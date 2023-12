‘Nữ hoàng tiền số' kín tiếng tại Binance: Hậu phương vững chắc của CZ, quyền lực thứ 2 chỉ sau chồng

Mỹ đã lật đổ thành công ‘ông vua tiền số’ Changpeng Zhao, song ‘nữ hoàng’ vẫn đứng vững. Đó là Yi He, đồng sáng lập Binance kiêm hậu phương vững chắc, mẹ của 3 đứa con CZ.



Kể từ khi Zhao từ chức vào tháng trước, Yi He, 37 tuổi, đảm nhận vai trò tổng giám đốc Binance của Zhao. Mới đây, để thể hiện tiếng nói của mình, bà còn chủ trì một cuộc trò chuyện công khai cùng tân CEO Richard Teng.

Khi Zhao vắng mặt, Yi He là cổ đông lớn nhất nắm trong tay quyền kiểm soát sâu rộng với một thái độ coi thường việc tuân thủ các quy tắc do cơ quan quản lý đặt ra. Bộ Tư pháp trong các cuộc thảo luận dàn xếp trước đó muốn Yi He từ chức, song không hiểu vì sao điều đó lại không xảy ra.

“Tôi hoàn toàn đồng tình với định hướng mới của công ty và tôi háo hức được bước sang một trang mới trong chương đầy thử thách khó khăn này”, Yi He cho biết trong một tuyên bố.

Câu chuyện tình bắt đầu khi CZ còn là một lập trình viên phần mềm đi du học ở Canada còn Yi He là cô MC truyền hình cho một chương trình du lịch Trung Quốc. Chính tiền số đã đưa 2 người đến gần nhau, tại một hội nghị hồi năm 2014.

“Tôi là một trong những người đầu tiên hoạt động trong cộng đồng blockchain”, Yi nhớ lại. “CZ mang lại cho tôi cảm giác rằng anh ấy hoàn toàn có khả năng biến những thứ công nghệ phức tạp thành điều đơn giản”.

Zhao, khi đó đang làm việc tại một công ty phát triển ví kỹ thuật số, đã gây ấn tượng với Yi He bằng bài thuyết trình về tiềm năng toàn ngành. Yi He sau đó bắt tay cùng Zhao và đưa ông lên làm giám đốc công nghệ sàn giao dịch tiền số mới OKCoin - công ty được thành lập một phần nhờ công của bà.

“Tôi có cơ hội làm việc với Yi trước khi thành lập Binance. Tôi bị ấn tượng bởi sự nhạy bén, tư duy chiến lược, cũng như sự cẩn thận của cô ấy. Yi He là một trong những người làm việc chăm chỉ nhất mà tôi từng biết và là một phần không thể thiếu trong thành công của Binance”, CZ nói.

Ngày Zhao ra mắt Binance vào năm 2017, Yi He tham gia với tư cách đồng sáng lập kiêm giám đốc tiếp thị. Bà đóng vai trò quan trọng trong Binance những ngày đầu, đến nỗi được báo giới đặt cho cái tên ‘chị gái đầu tiên của thế giới tiền số’.

“CZ nói anh ấy không có sở thích gì cả, còn sở thích của tôi là làm việc cho Binance”, bà nói.

Để truyền bá niềm tin của Zhao rằng tiền số một ngày nào đó sẽ giúp con người thoát khỏi nền tài chính truyền thống, Yi He đã tuyển dụng rất nhiều các tình nguyện viên được gọi là Binance Angels. Theo một số cựu giám đốc điều hành Binance, thành công này cũng có trách nhiệm pháp lý bởi Angels đã tư vấn cho rất nhiều người dùng cách ‘lách’ các hạn chế giao dịch ở Mỹ và Trung Quốc.

Yi He dẫn đầu chiến lược tiếp thị cho Binance.US - sàn giao dịch của Binance tại Mỹ. Bộ Tư pháp cho rằng đây chính là âm mưu nhằm đánh lạc hướng chính quyền.

Sau loạt nỗ lực truyền bá tư tưởng với tiền số, khối tài sản của Yi He phình to. Bà nắm giữ ít nhất 10% cổ phần trong công ty mẹ tại Cayman Island của Binance và thừa nhận, chính điều này đã giúp mình trở thành một trong những phụ nữ giàu có nhất thế giới. Thời kỳ đỉnh cao, Yi He và Zhao sống cùng nhau trong một biệt thự trên đảo nghỉ dưỡng Sentosa của Singapore. Nhân viên Binance coi Yi He là người quyền lực thứ hai ở công ty, chỉ sau Zhao.

Zhao tất nhiên không đối xử với Yi He một cách đặc biệt ở công ty. Trong các cuộc họp, ông vẫn thường nhắc nhở hậu phương của mình cải thiện trình độ tiếng Anh để làm việc hiệu quả.

“Nguyên nhân, nói thật, là khả năng tiếng Anh của tôi. Tôi không muốn nói sai”, bà Yi lý giải lý do vì sao ít khi tiết lộ về công việc của mình tại Binance. Trong cuộc phỏng vấn với Fortune, bà cho biết mình đã học tiếng Anh chăm chỉ song vẫn phải dẫn theo trợ lý ngôn ngữ khi phỏng vấn các ứng viên bằng tiếng Anh.

Trong suốt năm 2022, Yi He thúc đẩy Binance thực hiện dự án bán danh tính kỹ thuật số từ quốc đảo Palau Thái Bình Dương cho người ngoài với giá 248 USD. Dự án sẽ cung cấp cho cư dân các quốc gia nơi Binance bị cấm, bao gồm cả Trung Quốc và Mỹ, quyền truy cập vào nền tảng giao dịch.

Theo một số cựu giám đốc điều hành Binance, bà Yi nỗ lực hết mình vì dự án, song cho đến khi bị tờ WSJ ‘sờ gáy’, Binance ngừng chấp nhận ID Palau. Giai đoạn sau của nhiệm kỳ Zhao, Yi He chủ yếu đảm nhận các công việc quản lý thường ngày.

Được biết đồng sáng lập Binance lớn lên trong một gia đình có bố mẹ là giáo viên ở vùng nông thôn tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Sau khi tốt nghiệp đại học, bà có 3 năm làm người dẫn chương trình truyền hình song sang đến năm 2014 lại bất ngờ tham gia ngành công nghiệp tiền số với tư cách đồng sáng lập sàn giao dịch OKCoin.

Xuất hiện nhiều hơn trước công chúng, Yi He thừa nhận bà có một mục tiêu lớn hơn.

“Tôi biết mình có thể điều hành một công ty rất tốt ở Trung Quốc. Tôi muốn thử sức cả với thị trường trên toàn cầu”, đồng sáng lập Binance nói. “Thời kỳ khó khăn sẽ là lúc những người sáng tạo tuyệt vời xuất hiện”.

Hiện Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đang liên tiếp gặp khủng hoảng sau loạt cáo buộc gian lận từ cơ quan quản lý Mỹ. Các giao dịch bằng đồng euro bị tạm ngừng. Sàn này cũng rời khỏi thị trường châu Âu trong khi đối mặt với làn sóng nhân sự tháo chạy diện rộng trên toàn cầu.

“Những khó khăn của Binance cho thấy thách thức mà ngành công nghiệp tiền số phải đối mặt”, Charles Storry, người đứng đầu bộ phận phát triển dự án DeFi, nói.

Theo: WSJ, Fortune