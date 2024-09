"Nữ hoàng nhạc rock" đình đám từng 2-3 ngày đi mua vàng 1 lần, rất hâm mộ Sơn Tùng MTP, U60 trở thành "chị đẹp" thời thượng

Nữ hoàng nhạc Rock đình đám một thời

Ca sĩ Ngọc Ánh (SN 1964) tại Thành phố Hồ Chí Minh được biết đến là một trong những ca sĩ đình đám thập niên 80 - 90 của thế kỷ trước.

Ca sĩ Ngọc Ánh nổi tiếng về tài năng cùng phong cách thời trang ấn tượng

Cô được mệnh danh là "ngôi sao nhạc Rock" khi sở hữu giọng hát nội lực, khỏe khoắn cùng phong cách biểu diễn sôi động, luôn tràn đầy năng lượng.

Ngọc Ánh "phủ sóng" khắp cả nước, được các bầu show săn đón mời đi diễn ở nhiều tỉnh thành với những ca khúc đình đám như: Hoàng hôn trên đại dương, I hate myself for loving you, The house of rising sun,...

Sở hữu giọng hát đẹp, quãng giọng cao nên ngoài dòng nhạc sôi động ca sĩ Ngọc Ánh cũng có thể hát được bất kỳ loại nhạc nào, từ nhạc cách mạng, nhạc quê hương, bolero,...

Nữ ca sĩ Ngọc Ánh cũng thành công với nhạc dân ca, bolero.

Ngoài sự nghiệp âm nhạc, cô cũng từng là ngôi sao quảng cáo đình đám một thời. Trong những năm karaoke mới du nhập vào Việt Nam, ca sĩ Ngọc Ánh được xem như gương mặt đại diện, xuất hiện nhiều trên các tấm quảng cáo và trở thành gương mặt quen thuộc với công chúng mỗi khi nhắc đến.

Nữ hoàng nhạc Rock quảng cáo cho dàn Karaoke

Với sự đắt Show cùng những hợp đồng quảng cáo lớn và liên tiếp, nên khi xưa Ngọc Ánh có thu nhập cực kỳ khủng. Cô từng chia sẻ ngoài thời gian chạy show, cứ 2-3 ngày sẽ rủ ca sĩ Thuỳ Trang (đồng nghiệp thân thiết) đi mua vàng cùng mình. Và đã mua thì cô sẽ mua cả cây chứ không riêng từng chỉ.

Thời hoàng kim ca sĩ Ngọc Ánh có thu nhập cực kỳ khủng

U60 trở thành "Chị đẹp"

Mới đây, ca sĩ Ngọc Ánh gây chú ý khi tham gia chương trình "Chị đẹp đạp gió" mùa 2. Và theo danh sách 27/30 chị đẹp được công bố, ca sĩ Ngọc Ánh là 'chị đẹp' lớn tuổi nhất xuất hiện trong mùa này.

Chị đẹp "Ngọc Ánh" sẽ tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió 2024





Ca sĩ Ngọc Ánh có phong cách thời trang thời thượng

Ca sĩ Ngọc Ánh luôn được ngưỡng mộ không chỉ bởi giọng hát nội lực mà còn từ phong cách thời trang sành điệu và tinh tế. Dù đã bước vào tuổi U60, cô vẫn giữ được trẻ trung năng động, là biểu tượng của sự tự tin và thời thượng.

Trong chương trình "Kính đa chiều", nữ hoàng nhạc rock 1 thời thẳng thăn chia sẻ những kinh nghiệm, trải nghiệm của mình cùng lới nhắn nhủ tới thế hệ ca sĩ trẻ. Theo cô, ca sĩ trẻ hiện nay ngoài trau chuốt giọng hát còn phải đầu tư rất nhiều thứ về ngoại hình, vũ đạo, trang phục… dể phù hợp với thị hiếu khán giả. Đây là sự tiến triển tích cực cần mà những người đi trước cũng nên học hỏi vì bên cạnh kỹ thuật thanh nhạc, thế hệ đàn em còn có thể chinh phục khán giả bằng kỹ thuật biểu diễn lôi cuốn.

Ca sĩ Ngọc Ánh cũng không ngần ngại tiết lộ rất hâm mộ Sơn Tùng M-TP vì ca sĩ này có tư duy hiện đại, bắt kịp xu hướng. Cô bày tỏ: “Sơn Tùng là người phá vỡ tất cả mọi nguyên tắc về âm nhạc, dòng nhạc của em hoàn toàn mới lạ nhưng lại chinh phục được khán giả”.

Tham gia show "Chị đẹp đạp gió 2024", ca sĩ Ngọc Anh chia sẻ tâm thế thoải mái, không áp lực thắng thua. Cô muốn tận hưởng cùng sân khấu, hào hứng và mong chờ những màn trình diễn bùng nổ: "Tôi có tuổi đời lớn nhất chương trình và thâm niên về nghề nhưng lại chưa có nhiều kinh nghiệm hát nhóm. Vì vậy tôi cố gắng phát huy khả năng vốn có, còn những thứ không phải là thế mạnh sẽ lắng nghe từ mọi người", côb nói.