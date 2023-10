"Nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà tuổi 38: Vừa nhận tiền tỷ show hot, lại tiếp tục góp mặt 1 sự kiện cực khủng

‏Với gương mặt, thần thái, vóc dáng hay khả năng tạo dáng, Hồ Ngọc Hà luôn là cái tên được Gucci "chọn mặt gửi vàng" trong các chiến dịch quảng bá tại Việt Nam. Các bộ photoshoot của cô đều được giới mộ điệu thời trang đánh giá cao, thể hiện được tinh thần của nhà mốt. Trong nhiều năm trở lại đây, cô cũng luôn là tâm điểm trong các sự kiện lớn của Gucci, đặc biệt là triển lãm Gucci High-End diễn ra vào cuối tháng 6 năm nay hay Cine Gucci diễn ra tháng 4/2022.‏

‏Đáng chú ý, tháng 9 vừa qua, cái tên Hà Hồ một lần nữa thu hút nhiều sự chú ý khi được Gucci Việt Nam chính thức công bố là "Friend Of House" (tạm dịch: Bạn thân thương hiệu). Tính tới thời điểm hiện tại, Hà Hồ là ngôi sao thứ 2 sau Sơn Tùng M-TP và là nữ nghệ sĩ đầu tiên tại Việt Nam nhận được đãi ngộ đẳng cấp này của thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới. ‏

‏Vốn là một biểu tượng thời trang của Việt Nam, danh xưng Friend of House của thương hiệu thời trang danh tiếng toàn cầu một lần nữa giúp Hồ Ngọc Hà khẳng định vị thế của mình. Hồ Ngọc Hà chia sẻ cô thường xuyên đọc được rất nhiều bình luận của những người yêu thời trang rằng cô chỉ còn thiếu một chức danh, và bây giờ điều đó đã trở thành sự thật. ‏

‏Cô bày tỏ niềm vui vì sau nhiều năm làm nghề, ngoài âm nhạc, cô đã xây dựng được hình ảnh một nghệ sĩ đam mê và có hiểu biết nhất định về thời trang. Từ đó, cô được các nhãn hàng để ý tới và đánh giá tốt, cũng như sẽ có thêm nhiều cơ hội tham dự các sự kiện quan trọng về thời trang, hình ảnh sẽ vươn xa hơn.

‏‏Đến nay, Hồ Ngọc Hà thường xuyên hợp tác với Chanel và Gucci, nhưng trong 2023 thì cô còn bắt tay với cả Louis Vuitton và Bulgari.‏

‏Với phong cách thời trang ngày một thăng hạng, cô còn là một khách hàng của chính các thương hiệu xa xỉ, am tường về sản phẩm của họ. Tất cả những điều này góp phần tạo nên một Hồ Ngọc Hà bản lĩnh, chinh phục các thương hiệu xa xỉ ở thị trường Việt Nam.‏

‏Chưa dừng lại ở đó, Hồ Ngọc Hà vẫn là cái tên được nhắc đến nhiều trong chương trình The New Mentor 2023 bởi những màn thị phạm "đỉnh cao", cách nói chuyện thông minh, tinh tế cùng lối hành xử đúng mực, biết trước biết sau, luôn suy nghĩ chu toàn cho tất cả mọi người. ‏

‏Thay vì bắt thí sinh làm giống hệt mình như hai huấn luyện viên còn lại, Hồ Ngọc Hà đưa ra kiến thức cần thiết giúp các cô gái thoải mái thể hiện sự sáng tạo và cá tính. Ở mỗi tập, Hồ Ngọc Hà đều có chiến thuật riêng và dặn dò học trò phải thắng một cách "tâm phục khẩu phục". Gameshow đánh dấu sự trở lại đầy thành công của Hà Hồ sau 7 năm ngồi ghế giám khảo The Face Vietnam 2016.‏

‏Đặc biệt, trên MXH lan truyền thông tin, mức giá cát-xê quay The New Mentor có thể lên tới 2 tỷ đồng. Vì trong một đoạn video, Hồ Ngọc Hà lộ rõ vẻ mặt mệt mỏi khi phải quay hình đến khuya. Nhận được câu hỏi: "Chọn 10 tỷ hay giấc ngủ lúc này?", Hồ Ngọc Hà đã có câu trả lời gây chú ý: "Ngủ xong dậy nhận 2 tỷ". ‏

‏Chia sẻ của cô khiến không ít netizen đưa ra suy đoán có lẽ 2 tỷ cũng là cát xê mỗi tập của Hồ Ngọc Hà khi ghi hình chương trình thực tế. ‏

‏Một bộ phận cư dân mạng cũng đồng tình: "Vị thế Hồ Ngọc Hà ở showbiz Việt thì con số cát xê này không có gì ngạc nhiên, vì quay những show này rất mất thời gian và công sức. 1 show Hồ Ngọc Hà hát cỡ 3 bài thôi đã nhận được mấy trăm triệu rồi".‏

‏Số tiền để mời được "nữ hoàng giải trí" trở lại ghế huấn luyện viên luôn là điều gây tò mò cho khán giả.‏

‏Nhà sản xuất The New Mentor cũng từng chia sẻ với truyền thông rằng, để có thể mời Hồ Ngọc Hà và Thanh Hằng, ekip đã phải bỏ ra mức cát xê khủng. Kèm theo đó, chương trình phải cam kết với cả 2 tạo nên một chương trình minh bạch, công bằng, khách quan và mang tính chuyên môn cao.‏

‏Sau The New Mentor, Hồ Ngọc Hà tiếp tục gây sốt khi cùng Đen Vâu, Quán quân Rap Việt Double2T, Grey D trình diễn trong Gala trao giải của Better Choice Awards được tổ chức vào ngày 29/10/2023, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia Hòa Lạc, trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2023.‏

‏Thông tin từ ban tổ chức cho biết, tiết mục của Hồ Ngọc Hà sẽ được dàn dựng công phu, độc đáo, thể hiện được tinh thần mà giải thưởng Better Choice Awards hướng tới.‏

‏Better Choice Awards là giải thưởng mang tầm quốc gia do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư hợp tác, đồng tổ chức cùng Công ty Cổ phần VCCorp nhằm tôn vinh những đổi mới sáng tạo được áp dụng vào thực tế, mang đến lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng với mong muốn tạo ra những giá trị khác biệt cho cộng đồng.‏

‏Tại Better Choice Awards, người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm thấy hệ thống giải thưởng độc đáo với sự xuất hiện của những sản phẩm sáng tạo mới chỉ ra mắt ngay đây thôi như iPhone 15 Pro Max, Galaxy Z Flip5 Series, VinFast VF6.‏