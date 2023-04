“Nữ hoàng cá tra” báo lãi quý 1 sụt giảm 60%, danh mục đầu tư chứng khoán tạm lỗ đậm do cầm 3 cổ phiếu BĐS

Công ty CP Vĩnh Hoàn (mã VHC) mới công bố báo cáo tài chính quý 1/2023 với doanh thu và lợi nhuận đều “đi lùi” so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu quý 1 của “nữ hoàng cá tra” đạt 2.221 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ. Doanh thu giảm mạnh hơn giá vốn khiến lợi nhuận gộp của doanh nghiệp giảm 51% xuống còn 384 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 23,8% xuống chỉ còn 12,8%.

Trong khi doanh thu tài chính tăng 17% do lãi từ gửi và chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện, chi phí tài chính của doanh nghiệp lại tăng gấp đôi, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 17% so với cùng kỳ, chi phí bán hàng giảm 40%.

Kết quả, Vĩnh Hoàn thu về gần 219 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 1, giảm tới 60% so với cùng kỳ . EPS giảm từ 2.946 đồng xuống còn 1.194 đồng. Dù giảm mạnh so với cùng kỳ, song lợi nhuận doanh nghiệp cá tra này đã phục hồi đáng kể so với khoản lãi gần 200 tỷ đạt được trong quý 4/2022.

Tính đến thời điểm cuối tháng 3, tổng tài sản Vĩnh Hoàn tăng nhẹ so với hồi đầu năm lên mức 11.665 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 66%. Lượng tiền mặt quý này tăng thêm 300 tỷ so với hồi đầu năm lên 847 tỷ đồng, trong đó các khoản tương đương tiền lại giảm 90% xuống còn vỏn vẹn 819 triệu đồng. Hàng tồn kho tăng 18% lên 3.316 tỷ đồng.

Đáng chú ý Vĩnh Hoàn có khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là 1.269 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn với giá trị 1.175 tỷ đồng.

Ngoài ra, Vĩnh Hoàn có danh mục đầu tư chứng khoán với giá gốc 179 tỷ đồng, nhưng công ty lại phải trích lập dự phòng giảm giá gần 84 tỷ đồng, tương đương mức lỗ gần 47%. Các khoản đầu tư cổ phiếu của Vĩnh Hoàn gồm NLG (Nam Long); DXS (Đất Xanh Services) và KBC (Kinh Bắc)…

Trong đó, khoản đầu tư vào NLG có giá gốc 77 tỷ đồng và đang phải dự phòng 32,5 tỷ, tương đương lỗ 42%; DXS có giá gốc 57 tỷ đồng, đang phải dự phòng 39 tỷ, tương đương lỗ 67%; KBC giá gốc 32 tỷ đồng nhưng đang lỗ 23%. Ngoài ra, các khoản đầu tư vào cổ phiếu khác của công ty có giá gốc 11 tỷ đồng nhưng cũng đang lỗ 42%.

Như vậy, trong danh mục đầu tư cổ phiếu trên sàn, Vĩnh Hoàn đang có tỷ suất lỗ nhiều nhất khi đầu tư vào cổ phiếu DXS.