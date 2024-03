Nữ nhân viên an ninh sân bay phát hiện hành khách đi khập khiễng: Điều tra phát hiện vật thể lấp lánh ở đùi phải, phanh phui cả 1 đường dây buôn lậu hơn 100 tỷ đồng

Vụ việc đã diễn ra từ năm 2017, song mới đây nó tiếp tục được chia sẻ trở lại và thu hút sự chú ý của nhiều người.

Theo Sohu vào năm 2017, trong lúc làm nhiệm vụ, Dương Tứ Linh, nhân viên an ninh tại một sân bay quốc tế của Trung Quốc bất ngờ phát hiện nữ hành khách di chuyển khó khăn trong khu vực sân bay. Cô ta đi khập khiễng như thể sắp ngã. Theo yêu cầu của công việc, nữ nhân viên an ninh lại gần nhằm ngỏ ý giúp đỡ. Tuy nhiên, người này lại tỏ ra không cần và nói rằng bản thân vẫn ổn.

Đi được vài bước, cô ta ngã khuỵu xuống. Nhận thấy không ổn, Tứ Linh đến gần để dìu hành khách đến ghế ngồi gần đó. Từ đây, cô bắt đầu hỏi chuyện người phụ nữ này.

Nữ hành khách cho biết chân cô bị đau do ngã xe. Hiện cô đang chờ chuyến bay để di chuyển sang Ấn Độ.

Với nghiệp vụ nghề nghiệp, Dương Tứ Linh có nhiều nghi ngờ về người phụ nữ này. Chính vì thế, cô yêu cầu được kiểm tra hành lý và hộ chiếu của hành khách.

Lật giở cuốn hộ chiếu, Từ Linh nhận thấy người này có lịch trình di chuyển dày đặc từ Trung Quốc đi các nước trong khu vực châu Á. Chỉ cách đó 3 ngày, người phụ nữ này mới trở về từ Hàn Quốc.

Khi được hỏi đang làm công việc gì, người này ấp úng nói rằng mình đang mở công ty. Lịch trình di chuyển nhiều như vậy là để gặp gỡ đối tác ở nước ngoài. Tuy nhiên, khi được hỏi thêm công ty đang kinh doanh gì, nữ hành khách im lặng, không nói gì thêm. Kiểm tra thêm hành lý, Tứ Linh không phát hiện ra điều gì bất thường.

Lúc này, nữ hành khách dường như không thể chịu được cơn đau ở phần chân. Cô liên tục ôm đùi bên phải và kêu đau. Tuy nhiên, cô lại không cho bất kỳ ai động vào.

Dựa theo kinh nghiệm trước đó, nhân viên an ninh sân bay cho rằng chắc chắn người phụ nữ này đang vận chuyển 1 mặt hàng cấm nào đó. Ngay lập tức, đội y tế và an ninh của sân bay có mặt để can thiệp. Họ yêu cầu người phụ nữ di chuyển qua máy kiểm tra an ninh.

Hình ảnh hiển thị trên màn hình phát hiện 1 bên đùi của người phụ nữ này có một vật thể lấp lánh được kẹp dưới da giữa các cơ đùi.

Ban đầu, người phụ nữ không nói đó là thứ gì. Cô khẳng định mình không biết gì. Để không mất thời gian của đôi bên, nhân viên an ninh yêu cầu bộ phận y tế của sân bay làm nhiệm vụ lấy vật thể đó ra ngoài để kiểm tra.

Những nhân viên y tế của của sân bay đã đưa người phụ nữ này đến bệnh viện gần đó. Sau khi xử lý để lấy chiếc túi ra, một vị bác sĩ cho biết thật may mắn khi phát hiện kịp thời. Nếu không, người phụ nữ lên máy bay sẽ bị xuất huyết và nguy hiểm đến tính mạng do áp suất trên cao. Còn về chiếc túi giấy bạc trong người phụ nữ, họ phát hiện bên trong là 1kg bột vàng nhão.

Theo quy định của luật pháp Trung Quốc, hành khách mang vàng với trọng lượng vượt quá 50g ra khỏi lãnh thổ phải khai báo với hải quan. Vàng là kim loại quý, có vai trò quan trọng đối với kinh tế quốc gia, đặc biệt là sự ổn định của thị trường tài chính. Vậy nên, bất kỳ ai trốn tránh sự kiểm soát của hải quan để mang kim loại quý ra nước ngoài đều bị xem là hành vi buôn lậu bất hợp pháp và phải chịu sự hình phạt trước pháp luật.

Nạn buôn vàng lậu ngày càng gia tăng với nhiều mánh khóe, bao gồm việc biến thứ kim loại quý này thành dạng bột nhão để thuận lợi cất giấu. Bột vàng nhão này được tạo ra bằng cách nấu nóng chảy vàng nguyên chất ở nhiệt độ cao và pha thêm tạp chất để tạo thành hỗn hợp đặc sệt. Sau đó, muốn chiết xuất được vàng, hỗn hợp đặc sệt này sẽ được chuyển thành dạng bột khô và rửa bằng dung dịch hóa chất. Toàn bộ quá trình này có thể mất đến 9-12 tiếng.

Sau khi bị phanh phui, nhân viên an ninh đã chuyển vụ việc này cho cảnh sát để lấy lời khai. Người phụ nữ này thú nhận về hành vi của mình. Cô cho biết trước đây từng đi làm thuê tại các cửa hàng ăn. Tuy nhiên, công việc này có lương thấp trong khi áp lực tài chính quá lớn. Nghe theo lời dụ dỗ của kẻ xấu, cô dấn thân vào con đường vi phạm pháp luật này.

Ảnh minh họa

Người này cho biết mỗi phi vụ thành công, cô có thể được trả thù lao cao gấp 10 lần mức lương làm việc tại nhà hàng trước đó. Đối tượng cũng tiết lộ 1 người đàn ông họ Hứa là chủ đường dây này.



Dựa vào 1 vài manh mối do người phụ nữ này cung cấp, đội cảnh sát đã bắt giữ được 50 đối tượng có liên quan, trong đó có những người chuyên vận chuyển như người nữ này, số khác chỉ làm giấy tờ, hộ chiếu…

Tính đến thời điểm bị phát hiện, đường dây này đã vận chuyển trót lọt hơn 100 lần buôn lậu với tổng số lượng lên đến hơn 200kg vàng, trị giá hơn 30 triệu NDT (khoảng 105 tỷ đồng).

Theo Sohu