Nữ nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSND ở tuổi 67: U80 độc thân và giàu có sau 2 lần đổ vỡ, sống một mình trong biệt thự khủng ở TP.HCM

Trong làng cải lương Việt Nam, NSND Bạch Tuyết được mệnh danh là ''cải lương chi bảo'', được đông đảo đồng nghiệp và khán giả kính trọng. Nữ nghệ sĩ sinh năm 1945 tại An Giang và bén duyên với nghệ thuật từ khi còn rất nhỏ. Mất mẹ sớm nên NSND Bạch Tuyết đã quen với cuộc sống tự lập, tự phấn đấu để vươn lên trong cuộc sống. Có lẽ, chính bởi sự kiên cường và không ngừng nỗ lực này mà nữ nghệ sĩ đã có thể trở thành đào chính trên nhiều sân khấu lớn nhỏ khi chỉ mới 16 tuổi.

Thành công đến với NSND Bạch Tuyết khá sớm, chỉ sau 5 năm đi hát, bà đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá, trở thành cái tên ''ăn khác'' trong làng cải lương và sở hữu tài sản khủng ở độ tuổi 20. Một vở kịch, vở cải lương kinh điển giúp NSND Bạch Tuyết ghi dấu với khán giả phải kể đến như: Thái hậu Dương Vân Nga, Đời cô Lựu, Tuyệt tình ca, Lục Vân Tiên... Sau nhiều cống hiến cho nghệ thuật, vào năm 2021, bà được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Ngoài ra, bà còn là nghệ sĩ cải lương đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam có bằng Tiến sĩ.

Trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ

Trái ngược với sự nghiệp thành công, đường tình duyên của ''cải lương chi bảo'' chẳng mấy may mắn, thậm chí còn có phần gian truân, trắc trở. Tài năng và xinh đẹp là vậy nhưng NSND Bạch Tuyết lại chẳng thể có được cuộc hôn nhân viên mãn, hạnh phúc hay có người cùng gắn bó lúc về già.

Những năm 1960, NSND Bạch Tuyết bén duyên với danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang. Đến năm 1966, Tam Lang thành công chinh phục trái tim mỹ nữ đình đám làng cải lương. Một năm sau, 2 người chính thức về chung một nhà. Thời điểm đó, NSND Bạch Tuyết và chồng cũ được khán giả coi là cặp trai tài gái sắc nức tiếng Sài Gòn vì cả 2 đều có sự nghiệp vẻ vang và tương lai sáng lạn. Thế nhưng, cuộc hôn nhân này của nữ nghệ sĩ sinh năm 1945 chỉ kéo dài được 7 năm rồi ly hôn vì lý do không có con chung.

Nhiều lần xuất hiện trên truyền hình và phỏng vấn với báo chí, NSND Bạch Tuyết chia sẻ cuộc hôn nhân với Tam Lang giống như tuồng cải lương khổ đau và bất hạnh: "Số tôi xui, không có con với anh ấy được. Chúng tôi đi khám quá trời, khám khắp nơi. Mẹ chồng còn phải lên núi tìm thuốc bắc cho tôi uống, cũng không sinh con được. Gia đình bên đó lại gia giáo, phải có con nối dõi tông đường... Tôi bảo anh về lấy vợ khác đi để biết đâu sinh được con cho mẹ vui, chứ bác sĩ nói tôi không thể có con được rồi, thì đành chịu''.

Sau cuộc hôn nhân với danh thủ Tam Lang, năm 1974, NSND Bạch Tuyết gặp và nên duyên với người chồng thứ 2. Ông là một Việt kiều sinh sống tại Pháp và có giá thế hiển hách, giàu có hơn người. Đến với người chồng thứ 2, NSND Bạch Tuyết may mắn được làm mẹ, sinh ra một cậu con trai tuấn tú và tài giỏi.

NSND Bạch Tuyết và chồng tỷ phú Pháp gắn bó với nhau suốt 31 năm trong những căn biệt thự đắt đỏ, rồi sau đó ''đường ai nấy đi''. Sau khi ly hôn, bà trả lại biệt thự cho chồng cũ và rời đi mà không lấy cho mình thứ gì. “Chia tay thì tôi trả lại nhà cho ông ấy. Tính tôi không thích đồ của ai hết”, nữ nghệ sĩ từng chia sẻ.

U80 độc thân và giàu có

Qua 2 lần đò, NSND Bạch Tuyết lựa chọn cuộc sống độc thân, tự do tự tại. Vốn là tên tuổi lớn trong làng cải lương nên sau quãng thời gian đi hát, nữ nghệ sĩ đã tích lũy cho mình khối tài sản kếch xù để yên tâm nghỉ hưu, an hưởng tuổi già. Hiện bà đang sống trong căn biệt thự trắng rộng 1.200m2 ở TP.HCM. Được biết, căn nhà được xây dựng từ năm 2015 và do chính bà lên ý tưởng thiết kế. Không gian sống của nữ nghệ sĩ rộng rãi, thoáng đãng, có cỏ cây, hoa lá và bể bơi rộng rãi. Ước tính giá của căn biệt thự này rơi vào khoảng vài chục tỷ đồng.

Ở tuổi 79, NSND Bạch Tuyết chỉ sống một mình. Con trai bà hiện đang định cư và kinh doanh tại Mỹ. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ lý do không sang Mỹ là vì bản thân không muốn xa quê, xa cội nguồn và xa khán giả của mình.

Bên cạnh việc nghỉ ngơi và an dưỡng, NSND Bạch Tuyết vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật khi có dịp. Bà còn chủ động tìm hiểu mạng xã hội để bắt kịp xu hướng của thời đại. Nữ nghệ sĩ cũng thích làm việc với nghệ sĩ trẻ, học ngoại ngữ và nỗ lực giúp cải lương đến gần hơn với thế hệ hiện đại.

