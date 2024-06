Nữ sinh 16 tuổi bị méo miệng, liệt mặt vì thói quen sử dụng điều hòa quen thuộc của nhiều người

Mi Dou (16 tuổi, Trung Quốc) đang bị liệt mặt tạm thời. Khoảng hai tuần trước, cô thấy bên trái mặt mình đau nhức, nét mặt không được tự nhiên và cân đối, như thể các dây thần kinh không còn điều khiển được bên mặt trái nữa. Cô đến gặp bác sĩ và được chẩn đoán bị liệt dây thần kinh ngoại biên ở bên trái khuôn mặt.

"Tình trạng tê liệt khá rõ ràng, chỉ không thể nhận ra khi tôi không cười và nói năng thận trọng", Mi chia sẻ.

Bác sĩ cho biết, liệt mặt là do cô gái từ môi trường nắng nóng bên ngoài đột ngột bước vào không gian có nhiệt độ thấp (phòng có điều hòa), thậm chí còn để máy điều hòa thổi thẳng vào mặt, đây là tình trạng thường gặp vào mùa hè. Các bác sĩ khác nhấn mạnh rằng bằng chứng khoa học cho điều này còn ít, nhưng đa phần các ca bệnh liệt mặt trong mùa nắng nóng đều có phần ít nhiều liên quan đến việc sử dụng điều hòa.

Ảnh minh họa

Một bệnh nhân khác là Yu Hui (23 tuổi, Trung Quốc) cũng tỏ ra sợ hãi khi bác sĩ nói cô đang có những triệu chứng ban đầu của chứng liệt mặt. Một bên mặt cô thường xuyên bị đau nhức.

Yu cho biết: "Thật xui xẻo khi tôi phải chườm nóng trong thời tiết nắng nóng như vậy và không thể sử dụng điều hòa", cô cũng đã gặp nhiều bệnh nhân khác chung cảnh ngộ đang bị liệt mặt trong phòng khám.

Để điều trị chứng liệt mặt này, Wang Yuntao, bác sĩ tại Phòng khám Y học cổ truyền Trung Quốc Dongwen Bắc Kinh, sử dụng châm cứu để loại bỏ jingmai (các kênh năng lượng bên trong cơ thể con người) và điều chỉnh khí (dòng năng lượng) và máu.

Bác sĩ Wang giải thích rằng khi thời tiết nắng nóng, lỗ chân lông trên da mở ra và có thể thoát nhiệt và mồ hôi, nhưng vào phòng máy lạnh đồng nghĩa với việc lỗ chân lông và jingmai sẽ co lại nhanh chóng. Ông nói: "Ở đâu có tắc nghẽn, ở đó sẽ gây ra bệnh".

Bên cạnh liệt mặt, sự chênh lệch nhiệt độ lớn đột ngột trong nhà và ngoài trời có thể kích thích dây thần kinh giao cảm, co mạch máu trong khoang bụng và làm suy yếu nhu động dạ dày ruột, gây viêm dạ dày. Hoặc các mạch máu trên cơ thể co lại, máu lưu thông không được thông suốt, xuất hiện tình trạng đau khớp. Phụ nữ dễ bị kinh nguyệt không đều và đau bụng kinh.

Vì vậy, lời khuyên khi từ bên ngoài về phòng máy lạnh trong nhà, tốt nhất bạn nên chuẩn bị một chiếc áo khoác mỏng để nhiệt độ cơ thể thích nghi dần với nhiệt độ trong nhà.

Khi ở phòng máy lạnh, tốt nhất bạn nên chuẩn bị chăn điều hòa để che bụng và đầu gối, hoặc chuẩn bị túi ngủ khi ngủ ban đêm để tránh vô thức đá chăn vào ban đêm và bị cảm lạnh.

Bệnh nhân khối u có sức đề kháng yếu, dễ bị say nắng hoặc bệnh do điều hòa gây ra (các triệu chứng cảm lạnh, ho, sổ mũi...) vào mùa hè, điều này đẩy nhanh quá trình sinh sản và lan rộng của tế bào. Khi sử dụng điều hòa, tốt nhất nên để cửa gió thổi lên trần nhà để tránh người bệnh bị cảm lạnh do lạnh quá mức và gây biến chứng.

Nếu tay chân lạnh, sợ lạnh, dễ bị cảm lạnh thì đó là thể chất thiếu dương. Những người như vậy không thích hợp dùng điều hòa.

5 điều cần làm để tránh bị bệnh khi dùng điều hòa

1. Tránh để điều hòa thổi trực tiếp vào mặt, cổ

Người ra nhiều mồ hôi, trước khi vào phòng điều hòa, trước tiên bạn nên thay quần áo ướt và lau khô mồ hôi. Đặc biệt, tránh thổi điều hòa trực tiếp vào mặt, cổ.

2. Thông gió, vận động thường xuyên và mức nhiệt hợp lý

Mỗi ngày 2 tiếng, tối đa 3 đến 4 tiếng, bạn phải mở cửa sổ một lúc để đảm bảo không khí trong lành được lưu thông trong phòng. Đồng thời, hãy đứng dậy và di chuyển xung quanh, tránh giữ nguyên một tư thế trong thời gian dài, điều này có thể khiến máu lưu thông kém.

Một số người thấy rằng nếu để qua đêm ở nhiệt độ 26 độ C trở lên là không thoải mái. Tuy nhiên, thực tế 28-30 độ C là nhiệt độ nghỉ ngơi thích hợp nhất.

Khi từ bên ngoài trở về, trước tiên phải điều chỉnh nhiệt độ ở mức 30 độ, sau đó từ từ hạ xuống và cuối cùng là 26. Điều này có thể ngăn chặn việc đột ngột vào phòng điều hòa có thể gây ra các cơn đau tim và thậm chí là đột quỵ. Bạn có thể duỗi cơ thể, vặn eo… trong bóng râm bên ngoài hoặc trong thời gian hạ nhiệt dần của điều hòa để cơ thể dần thích nghi với môi trường nhiệt độ thấp.

3. Máy điều hòa cần được vệ sinh, khử trùng thường xuyên

Để đảm bảo hiệu quả làm mát, chúng ta thường đóng cửa ra vào và cửa sổ khi dùng điều hòa. Trong môi trường khép kín, các chất thải trao đổi chất, carbon dioxide... của cơ thể con người không thể được thải ra ngoài, trong khi bụi bẩn trong nhà... có xu hướng tích tụ trên bộ lọc. Vi khuẩn nhân lên nhanh chóng trong môi trường như vậy, lây lan vào không khí trong nhà qua lần hoạt động tiếp theo của điều hòa rất dễ gây nhiễm trùng đường hô hấp.

Do đó, vệ sinh bộ lọc trên điều hòa kịp thời để ngăn chặn các vi sinh vật gây bệnh sinh sôi và phát triển trên bộ lọc là điều rất quan trọng.

Ngoài ra, phòng máy lạnh tốt nhất nên khử trùng thường xuyên, hoặc đun nóng bằng giấm trắng và xông hơi để thanh lọc không khí.

4. Đảm bảo độ ẩm bên trong và bên ngoài cơ thể

Khi bật điều hòa, không khí trong nhà tương đối khô, có thể gây khô da và gây dị ứng. Bạn có thể đặt máy tạo độ ẩm, rắc một ít nước hoặc đặt một chậu nước trong phòng để tránh cơ thể chúng ta dễ bị mất nước, gây ra tình trạng khoang mũi và niêm mạc mũi. Quá khô, dễ gây viêm phế quản, có thể uống chút nước ấm (nhiệt độ nước tốt nhất là 35-40 độ C).

5. Chế độ ăn

Nếu ở phòng máy lạnh lâu, bạn nên chú trọng ăn những thực phẩm nhẹ, dễ tiêu, ăn nhiều thực phẩm giàu nhóm vitamin B như súp cà chua tốt cho dạ dày và tiêu hóa, súp gừng giúp giải nhiệt và xua tan cảm lạnh.

Nguồn và ảnh: Global Times, inf.news