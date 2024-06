Nữ quái lừa hơn 2,8 tỷ đồng tiền ‘hầu đồng’ rồi đem gửi tiết kiệm, mua xe hơi

Đối tượng Vũ Thị Thu Trang

Ngày 4/6, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Thu Trang (SN 1987, trú phường Ia Kring, TP.Pleiku) để điều tra về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”.

Thông tin ban đầu, từ tháng 12/2020 đến tháng 5/2021, lợi dụng sự nhẹ dạ và có phần cuồng tín của bà Đ.T.H, Trang đã đưa ra thông tin gian dối về việc các thành viên trong gia đình bà này sắp gặp nạn, có người còn bị chết khiến nạn nhân hoang mang, lo sợ. Khi bà H hỏi có cách nào giải không, Trang đưa ra thông tin gian dối mình có thể hầu đồng, cúng giải hạn cho gia đình bà này để họ không gặp nạn nữa. Tin thật nên bà H đồng ý nhờ Trang giúp.

Sau đó, Trang yêu cầu bà H và các con của bà nhiều lần chuyển khoản cho Trang với tổng số tiền hơn 2,8 tỷ đồng. Nhận được tiền, Trang sử dụng một phần để mua sắm lễ, thuê người cúng, thuê đền cúng… như cam kết để tạo lòng tin cho bà H, số tiền còn lại Trang chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân như trả nợ, mua xe mô tô mới, gửi tiết kiệm, mua điện thoại, mua mỹ phẩm, thanh toán điện tử…

Đáng nói, đến tháng 3/2022, Trang tiếp tục đưa ra nhiều thông tin khác về việc gia đình bà H chuẩn bị gặp nạn và muốn giúp nhưng bà H không còn khả năng về tài chính nên không thực hiện theo. Tuy nhiên, những hoạn nạn mà Trang nói đã không xảy ra với gia đình bà H. Lúc này bà H nghi ngờ lời nói của Trang chỉ là gian dối để chiếm đoạt tài sản chứ không có thần thánh nào hết nên đã làm đơn tố giác hành vi của Trang đến công an.

Công an tỉnh Gia Lai cũng thông báo ai là bị hại hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến bị can Vũ Thị Thu Trang đề nghị đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai) trình báo để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.