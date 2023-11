Nữ sinh Olympia chiếm sóng với màn đăng quang Hoa hậu "bất đắc dĩ", nhan sắc gây sốt!

Đường Lên Đỉnh Olympia Tuần 2 Tháng 2 Quý 1 lên sóng hôm 19/11 vừa qua là sự góp mặt của 4 nhà leo núi: Phương Quỳnh (trường THPT Nguyễn Khuyến, TP.HCM); Ngọc Lương (trường THPT Chu Văn An, Thái Nguyên); Mạnh Ba (trường THPT Ngô Quyền, Hà Nội) và Mai Phương (trường THPT Trần Quang Khải, Hưng Yên).

Ngay từ phần thi Khởi động, các thí sinh đã có màn rượt đuổi tỉ số vô cùng kịch tính. Trải qua từng phần thi, mỗi thí sinh lại bộc lộ một thế mạnh riêng. Tuy nhiên, tới vòng Về đích, thí sinh Ngọc Lương đến từ Thái Nguyên lại có cú lội ngược dòng ngoạn mục và giành được vòng nguyệt quế với được 220 điểm. Mạnh Ba về Nhì với 175 điểm, 2 nữ sinh là Mai Phương (65 điểm) và Phương Quỳnh (25 điểm) đồng giải Ba.

Ngọc Lương lội ngược dòng để giành được vòng nguyệt quế



Kết thúc trận thi tuần, bên cạnh những lời khen dành cho Ngọc Lương - chủ nhân vòng nguyệt quế, có một thí sinh khác cũng lọt vào "tầm ngắm" của cư dân mạng. Đó chính là thí sinh Mai Phương, đại diện đến từ trường THPT Trần Quang Khải, Hưng Yên với ngoại hình xinh xắn cùng tính cách hoạt bát, dễ thương.

Dù không giành vòng nguyệt quế nhưng Mai Phương vẫn nhận về sự nhiều chú ý

Tham gia vào cuộc thi với một tâm thế vô cùng thoái mái, nữ sinh này chia sẻ với hai MC của chương trình rằng bản thân từng có mong muốn trở thành Hoa hậu, nhưng do chiều cao khá "khiêm tốn" nên đã hạn chế phần nào cơ hội chạm đến ước mơ của cô bạn. Do đó, nhân dịp được xuất hiện trên TV, cô giáo đã tặng nữ sinh chiếc vương miện coi như là một lần thỏa mãn ước mơ từ nhỏ của nữ sinh. Và tại đây, Mai Phương đã đội chiếc vương miện do cô giáo tặng.

Nhìn qua nhiều người tưởng đây là màn đăng quang Hoa hậu thật sự, chứ không phải là "đường đua" tri thức bởi sự đáng yêu, nhí nhảnh và duyên dáng của Mai Phương. Chưa hết, không chỉ xinh xắn, Mai Phương còn học khá giỏi, đặc biệt môn tiếng Anh. Cô bạn đạt điểm trung bình tiếng Anh là 9.8, IELTS 7.0.

Mai Phương từng mong muốn trở thành Hoa hậu

Màn "đăng quang" Hoa hậu của Mai Phương

Một số bình luận của cư dân mạng trước màn "đăng quang" Hoa hậu bất đắt dĩ của Mai Phương:

- Nhìn bạn này rất có nét Hoa hậu luôn.

- Mai Phương cứ kiểu đáng yêu, dễ thương thế nào ấy nhỉ?

- Vừa xinh vừa giỏi thế này, đi thi Hoa hậu thì hết bài.

- Không chiến thắng nhưng màn "đăng quang" của Mai Phương giật spotlight chương trình phết đấy!

- Có cảm tình với bạn này ghê, không những xinh mà học cũng giỏi phết!