện chỉ là một mong muốn đơn giản: 20 năm trước, cha cô đã xây ngôi nhà cho bà nội dưỡng già, 20 năm sau, cha cô sắp nghỉ hưu, và cô cũng muốn biến ngôi nhà đã được cải tạo thành một món quà tặng cha.

Ngôi nhà ban đầu được thiết kế theo kiểu truyền thống, bên trong dài, ánh sáng kém, không khí tối tăm và lạnh lẽo. Vì có mái bằng nên mái có vấn đề thấm nước nghiêm trọng. Trong quá trình cải tạo, Wang Yiqiong đã dần xử lý các vấn đề về nhiệt, gió, ánh sáng, nước và điện.

Căn nhà trước khi cải tạo.

Ngôi nhà có bốc cục truyền thống của bao gồm sân trước, cổng nhà, sân trước, nhà chính và sân sau.

Nhiệt độ ở khu vực này tương đối lạnh quanh năm, nhiệt độ thấp nhất vào mùa đông chỉ khoảng 5 độ. Vì vậy Wang Yiqiong đã thiết kế thêm một gian nhỏ, quay về hướng Nam để ngôi nhà trở nên ấm áp hơn. Không gian này có thể tận dụng làm nơi mọi người ngồi sưởi nắng và đọc sách. Cũng tại đây, Wang Yiqiong đã đặt 3 bức tranh có công nghệ hấp thụ nhiệt để điều hòa nhiệt độ trong nhà.

Ngôi nhà ban đầu có ánh sáng kém nên ở khu vực tầng 2, Wang Yiqiong đã thiết kế một phần mái kính phía trên để ngôi nhà đón được nhiều ánh sáng mặt trời hơn. Việc đặt mái kính không chỉ có thêm ánh sáng mà còn hút gió nhằm tăng cường thông gió trong nhà. Cạnh mái kính là một khoảng sân, nơi mọi người có thể ngồi đây để trò chuyện, tắm nắng.

Trên mái nhà, Wang Yiqiong và cộng sự đặt thêm các tấm pin năng lượng mặt trời để sử dụng. Wang Yiqiong cho biết, sau khi tính toán, về cơ bản không cần phải tốn thêm tiền điện trong một năm.

Tường ngoài phòng khách và phòng ngủ sử dụng vật liệu cách nhiệt. Cửa sổ bên ngoài sử dụng kính cách nhiệt ngăn nhiệt thoát ra ngoài vào mùa đông. Toàn bộ ngôi nhà về cơ bản có thể đạt được hệ thống sưởi không carbon.

Lượng mưa ở khu vực này phân bố quanh năm không đều, mùa đông ít mưa, mùa hè mưa nhiều nên Wang Yiqiong và cộng sự đã thiết kế ba hệ thống nước, một hệ thống thu nước mưa, hệ thống còn lại để tận dụng nước thải sinh hoạt và thứ ba là xả nước thải nhà vệ sinh.

Nước đã qua sử dụng của nhà bếp và tắm rửa được lọc, xử lý và dùng để tưới hoa, xả nhà vệ sinh. Còn từ nhà vệ sinh sẽ đi qua hệ thống thoát nước hiện sẽ được lọc để tưới cho đất nông nghiệp sau sân. Ngoài ra, nước mưa thu được sẽ được dẫn vào bể chứa ở sân trước sau khi được lọc sạch.

Wang Yiqiong cho biết, căn nhà này về cơ bản cô không mua thêm đồ nội thất nào, phần chính của đồ nội thất là do cô và các học trò làm nên từ gạch đất sét. Trong một tuần, cô đã làm quầy bar bếp, ghế dài trong phòng khách, bồn rửa mặt, tủ giày ở lối vào, kệ trên tường và vách ngăn trên tầng hai.



Các đồ nội thất khác cũng là đồ cũ mà cô và các học trò tái chế. Mặt bàn ăn được biến tấu từ cửa gỗ tái chế từ dân làng. Cửa phòng ngủ được làm bằng gỗ còn sót lại từ ngôi nhà. Những bức tranh treo trên tường được học trò vẽ bằng vật liệu tại công trường xây dựng ngôi nhà như cát thạch anh và sơn.

Trước nhà trồng nhiều loại rau như ớt, cà tím… Wang Yiqiong cho biết, sau khi ngôi nhà mới được xây xong, gia đình cô về quê nhiều hơn. Bây giờ hầu như cứ cuối tuần hay ngày nghỉ lễ là cô đều muốn lái xe về đoàn tụ với người thân ở quê.





Wang Yiqiong chia sẻ: “Trong ngôi nhà này, tôi có thể làm một số việc mình thích, đọc sách, viết báo, cắm hoa trong khi các con tôi chơi ngoài sân. Nơi tôi thích nhất là khoảng sân ngồi tắm nắng, ngồi đây, tầm nhìn của tôi hướng vào rặng tre ngoài sân. Hai mươi năm trước, mẹ tôi trồng ba bốn cây tre trước nhà, bây giờ đã trở thành rặng tre. Hai mươi năm thời gian bỗng nhiên xuất hiện trong khung cảnh này, tôi thấy rất cảm động”.

Theo: Toutiao