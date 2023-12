Nữ NSƯT mang hàm Trung tá, cưới chồng lai Pakistan, có cuộc sống hạnh phúc đáng ngưỡng mộ là ai?

Nữ ca sĩ được yêu mến từ Sao Mai điểm hẹn

Phương Anh sinh năm 1982 tại Hải Phòng, trong một gia đình công chức. Cô là nữ ca sĩ sở hữu chất giọng trầm khàn, phong cách biểu diễn cá tính và từng đoạt nhiều giải thưởng như giải Nhì cuộc thi Tiếng hát truyền hình Hải Phòng năm 2001, giải Nhì cuộc thi Tiếng hát truyền hình Hà Nội năm 2002, HCV Đơn ca Toàn quân năm 2003, HCV Tiếng hát học sinh sinh viên chuyên nghiệp Toàn quốc năm 2003...

Năm 1998, Phương Anh tham gia vào Đoàn nghệ thuật Hải quân rồi được cử đi học tại Khoa thanh nhạc của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Tên tuổi của cô thật sự được biết đến sau khi tham gia Sao Mai điểm hẹn năm 2004 cùng Tùng Dương, Ngọc Khuê, Thái Thùy Linh... Sau này, Phương Anh tâm sự cô luôn dành cho Sao Mai Điểm Hẹn một tình cảm to lớn, bởi đây chính là nơi giúp cô khẳng định tên tuổi, bước gần hơn tới khán giả.

Ca sĩ Phương Anh

Bước ra từ cuộc thi với vị trí Top 5, Phương Anh nhanh chóng có nhiều sản phẩm âm nhạc được công chúng đón nhận. Cô đã phát hành 6 album gồm Phương Anh - Sao Mai điểm hẹn, Giấc mơ, 9, Biển em - Acoustic, Phú Quang - Nỗi nhớ mùa đông và Hãy cho em yêu anh.

Trong sự nghiệp, giọng hát của Phương Anh còn gắn với nhiều tác phẩm của nhạc sĩ Phú Quang như Em ơi Hà Nội phố, Gửi bạn nơi xa, Mẹ, Một dại khờ, một tôi, Mùa thu giấu em, Nỗi nhớ mùa đông, Romance, Về lại phố xưa, Chuyện bình thường, Dương cầm lạnh... Nữ ca sĩ chia sẻ các ca khúc này không chỉ phù hợp với quãng giọng, chất giọng mà còn có gì đó khắc khoải, trầm buồn nhưng cũng có lúc ào ạt như chính cuộc đời của cô vậy.

Sau Sao Mai điểm hẹn, Phương Anh từng là giọng ca nổi bật và được nhiều khán giả yêu thích. Tuy nhiên, cô lại không dấn thân vào thị trường âm nhạc sôi động, mà chọn gắn bó với Đoàn Nghệ thuật Quân chủng Hải quân. Nữ ca sĩ hiện mang hàm Trung tá . Vào năm 2019, cô là một trong những ca sĩ trẻ nhất được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

Phương Anh hiện là Nghệ sĩ ưu tú và mang hàm Trung tá

Sống hạnh phúc bên ông xã người Việt lai Pakitan sau thăng trầm

Ngoài sự nghiệp thành công, Phương Anh cũng có tổ ấm đáng ngưỡng mộ. Năm 2008, cô kết hôn với ông xã người Việt lai Pakistan, tên Muhammed Khan. Sau khi lập gia đình, nữ ca sĩ giảm dần các hoạt động ca hát để tập trung chăm lo cho tổ ấm. Vài năm sau đám cưới, vợ chồng cô chào đón cặp sinh đôi, một trai một gái.

Tuy giờ đây rất hạnh phúc nhưng cuộc sống hôn nhân của Phương Anh cũng từng trải qua sóng gió. Năm 2017, công việc làm ăn của chồng cô gặp biến cố, thiệt hại kinh tế khiến gia đình của nữ ca sĩ bị xáo trộn.

Dù có lúc đối mặt với sóng gió, nhưng vợ chồng Phương Anh vẫn nắm tay nhau vượt qua và gắn bó bền chặt

Cô tâm sự: "Mấy năm trời, tôi sống dưới đáy suy sụp. Tôi như muốn buông bỏ mọi thứ, không còn tha thiết công việc. Cả tôi và chồng đều mệt mỏi, chán chường nên đóng cửa lòng mình, kể cả với chính người còn lại, không muốn chia sẻ với nhau nữa.

Thú thật, cả hai khi ấy ở bờ vực căng thẳng rồi. Nếu không đủ cố gắng, chúng tôi có thể rạn nứt. Gia đình đã chạm tới mức có thể đổ vỡ".

Nhưng đúng lúc này, sự nhạy cảm của Phương Anh đã giúp cô nhận ra cách để gìn giữ hạnh phúc. "Việc sẻ chia đúng lúc đã kéo vợ chồng tôi lại gần nhau hơn, nhận ra nhiều giá trị hơn trong cuộc sống. Và khi vượt qua được, tôi cảm thấy cuộc sống này giá trị hơn, tôi yêu đời hơn", cô nói.

Vượt qua những thăng trầm, vợ chồng Phương Anh nay đã có được cuộc sống êm ấm. Hai con của họ đã lên 10 tuổi, rất ngoan ngoãn và tình cảm. Nữ ca sĩ tâm sự, chính các con đã giúp cô kiên nhẫn, bớt nóng tính hơn để có thể làm bạn cùng con.

Vợ chồng Phương Anh thống nhất, dù có bận rộn, đi làm về khuya đến đâu thì cũng sẽ vào phòng ôm hôn, chúc các con ngủ ngon để gắn kết tình cảm gia đình.

Tổ ấm hạnh phúc của vợ chồng Phương Anh bên hai con song sinh

Phương Anh bảo cô may mắn có chồng luôn ủng hộ, đồng hành trong công việc, cuộc sống. "Ông xã không bao giờ bắt Phương Anh lựa chọn giữa nghệ thuật và gia đình", nữ ca sĩ bộc bạch.

Sau khi ông xã ổn định công việc, các con cũng lớn hơn, Phương Anh trở lại với âm nhạc một cách hăng say, nghiêm túc. Tuy không còn trẻ trung, sung sức như thuở mới vào nghề nhưng sự chín chắn, trưởng thành, cuốn hút hiện tại của cô lại trở thành dấu ấn khiến khán giả không thể nào quên.

Mỗi khi Phương Anh đi diễn, ông xã Muhammed Khan sẽ ở nhà chăm, dạy các con học bài. Là người Hồi giáo, nên anh khá khắt khe. Tuy vậy, vợ chồng Phương Anh rất tâm đầu ý hợp trong việc nuôi dạy con.

Ngoài ra, nữ ca sĩ tiết lộ thêm, cô và ông xã luôn hâm nóng tình cảm bằng cách dành cho nhau những khoảng không gian chỉ có 2 người, khi ấy họ sẽ cùng đi du lịch, xem phim... Nếu xảy ra bất đồng quan điểm, cả hai cố gắng gạt bỏ cái tôi, ai sai sẽ là người nhận lỗi trước.

Phương Anh hạnh phúc khi có ông xã ở bên trong ngày sinh nhật

Gần đây, khi Phương Anh đón tuổi mới, ông xã Muhammed Khan đã gửi đến cô những lời chúc sinh nhật đầy ngọt ngào: "Chúc vợ yêu sinh nhật vui vẻ, luôn xinh đẹp và hạnh phúc bên gia đình nhỏ. Love you so much!".

Tuệ Anh