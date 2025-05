Nữ nghệ sĩ sở hữu biệt thự mặt tiền, rộng 3.000m2 ở Quận 2, du thuyền 52 tỷ đồng, U70 vẫn đẹp như ngoài 40

Trong làng giải trí Việt Nam những năm 1980 và 1990, cái tên Diễm My gần như trở thành biểu tượng của sắc đẹp và sự quý phái. Với gương mặt thanh tú, mái tóc đen dài, đôi mắt sâu hút hồn cùng nụ cười rạng rỡ khiến biết bao người say đắm, bà từng là một trong 4 "nữ hoàng ảnh lịch" đình đám, đứng ngang hàng với Việt Trinh, Thu Hà, Diễm Hương.

Nhan sắc kiều diễm, rung động lòng người của Diễm My thời trẻ

Mỹ nhân 6X cũng ghi dấu ấn trong nhiều bộ phim như Tiếng Sóng, Trang Giấy Mới, Hai Chị Em, Dòng Sông Hoa Trắng... Thời kỳ đỉnh cao, bà liên tục được mời show có cát-sê lên đến 4 triệu đồng cho 2 đêm, số tiền "khủng" mà chỉ ngôi sao đình đám hàng đầu thời ấy mới nhận được.

Hiện tại, dù đã rút khỏi làng giải trí nhiều năm, nhưng Diễm My vẫn giữ được thần thái sang trọng và sắc vóc trẻ trung ở tuổi U70. Bà là một trong những mỹ nhân thập niên 1990 có cuộc sống viên mãn nhất, khi vừa nổi tiếng, vừa được chồng yêu chiều lại nắm trong tay khối tài sản kếch xù.

"Nữ hoàng ảnh lịch" đang sống cùng gia đình trong một căn biệt thự màu trắng, có mặt tiền rộng rãi tọa lạc tại khu Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM – khu vực vốn được mệnh danh là nơi ở của giới thượng lưu.

Dinh thự trắng bề thế của Diễm My ở Quận 2, TP.HCM

Nằm ở vị trí đắc địa ven sông Sài Gòn, biệt thự của Diễm My được thiết kế như một tòa bạch dinh sang trọng mang phong cách Địa Trung Hải, với diện tích rộng 3.000m2. Nội thất được bài trí tinh tế, mỗi góc trong nhà đều toát lên vẻ thanh lịch.

Trải dài quanh khuôn viên trong nhà là bể bơi xanh trong. Lối vào căn biệt thự xanh mát được chăm chút giống như lối đi ở công viên. Không gian sống thiết kế mở, tràn ngập ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác thoải mái và gần gũi với thiên nhiên.

Không chỉ sở hữu bất động sản giá trị, Diễm My từng chia sẻ những hình ảnh du ngoạn trên du thuyền riêng Sunseeker trị giá 2 triệu USD (gần 52 tỷ đồng), với nội thất hiện đại, tiện nghi không kém gì một khách sạn 5 sao. Tài sản này do chồng bà nhập về Việt Nam với mục đích kinh doanh. Gia đình nữ nghệ sĩ cũng thường xuyên sử dụng du thuyền để thưởng ngoạn phong cảnh trên sông Sài Gòn.

"Nữ hoàng ảnh lịch" còn sở hữu du thuyền hiện đại, tiện nghi không kém gì một khách sạn 5 sao

Một trong những điều khiến công chúng ngưỡng mộ Diễm My là tình cảm bền vững suốt hơn 30 năm giữa bà và ông xã – một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực xây dựng. Nữ nghệ sĩ mô tả chồng là người kín đáo, không thích ồn ào và xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, ông xã luôn chiều chuộng, đưa bà đi sự kiện hoặc chụp hình chung. Trong dịp sinh nhật ở tuổi 59, ông còn tặng vợ bộ trang sức kim cương lên đến 10 carat.

Diễm My từng chia sẻ: "Anh ấy ngày trẻ hay bây giờ vẫn thế, luôn chu đáo, kiên nhẫn và hết lòng vì tôi. Tôi hay đùa với bạn bè rằng đây là món quà quý mà ông trời ban tặng, bên cạnh sinh mạng, hình hài mà cha mẹ đã cho.

Chúng tôi đã bước cùng nhau một chặng đường rất dài và đều biết chẳng có một hạnh phúc nào bình lặng cả. Để sát cánh cùng nhau một thời gian dài như thế đòi hỏi không chỉ tình thương, sự hy sinh, chịu đựng mà cả lòng vị tha. Chúng tôi trao cho nhau và cùng dạy nhau những điều đó trong cuộc hôn nhân này".

Diễm My được ông xã đại gia yêu thương, chiều chuộng

Vợ chồng Diễm My có hai con gái là Thùy My (sinh năm 1995) và Quế My (sinh năm 2000), cả hai đều đang sống ở Mỹ. Nữ diễn viên rất tự hào vì cả hai ái nữ đều học giỏi, năng động và vô cùng hiếu thảo.

Giờ đây, dù đã ở độ tuổi U70, Diễm My vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung như phụ nữ tuổi 40, 50. Làn da mịn, vóc dáng thon gọn cùng thần thái tự tin, rạng rỡ khiến bà thường xuyên nhận được lời khen từ cộng đồng mạng. Dường như mỹ nhân 6X đã bị thời gian lãng quên khi vẫn sở hữu vẻ đẹp mặn mà, cuốn hút. Trên trang cá nhân, bà cũng thường chia sẻ nhiều hình ảnh cho thấy nhan sắc bất chấp thời gian.

"Nữ hoàng ảnh lịch" cho biết bà không có bí quyết nào, chỉ đơn giản là "khi có cuộc sống gia đình hạnh phúc thì tự nhiên sẽ đẹp hơn thôi". Ngoài ra, Diễm My cũng tập thể dục thường xuyên kết hợp với yoga, ngủ đủ giấc.

Nhan sắc trẻ đẹp hơn nhiều so với độ tuổi của mỹ nhân 6X

Từ một "nữ hoàng ảnh lịch" lẫy lừng thập niên 1980 - 1990, Diễm My đã khéo léo bước ra khỏi ánh hào quang showbiz để sống một cuộc đời hạnh phúc và rực rỡ. Sự viên mãn, thần thái và tình yêu mà bà nhận được chính là minh chứng cho thành công - không chỉ trong sự nghiệp, mà còn trong hành trình làm vợ, làm mẹ và làm chính mình.