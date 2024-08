Nữ sinh khoe giấy báo nhập học lên mạng, dân tình vừa report vừa hoảng hốt: Xóa ngay đi trước khi quá muộn!

Nếu như học sinh ngày xưa thích viết nhật ký để ghi lại những buồn vui của mình thì học sinh ngày nay lại thích thể hiện cảm xúc của mình trên các kênh mạng xã hội hơn. Với cách này, họ chia sẻ dễ hơn và cũng dễ nhận được sự đồng cảm từ cư dân mạng.



Tuy nhiên, việc công khai mọi thứ lên MXH như con dao hai lưỡi, nhất là khi những gì bạn đăng tải có liên quan đến thông tin cá nhân. Để lộ thông tin, hình ảnh cá nhân không kiểm soát hoàn toàn có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường.

Mới đây, một nữ sinh đến từ Giang Tô (Trung Quốc) đẩy suýt đẩy mình vào tình huống nguy hiểm khi "flex" giấy báo nhập học của mình lên MXH. Sở dĩ nữ sinh khoe giấy nhập học không chỉ bởi cô rất mừng vì mình đã "chinh phục" được ngôi trường mình yêu thích mà còn bởi giấy báo nhập học của ngôi trường đó rất hoành tráng.

Nếu như giấy báo trúng tuyển của phần đông mọi người chỉ là một chiếc phong bì, bên trong là vài tờ giấy mỏng thì nữ sinh này lại nhận được nguyên chiếc phong bì to dày dặn được thiết kế rất đẹp mắt từ trường. Bên cạnh đó, mặt trên chiếc phong bì còn in to một dòng giới thiệu về trường. Đó là Học viện Kinh doanh và Công nghệ Vân Nam - trường đại học ứng dụng hàng đầu quốc gia, là cầu nối đến 500 tập đoàn nổi tiếng toàn cầu.

Nữ sinh hào hứng khoe giấy báo trúng tuyển đại học

Dù rằng ngôi trường này không nằm trong danh sách các trường top đầu nhưng tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm của trường vẫn rất ấn tượng, đủ để trường có thể tự tin in ra làm quảng cáo trên phong bì, ước chừng cha mẹ các sĩ tử khi nhìn thấy cũng sẽ rất vui mừng.

Ngoài việc khoe, nữ sinh cũng muốn "than thở nhẹ" về việc giấy báo trúng tuyển rất dày song học phí của trường cũng "dày" không kém. Vấn đề ở đây là sau khi đăng tải hình ảnh và những lời này, cô gái bỗng nhiên "mất tích", chẳng hề đoái hoài gì đến netizen dù bài đăng của cô sau đó đã viral trên MXH.

Vì biến mất nên nữ sinh không hề hay biết về việc bên dưới bài đăng xuất hiện rất nhiều bình luận cho biết sẽ "report bài viết" của cô. Một số khác thì tha thiết đề nghị nữ sinh hãy xóa ngay bài đi.

Netizen cho biết việc report bài viết là nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của nữ sinh, vậy chuyện này là thế nào? Hóa ra, có nhiều người người đã phát hiện ra điểm bất thường trong bức ảnh mà nữ sinh đăng tải. Cô gái trẻ hoàn toàn không biết cách bảo vệ sự riêng tư của mình khi để lộ hết tên tuổi, trường trúng tuyển cũng như mã nhập học của mình.

Hóa ra, cô gái đã "tiện tay" công khai hết tên tuổi, mã nhập học... của mình

Nếu không report để bài viết bị gỡ, một khi bài đăng này bị kẻ xấu nhìn thấy, họ có thể trực tiếp lấy đi toàn bộ thông tin của nữ sinh, những rắc rối kéo theo sau đó là không cần nhấn mạnh thêm.

Thông tin của sinh viên có thể bị mua bán, điều này có thể gây khó khăn lớn cho quá trình nhập học của họ. Trước đây trên mạng từng lan truyền trường hợp một người sau khi được thông báo trúng tuyển cao học, vì rất vui khi nỗ lực bao ngày của mình được đền đáp nên đã đăng một dòng trạng thái để khoe. Người này vốn nghĩ đăng lên cho mọi người chúc mừng mình thôi mà không ngờ lại rơi vào tầm ngắm của một người quen có ý đồ xấu.

Kẻ đó đã dùng thông tin của sinh viên kia rồi tố cáo lên cơ quan có thẩm quyền, nói rằng nữ sinh này thường làm một số việc xấu. Dù chỉ là những việc nhỏ nhặt không đáng kể nhưng thực sự có thể ảnh hưởng đến quyết định tuyển sinh của trường. Nhân tài không thiếu, nếu một ứng viên dính nghi vấn xấu thì trường học hoàn toàn có thể không nhận họ và trực tiếp thay bằng ứng viên khác, thay vì giữ ứng viên nghi vấn rồi đối diện với rủi ro.

Nói chung, lời khuyên ở đây là khi khoe tin đỗ đại học hay giấy báo nhập học, các bạn trẻ cần kiểm tra thật kỹ càng, không để lộ thông tin cá nhân ra ngoài, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, hãm hại, ảnh hưởng đến bản thân.