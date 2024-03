Nữ lãnh đạo 9X Tafaviet tiết lộ chiến lược chinh phục ngành sản xuất trứng gà tại châu Á

Tiêu thụ trứng trên đầu người của Việt Nam vẫn còn thấp hơn so với các nước trong khu vực, Tafa Việt có chiến lược gì giúp nhiều người Việt có "bữa cơm đủ trứng" hơn?



Theo thống kê của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam mỗi người dân Việt Nam chỉ tiêu thụ khoảng 190 quả trứng mỗi năm, chỉ bằng khoảng 2/3 so với mức trung bình của các quốc gia phát triển.

Để thúc đẩy tiêu thụ trứng tại Việt Nam, chiến lược của chúng tôi là dẫn đầu về chất lượng trứng, không chỉ tại Việt Nam mà còn ở khu vực Châu Á. Chúng tôi tin rằng trứng không chỉ là một thực phẩm thông thường, mà còn là một dược phẩm tự nhiên với nhiều lợi ích sức khỏe đặc biệt. Trong mỗi quả trứng nhỏ bé, chứa một nguồn dưỡng chất tự nhiên phong phú, đầy đủ các loại protein, vitamin, khoáng chất và chất béo chất lượng cao. Vì vậy việc tập trung đầu tư vào phòng R&D chuyên biệt không chỉ để tiên phong trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm trứng, mà còn để đảm bảo chất lượng và an toàn dinh dưỡng cao nhất.

Phòng R&D của chúng tôi không chỉ là nơi thực hiện các thử nghiệm và phân tích về thành phần dinh dưỡng của trứng, mà còn là trung tâm nghiên cứu các công nghệ sản xuất tiên tiến và quy trình chăm sóc gà đẻ. Điều này giúp chúng tôi liên tục đổi mới và nâng cao hiệu suất sản xuất, đồng thời đảm bảo rằng sản phẩm của chúng tôi luôn đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất Thế giới.

Với sự tích hợp của phòng R&D chuyên sâu này, chúng tôi tự tin rằng sẽ tiếp tục dẫn đầu trong ngành trứng, mang lại những sản phẩm chất lượng và đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng một cách tối ưu nhất. Đồng thời, chúng tôi không ngừng tập trung vào trải nghiệm của khách hàng, đảm bảo sự ổn định và bền vững cùng thời gian giao hàng nhanh nhất có thể trong vòng 02 giờ.

Nhiều người dự đoán năm 2024 sẽ là 1 năm tiếp tục khó khăn vì tình hình TG bất ổn, kinh tế sụt giảm dẫn đến mức chi tiêu cá nhân giảm. Doanh nghiệp trứng, là doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thiết yếu, cần chuẩn bị gì và có sự hỗ trợ gì cho người tiêu dùng trong bối cảnh này?

Dự đoán cho năm 2024 thật sự đem lại nhiều thách thức cho nền kinh tế toàn cầu, và chúng tôi, từ Tafa, nhận thức sâu sắc về những tác động tiềm ẩn đối với ngành sản xuất thực phẩm. Trong bối cảnh mức chi tiêu cá nhân giảm, chúng tôi đặt sự quan tâm hàng đầu vào việc duy trì sự ổn định của sản xuất và cung ứng trứng - một nguồn thực phẩm thiết yếu.

Để đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, chúng tôi tăng cường các biện pháp vệ sinh và kiểm soát chất lượng, đồng thời đầu tư vào công nghệ và quy trình sản xuất hiệu quả. Ngoài ra, chúng tôi cũng tập trung vào việc giữ vững mức giá ổn định và tối ưu hóa quy trình sản xuất.

Đối với người tiêu dùng, chúng tôi cam kết tiếp tục cung cấp sản phẩm trứng chất lượng cao với giá cả hợp lý, đồng thời tăng cường thông tin về giá trị dinh dưỡng và an toàn của sản phẩm. Chúng tôi cũng sẵn sàng hỗ trợ cộng đồng bằng các chương trình ưu đãi đồng thời thúc đẩy nhận thức về sự quan trọng của việc tiêu thụ sản phẩm thực phẩm an toàn và dinh dưỡng.

Điều gì làm Tafa tự hào nhất trong quá trình phát triển của mình, và khó khăn nào còn cần phải giải quyết?

"Thành công lớn nhất của chúng tôi là sự tin cậy và lòng trung thành của khách hàng sau hơn 30 năm phát triển. Tafa đã xây dựng một thương hiệu mạnh mẽ trong ngành sản xuất trứng tại Việt Nam, cam kết mang đến chất lượng và dịch vụ tốt nhất cho mọi khách hàng."

Bên cạnh đó, chúng tôi tự hào về văn hóa công ty và cam kết của đội ngũ nhân viên, luôn tận tâm trong mọi hoạt động. Chúng tôi luôn cố gắng "Tốt hơn 1% mỗi ngày" để liên tục cải thiện và hướng tới sự hài lòng của khách hàng.

Thách thức lớn nhất của Tafa là duy trì sự cân bằng giữa việc đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường và đảm bảo chất lượng sản phẩm cao nhất. Chúng tôi phải liên tục đầu tư vào nghiên cứu phát triển công nghệ, quản lý nguồn nhân lực và tăng cường hệ thống kiểm soát chất lượng để đối mặt với các thách thức đa dạng từ môi trường cạnh tranh khốc liệt đến các yếu tố bên ngoài như biến đổi khí hậu và biến động giá nguyên liệu. Điều này đòi hỏi chúng tôi phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, tối ưu hóa quy trình sản xuất và duy trì một chuẩn mực cao về dịch vụ khách hàng.