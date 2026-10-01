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Nữ sinh 18 tuổi ở TP.HCM bị “bắt cóc online” sau cuộc gọi báo nhận đơn hàng gấp

| | Xã hội

Từ cuộc gọi báo "nhận đơn hàng gấp", các đối tượng đã dẫn dụ nữ sinh 18 tuổi tham gia cuộc gọi video qua ứng dụng Zoom để "chứng minh trong sạch", ép nạn nhân chuyển tiền và ép rời khỏi nơi cư trú trước khi bị lực lượng công an kịp thời ngăn chặn.

Ngày 1/10, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM đang phối hợp Công an phường Đức Nhuận xác minh, làm rõ vụ việc "bắt cóc online".

Theo đó, khoảng 11h ngày 29/9, em T. (18 tuổi, sinh viên) đang ở nhà tại phường Đức Nhuận thì nhận được cuộc gọi điện thoại báo có "đơn hàng cần nhận gấp". Sau đó có một tài khoản Zalo kết bạn cho T. rồi gọi video, tự xưng là công an và thông báo T. có liên quan đến một vụ án ma túy.

Công an kịp thời mời T. về cơ quan công an, giúp em thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Ảnh: Công an cung cấp

Người này yêu cầu T. chuyển liên lạc sang ứng dụng Zoom để "hợp tác điều tra" và liên tục đưa ra những yêu cầu để "xác minh, chứng minh mình trong sạch".

Các đối tượng tiếp tục hỏi T. có bao nhiêu tiền và yêu cầu chuyển tiền để làm rõ nguồn gốc số tiền để "chứng minh trong sạch". Vì quá sợ hãi, T. đã chuyển toàn bộ số tiền hơn 1,1 triệu đồng đang có trong tài khoản ngân hàng.

Chưa dừng lại ở đó, các đối tượng tiếp tục yêu cầu em T. chuyển thêm 300 triệu đồng nhưng T. từ chối. Đến khoảng 19h cùng ngày, T. được yêu cầu rời khỏi nhà, đến một quán cà phê và tiếp tục duy trì cuộc gọi Zoom. T. làm theo mà không biết rằng mình đang bị những kẻ lừa đảo kiểm soát từ xa.

Đến 22h, công an kịp thời mời T. về cơ quan công an, giúp em thoát khỏi tình huống nguy hiểm và tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

Phòng PC02 cho biết đây là thủ đoạn "bắt cóc online". Kẻ gian có thể giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án và dựng lên những "vụ án" không có thật để đe dọa, gây hoảng sợ rồi từng bước điều khiển nạn nhân.

Công an khuyến cáo người dân không tin tưởng người tự xưng là công an liên hệ qua điện thoại hoặc mạng xã hội; tuyệt đối không chuyển tiền với lý do "chứng minh trong sạch" hay "phục vụ điều tra".

Người dân cũng không cung cấp thông tin, hình ảnh cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người lạ; không tự ý rời khỏi nhà hoặc đến địa điểm khác theo hướng dẫn qua mạng.

Đồng thời, khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu giả danh cơ quan chức năng, người dân cần bình tĩnh, ngắt liên lạc và báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xác minh.

Theo Minh Tuệ

Đời sống & Pháp luật

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