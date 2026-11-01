Nữ MC thể thao SN 2000 lên tiếng về ồn ào đời tư, phủ nhận ngoại tình

Linh Nắng (tên thật Bùi Phương Linh, sinh năm 2000, tại Hà Nội) là nữ MC thể thao được nhiều khán giả biết đến. Xuất phát điểm từ lĩnh vực thể thao điện tử, cô dần mở rộng hoạt động sang các môn thể thao truyền thống, trong đó có bóng đá. Nhờ ngoại hình sáng cùng khả năng dẫn dắt, Linh Nắng trở thành gương mặt quen thuộc với cộng đồng yêu thể thao.

MC Linh Nắng (Ảnh: IGNV)

Mới đây, nữ MC bất ngờ vướng tranh cãi sau khi thông báo được cầu hôn. Nguyên nhân xuất phát từ một câu nói trong bài đăng của cô: "Em sẽ nói với mọi người là em độc thân, nhưng anh phải nói là anh có người yêu". Cách diễn đạt này khiến một bộ phận cư dân mạng cho rằng cô có cách ứng xử chưa phù hợp trong chuyện tình cảm.

Sau đó, nhiều thông tin liên quan đến đời tư và các mối quan hệ trước đây của Linh Nắng tiếp tục được chia sẻ trên Threads, TikTok. Trong đó có những nội dung mang tính cáo buộc, chưa được xác minh, khiến câu chuyện ngày càng gây chú ý.

Đến chiều 31/10, Linh Nắng chính thức lên tiếng về những ồn ào này. Trong bài đăng dài 1962 chữ, nữ MC lần lượt giải thích về câu nói gây tranh cãi, thời điểm kết thúc mối quan hệ cũ, những sự việc xảy ra cũng như các tin đồn đang lan truyền trên MXH.

Một phần trong bài đăng của Linh Nắng (Ảnh: IGNV)

Tóm tắt một số thông tin chính trong bài đăng của Linh Nắng như sau:

Về caption trong bài đăng cầu hôn, Linh Nắng thừa nhận cách diễn đạt của mình có phần nông nổi, thiếu bối cảnh và dễ gây hiểu lầm.

Nữ MC cho biết: “Đó chỉ là lời nói trong giai đoạn tìm hiểu, không phải cách mình hành xử trong thực tế. Trong suốt thời gian yêu anh Phước (tức là BLV Huy Phước - PV), mình chưa từng tự nhận mình độc thân để tìm hiểu người khác, chưa từng duy trì một mối quan hệ tình cảm nào khác và càng không có chuyện xem anh là một ‘phương án dự phòng’. Điều mình muốn chia sẻ là sự kiên nhẫn, tôn trọng và yêu thương của anh đã khiến mình ngày càng tin tưởng, mở lòng và yêu anh nhiều hơn. Đáng tiếc, cách kể chuyện chưa khéo của mình lại khiến thông điệp ấy bị hiểu sai”.

Đối với những đồn đoán về chuyện tình cũ như nghi vấn ngoại tình, Linh Nắng đưa ra các mốc thời gian cụ thể để làm rõ. Theo chia sẻ của cô, nữ MC đã chia tay người cũ vào đầu tháng 11/2025 và chính thức bắt đầu mối quan hệ với người mới vào ngày 25/12/2025. Qua đó, cô khẳng định: “Không có chuyện mình phản bội, ngoại tình hay cùng lúc duy trì hai mối quan hệ tình cảm như những cáo buộc đang được lan truyền”.

Linh Nắng cũng giải thích về thông tin từng sống chung với người yêu cũ sau khi chia tay. Theo nữ MC, căn nhà được nhắc đến thực chất là nhà nguyên căn có nhiều phòng riêng biệt, được thuê và chia sẻ không gian sinh hoạt, chứ không phải 2 người sống chung trong một phòng như những gì một số thông tin đang khiến cộng đồng mạng hiểu lầm.

Về sự việc trong quá khứ - ngày 12/12/2025, Linh Nắng xác nhận từng xảy ra một cuộc tranh cãi căng thẳng khi người cũ đập cửa, yêu cầu gặp mặt để nói chuyện. Tuy nhiên, cô cho biết sau đó người này cũng đã chủ động nhắn tin xin lỗi. Nữ MC đồng thời bày tỏ sự không đồng tình trước việc hình ảnh bản thân nằm viện cùng hồ sơ y tế cá nhân bị công khai trên mạng xã hội. Cô cho rằng đây là những thông tin riêng tư cần được tôn trọng.

Với mối quan hệ hiện tại, Linh Nắng khẳng định cô và vị hôn phu đến với nhau bằng sự nghiêm túc. Cả hai đã ra mắt gia đình hai bên và cùng hướng tới chuyện hôn nhân. Đây cũng là lý do nữ MC không muốn những thông tin thiếu chính xác về quá khứ tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống của hai người.

Ngoài những vấn đề liên quan đến tình cảm, Linh Nắng cũng lên tiếng phủ nhận các tin đồn khác như bạo lực học đường, bắt nạt hay cố tình đóng vai nạn nhân. Cô cho biết đã lưu giữ những bằng chứng liên quan và sẽ nhờ đến sự can thiệp của pháp luật nếu cần thiết.

Cuối bài đăng, nữ MC gửi lời xin lỗi vì cách chia sẻ trước đó khiến nhiều người hiểu lầm, đồng thời mong muốn khép lại những tranh cãi xoay quanh đời tư để trở lại với cuộc sống và công việc bình thường.

Hiện tại, đây vẫn là thông tin một chiều từ phía Linh Nắng, cô cũng đã khóa bình luận ở bài đăng. Song sau những bài đăng của Linh Nắng, thông tin về sự việc cũng đang lọt tìm kiếm trên nhiều nền tảng như Threads, TikTok. Các từ khóa được tìm kiếm phổ biến như: “Linh Nắng phủ nhận ngoại tình”, “Linh Nắng cầu hôn”,... và nhận về nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng.