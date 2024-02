“Nữ hoàng phòng trà thế hệ mới” bắt tay với một Quán quân hot nhất nhì Vbiz 2023, ra mắt sản phẩm mới đầy ma mị và nồng nàn

Tối 22/2, Hà Nhi và Anh Tú chính thức ra mắt MV Khước Từ trên tất cả các nền tảng âm nhạc. Đây là sản phẩm đầu tiên đánh dấu cú bắt tay “chấn động” giữa Miêu Quý Tộc và Voi Bản Đôn, 2 vocalist thực lực đến từ 2 mùa The Masked Singer được đông đảo khán giả yêu mến về giọng hát cũng như sự hòa quyện khi họ cùng trình diễn trên sân khấu. Ca khúc được sáng tác bởi NS Huỳnh Văn và sản xuất bởi producer Duck V, là sáng tác thuộc thể loại Pop R&B đầy ma mị và quyến rũ.

Hà Nhi cũng nhớ lại kỉ niệm khó quên của cả hai khi thực hiện ghi hình MV Khước Từ: “Hôm quay Khước Từ, anh ấy có vẻ khá kiệt sức và thiếu ngủ vào ngày quay nhưng lại không hề nói với bất cứ ai, sau khi quay xong set 1, anh ấy trốn vào phòng thay đồ để tựa vào tường ngủ, cũng không bắt mọi người phải giữ im lặng, ở ngoài phòng thay đồ mọi người đùa giỡn với nhau cười nói rất to, cho tới khi Nhi bắt gặp anh ấy chợp mắt, Nhi mới thấy anh Tú đã thật sự hết lòng với mình và thấy thương Tú. Nhi cũng muốn đền đáp sự hết lòng đó bằng việc hết lòng bên Tú những lúc Tú cần. Đối với Nhi, anh Tú hơn cả 1 người đồng nghiệp trong nghề.”

Ai trong chúng ta cũng mong cầu tình yêu mà đôi khi không nhận ra có những thứ chỉ mang vỏ bọc tình yêu chứ không phải tình yêu thực sự. Thương hại là một trong những “kẻ mạo danh” đó. Khước từ sự thương hại từ người khác chính là cách tôn trọng chính bản thân mình, đặc biệt là trong tình yêu. Nhưng không phải ai cũng sẵn sàng thừa nhận mình bị khước từ, hoặc đủ dũng cảm khước từ sự thương hại từ người khác. Tất cả mọi thứ đều được sinh ra từ tình yêu, vì vậy có 2 thứ sẽ luôn tồn tại mãi mãi, đó là yêu và được yêu. Đó cũng chính là tinh thần bao trùm của Khước Từ, là những chiêm nghiệm của 2 nhân vật chính trong MV.

MV Khước Từ được xây dựng không có cốt truyện cụ thể, đi sâu vào thế giới nội tâm giằng xé của Hà Nhi và Anh Tú khi đối diện với việc “khước từ sự thương hại”. Hà Nhi và Anh Tú trong 2 trang phục đối lập, tượng trưng cho hai luồng cảm xúc đấu tranh mãnh liệt trong mỗi con người: đi hay ở lại, chấp nhận với sự thương hại hay nhất quyết rời bỏ, chọn sự yên bình “giả tạo” hay sự tự do dẫu có khởi đầu đau đớn.

Thời gian gần đây, đặc biệt kể từ sau The Masked Singer, Hà Nhi và Anh Tú được đông đảo khán giả biết đến là đôi “tri âm tri kỉ” trong âm nhạc. Đặc biệt, màn song ca mashup Chắc Anh Đang x Lời Tạm Biệt Chưa Nói tại The Masked Singer nhận được “cơn mưa” lời khen từ các cố vấn cũng như khán giả đại chúng. Ai cũng thừa nhận Hà Nhi và Anh Tú là một đôi song ca “trời sinh” với chất giọng vô cùng hòa quyện, khi hát luôn biết ý để tôn nhau lên giúp cả 2 đều thăng hoa và tỏa sáng. Trong Khước Từ, giọng hát của cả hai cũng được khai thác triệt để không phải ở những quãng cao chót vót, mà ở phần cảm xúc dạt dào mà cả hai đặt để trong từng câu chữ. Vốn là 2 giọng ca “gây sát thương” với những ca khúc chạm đến tâm hồn người nghe, sự kết hợp chính thức của cả hai trong Khước Từ càng khiến khán giả yêu mến, say mê.

Sau nhiều năm thử nghiệm với Ballad và đạt được sự công nhận từ khán giả, Hà Nhi và ekip khẳng định ballad thực sự là điểm mạnh của nữ ca sĩ, tuy nhiên R&B lại là thể loại âm nhạc mà cô luôn có niềm tin vào khả năng của mình. “Nhi tin rằng, khi còn trẻ, không nên chỉ giới hạn bản thân trong những điều đã thành thạo, mà cần dũng cảm thử sức với những thách thức mới. Đó là lý do tại sao Nhi đã chọn một ca khúc mang tính thách thức và cơ hội cho cả Hà Nhi và Anh Tú, vì Nhi tin rằng sẽ học hỏi và phát triển từ mỗi trải nghiệm mới này” - Hà Nhi cho biết.

Nói về tình bạn đặc biệt với Hà Nhi, Anh Tú cho biết cả hai đã biết nhau từ năm 2020 trong một đêm minishow. “Kể từ đó, Hà Nhi trở thành một người bạn rất đặc biệt của Tú. Một cô gái cực kì hài hước, nhiều lúc ‘nhây’ đến mức mọi người còn gọi là Hà Nhây cơ mà. Nhưng trên hết là một người bạn rất tốt, luôn bên cạnh Tú không chỉ những lúc vui mà cả những thời điểm tôi gặp khó khăn. Nhi cũng đưa ra cho tôi rất nhiều lời khuyên. Chúng tôi tìm được ở nhau sự tận tâm và khát khao cống hiến, thể nghiệm thật nhiều hơn nữa trong âm nhạc chứ không chỉ đóng khung ở những giới hạn an toàn!”.

Hà Nhi cũng trìu mến nói về người bạn đặc biệt này: “Đối với Nhi, Anh Tú là 1 người anh rất đáng yêu vì anh ấy luôn mang năng lượng tích cực, nhiều lúc hơi “ô dề”, giống Nhi (cười), và Anh Tú là người cực kì nỗ lực trong sự nghiệp của mình, càng ngày Nhi càng thấy anh ấy xuất sắc trong tư duy nghệ thuật và có nhiều thành công xứng đáng. Anh Tú là người mà Nhi luôn tin tưởng để tâm sự và hỏi xin lời khuyên khi làm nghề. Anh ấy luôn sẵn sàng chia sẻ rất sâu về những thứ mà anh ấy biết, và cũng sẵn sàng học hỏi khi người khác giỏi ở điểm nào đó. Tụi Nhi không có khoảng cách khi làm nghề cùng nhau, có những chuyện nhiều lúc Tú không nói ra nhưng Nhi nhìn vào mắt Tú là biết Tú đang phải trải qua rất nhiều mới tới được đích. Có thể đó là sự đồng cảm vô hình và khó tả nhất. Nhi gọi đó là những "cái ôm tinh thần".