Nữ NSND là Chủ tịch APPA, rời phố thị về Thạch Thất sống, U80 thấy có lỗi với chồng con

NSND Thanh Hoa – một trong những giọng ca trữ tình hàng đầu của nhạc Việt – bước sang tuổi 75 với sự nghiệp lừng lẫy, mái ấm hạnh phúc bên chồng con và cuộc sống bình yên ở ngoại thành Hà Nội. Thế nhưng, phía sau sự viên mãn, bà vẫn mang trong lòng một nỗi day dứt khó nguôi.

Dấu ấn tiểu sử và sự nghiệp

NSND Thanh Hoa, tên thật Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1950 tại Hà Nội. Từ nhỏ, bà đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc, 9 tuổi đoạt giải nhất cuộc thi Tiếng hát Họa mi ở Hà Đông. Năm 16 tuổi, bà theo học Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Sau khi tốt nghiệp, bà gia nhập Đài Phát thanh Giải phóng, rồi trở thành một trong những giọng ca quen thuộc của làn sóng âm nhạc cách mạng.

Với chất giọng đầy nội lực, truyền cảm, Thanh Hoa ghi dấu ấn qua hàng loạt ca khúc như Tình yêu của đất và nước, Tàu anh qua núi, Con kênh ta đào, Mùa xuân làng lúa làng hoa… Năm 2001, bà được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Hiện tại, bà giữ cương vị Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam (APPA), tiếp tục đóng góp cho đời sống âm nhạc nước nhà.

NSND và chồng đã gắn bó bên nhau nhiều thập kỷ.

Hôn nhân, gia đình và mái ấm ở Thạch Thất

Trong đời sống riêng, NSND Thanh Hoa từng trải qua cuộc hôn nhân đầu với nhạc sĩ Phan Lạc Hoa. Sau đó, bà tìm thấy hạnh phúc bên nghệ sĩ xiếc Tôn Thất Lợi, người kém bà 6 tuổi. Hơn 30 năm gắn bó, họ cùng nhau xây dựng tổ ấm ấm áp, trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nhau ở tuổi xế chiều.

Rời phố thị ồn ào, vợ chồng bà chọn sống tại một ngôi nhà rộng rãi ở huyện Thạch Thất (Hà Nội). Cuộc sống nơi ngoại thành gắn liền với vườn cây, sân rộng, cháu con quây quần. Thanh Hoa thường đùa rằng, ở tuổi 75, bà là "em bé được chiều chuộng nhất trong nhà" vì luôn được chồng và các con quan tâm, chăm sóc.

Viên mãn nhưng vẫn day dứt

Có sự nghiệp thành công, có gia đình hạnh phúc và cuộc sống bình yên, nhưng NSND Thanh Hoa thừa nhận bà vẫn day dứt. Trong cuộc trò chuyện mới đây, nữ nghệ sĩ chia sẻ cả đời bà đã dành quá nhiều thời gian cho sân khấu, cho khán giả, còn quỹ thời gian bên chồng con thì hạn hẹp.

"Cả đời tôi đi hát khắp nơi, hát hơn 1.000 bài hát, trong đó gần 500 bài đơn ca. Thời gian cho những chuyến lưu diễn còn nhiều hơn ở nhà. Dù gia đình chưa bao giờ trách móc, nhưng sâu thẳm tôi vẫn thấy có lỗi với chồng và các con cháu", bà trải lòng trên tờ Vietnamnet.