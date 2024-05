Nữ MC miền Nam trẻ nhất trong Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ: Vượt nhiều vòng tuyển chọn, nén khóc khi lên sóng vì lý do đặc biệt

Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã kết thúc nhưng với nhiều người, dù có mặt trực tiếp hay chỉ theo dõi qua truyền hình cũng vẫn đang ánh lên một niềm tự hào, tinh thần yêu nước mãnh liệt. Trên các nền tảng MXH, nhiều người, đặc biệt là những bạn trẻ đều đang phủ ngập những video, hình ảnh trong Lễ diễu binh, diễu hành cùng những khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới ở khắp mọi nơi để thể hiện tinh thần ái quốc.

Đặc biệt khi nhắc về Lễ diễu binh, diễu hành, nhiều người không khỏi tò mò về danh tính của đội thuyết minh - những người kể chuyện, dẫn dắt, giới thiệu các khối lực lượng tiến vào lễ đài. Công việc âm thầm, không lộ mặt nhưng lại gây ấn tượng mạnh bởi những chất giọng truyền cảm, hào hùng, góp phần tạo nên một buổi Lễ kỷ niệm hoành tráng, trọn vẹn.

Đội thuyết minh cho Lễ diễu hành, diễu binh từ trái qua: Trần Thu, Ngọc Hân, Hoàng Hà, Hữu Lập, Lê Hảo và Quang Hưng (Nguồn ảnh: Trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội)

Được biết, đội thuyết minh gồm 6 chiến sĩ, công tác tại nhiều đơn vị và tỉnh thành khác nhau. Bên cạnh giọng nữ miền Bắc khiến ai cũng "sởn da gà" ngay khi bắt đầu buổi diễu binh, một chất giọng miền Nam nhẹ nhàng, ngọt ngào hơn cũng gây chú ý không kém.

"Khối nữ du kích miền Nam đang tiến vào lễ đài. Những cô ba dũng sĩ với chiếc khăn rằn và nón tai bèo bám xóm, bám ấp, đánh giặc mọi lúc mọi nơi cùng với quân và dân cả nước làm nên một Điện Biên chấn động địa cầu", đó là giọng của Lê Ngọc Hân (SN 1991), đang công tác tại Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Theo chia sẻ, Ngọc Hân là nhân viên của Ban Tuyên huấn phòng Chính trị của Bộ Tư lệnh TP.HCM. Cách đây 10 năm, trong dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Ngọc Hân tham gia trong khối nữ du kích miền Nam. Và ở thời điểm hiện tại, khi quay trở lại Điện Biên, chị Hân mang trên mình một vai trò mới - phát thanh viên, người đọc thuyết minh cho Lễ diễu binh, diễu hành.

Đoạn clip ghi lại giọng đọc của Ngọc Hân trong một buổi tập nhận được 1,8 triệu lượt xem

Lê Ngọc Hân - chủ nhân giọng đọc miền Nam vừa ngọt ngào, vừa truyền cảm trong Lễ diễu binh, diễu hành

"Cục Tuyên huấn của Bộ Quốc phòng có đợt sơ tuyển tìm phát thanh viên để đọc trong lễ diễu binh, mình đã tham gia. Vòng sơ tuyển có 36 người, chọn ra 9 người và tiếp tục chọn lọc còn 6 người. Mình đậu vào vòng trong cùng 5 người nữa. Bình thường, ngoài làm công tác báo chí tuyên truyền ở cơ quan, mình cũng là phát thanh viên của chuyên mục Quốc phòng toàn dân, phát sóng trên HTV9", chị Ngọc Hân chia sẻ.

Là một người con miền Nam được góp phần trong Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Ngọc Hân cho hay bản thân cảm thấy rất may mắn, vinh dự và tự hào. "Đây giống như một mốc son trong sự nghiệp của mình. Khi nhận được thông tin được tuyển chọn, lúc đó mình khóc nguyên ngày. Một phần vì mừng, một phần cảm thấy biết ơn và may mắn trong nhiệm vụ lần này", Ngọc Hân nói thêm.

Trong suốt khoảng thời gian tham gia chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm, Ngọc Hân đã có 4 tuần ở Hà Nội và 2 tuần ở Điện Biên. Cô cũng trải qua không ít những khó khăn vì khác biệt thời tiết nhưng vẫn tập trung cao độ, cùng các anh chị em còn lại trong đội thuyết minh luyện tập.

Từ miền Nam ra Hà Nội rồi lên Điện Biên, Ngọc Hân cảm thấy vinh dự và tự hào khi được đảm nhận nhiệm vụ phát thanh viên

Chia sẻ về kỉ niệm đáng nhớ nhất trong chuyến hành trình đặc biệt này của mình, Ngọc Hân xúc động, giọng rưng rưng bày tỏ: "Hôm nay sau khi mình đọc xong, có một bác lớn tuổi là cựu chiến binh tới chụp hình và tặng cho mình mũ cối chiến sĩ Điện Biên. Bác nói với mình rằng: ‘Cảm ơn cô bộ đội miền Nam’. Bác còn khen giọng người miền Nam của mình rất ngọt ngào và mong lớp trẻ chúng mình sẽ tiếp bước truyền thống.

Lúc đó mình thật sự rất xúc động vì khi xuất quân đến đây, được đón nhận tình cảm nồng nhiệt của người dân ở đây. Bên cạnh đó được tiếp xúc, nghe những lời căn dặn của thế hệ đi trước khiến mình cảm thấy đây là một trách nhiệm mà mình cần làm thật tốt".

Đây như một mốc son trong sự nghiệp của Ngọc Hân, cô mang về nhiều sự xúc động và những kỉ niệm đáng nhớ

Ngoài ra Ngọc Hân cũng tiết lộ, trong thời gian làm nhiệm vụ hay tin bà ngoại ở nhà lâm bệnh nặng. Do đó dù rất muốn khóc nhưng cô vẫn phải nén lại để tránh ảnh hưởng đến giọng đọc cũng như công việc. "Sáng nay khi mình làm nhiệm vụ, mọi người cũng mở tivi lên để ngoại nghe tiếng mình. Sau đó khi xong việc, mình cũng có gọi điện về, ngoại cũng ráng nhìn mình và giơ tay lên chào, lúc đó thật sự vỡ oà.

Bà ngoại mình là thợ may, ngày xưa may cờ Tổ Quốc và may khẩu hiệu, ông ngoại mình cũng là liệt sĩ nên mọi người tự hào lắm khi có mình làm bộ đội. Mình đã từng chùn bước vì muốn ở nhà với ngoại nhưng bà là người động viên mình tiếp bước vì nhiệm vụ này thật sự vinh dự. Giờ khi mọi việc đã hoàn thành, mình muốn trở về nhà thật nhanh bên bà và gia đình", Ngọc Hân tâm sự.

Được biết ngoài đời Ngọc Hân là mẹ của 3 em bé. Dù vậy, cô vẫn sở hữu ngoại hình và vóc dáng ưa nhìn, cuốn hút khiến ai gặp cũng ấn tượng. Dưới bài đăng của Ngọc Hân, nhiều người để lại bình luận cảm ơn và bày tỏ sự ngưỡng mộ bởi giọng thuyết minh ngọt ngào, truyền cảm của cô.

Một số hình ảnh đời thường của Ngọc Hân

Ảnh: NVCC