Nữ sinh trường ĐH Ngoại thương ‘ẵm’ học bổng Tiến sĩ tại ‘Harvard châu Á’: ‘Tri thức là hộ chiếu không thời hạn, khi bạn học hết mình sẽ đi đến nơi mà bạn muốn đến’

Nguyễn Hương Giang (SN 2001, Hà Nội) - Cựu sinh viên chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại trường ĐH Ngoại thương vừa đón tin vui trúng tuyển chương trình Tiến sĩ, Thạc sĩ tại nhiều ngôi trường đại học danh giá top đầu thế giới.

Nữ sinh nhận được học bổng Nghiên cứu NUS, chương trình Tiến sĩ ngành Quản trị (Chiến lược & Chính sách), Đại học Quốc gia Singapore (National University of Singapore – NUS), xếp hạng #8 thế giới, #1 châu Á; Học bổng toàn phần Tiến sĩ Kinh tế, Đại học Manchester ~ 7 tỷ đồng; Học bổng toàn phần Chính phủ Pháp, chương trình Thạc sĩ Kinh tế Ứng dụng, Trường Kinh tế Toulouse (Toulouse School of Economics – TSE), top #8 toàn cầu về ngành Kinh tế theo bảng xếp hạng RePEc; Học bổng học phí khoảng 19.000 euro chương trình Thạc sĩ Kinh tế (Research Master in Economics) tại Đại học Tilburg, Hà Lan, top #40 thế giới về Kinh tế và Kinh doanh.

Niềm vui, niềm hạnh phúc như vỡ oà khi ước mơ du học thành hiện thực của Hương Giang thành hiện thực. Vậy là sau nhiều năm phấn đấu, miệt mài trên giảng đường, nỗ lực ở phòng lab, giờ em đã chính thức trúng tuyển những ngôi trường ưu tú - nơi có tỷ lệ chọi vô cùng khắc nghiệt. Hương Giang sẽ theo học Tiến sĩ ngành Quản trị (Chiến lược & Chính sách), Đại học Quốc gia Singapore (National University of Singapore – NUS) - ngôi trường được mệnh danh là “Harvard của châu Á”.

Chia sẻ về lựa chọn của mình, Giang mỉm cười: “Singapore là quốc gia gần Việt Nam nhất. Em nghĩ đến chuyện nếu nhớ bố mẹ, chỉ cần vài tiếng bay là có thể trở về”.





01. CÔ GÁI QUÊ KHÁT KHAO CHINH PHỤC HỌC THUẬT, VƯƠN TẦM THẾ GIỚI

Hương Giang sinh ra và lớn lên ở làng nghề may Thượng Hiệp - ngoại thành Hà Nội. Suốt 12 năm học phổ thông, em chỉ học tập tại những ngôi trường làng, chưa có nhiều điều kiện phát triển. Cũng như bao bạn bè, Giang có cho mình một lộ trình đơn điệu: Học giỏi - Thi đại học - Tốt nghiệp - Đi làm. Những thông tin về du học, lấy học bổng, làm việc tại nước ngoài, du lịch thế giới, lương tính theo USD,... dường như quá xa vời với em.

Thế nhưng có một điều đặc biệt ở Hương Giang và sau này chính nó đã khiến em bứt phá trên con đường phát triển sự nghiệp. Giang kể rằng, từ khi còn nhỏ, em đã rất thích xem phim hành động Mỹ, tìm hiểu kiến trúc cổ điển châu Âu và khao khát lớn lên được đặt chân tới các nước US, UK. Nhưng do thông tin chưa phổ cập, bố mẹ lại hạn chế việc sử dụng điện thoại nên Giang chỉ mơ ước mà chưa định hình chiến lược chinh phục ước mơ cụ thể. Kể cả khi em chia sẻ mong muốn với bố mẹ cũng bị gạt đi vì lý do “Em là phái nữ yếu đuối, đi xa nhà sẽ tiềm ẩn nhiều hiểm nguy” . Đến giờ, khi đã trúng tuyển, bố mẹ Giang vẫn còn nhiều phân vân, lắng lo cho cô con gái nhỏ.

Đến khi trở thành sinh viên ĐH Ngoại thương, được tiếp xúc với nhiều kiến thức, nhận được sự động viên của các thầy cô, ước mơ bước chân ra thế giới một lần nữa trỗi dậy trong em.

Một dấu mốc đáng nhớ trên lộ trình cam go ấy là việc Hương Giang nhận học bổng bang Baden - Wutternberg trao đổi sinh viên tại Đại học Mannheim, Đức. Đó là lần đầu tiên em ra nước ngoài, lần đầu tiên tới châu Âu, cũng là lần đầu tiên nhận học bổng. Có quá nhiều cảm xúc đặc biệt khiến giờ khi nghĩ lại, Giang vẫn không khỏi xúc động nghẹn ngào. Em chia sẻ, để đi trao đổi ở Đức 6 tháng, em đã phải “đấu tranh” với bố mẹ, may mắn cuối cùng em cũng thuyết phục bố mẹ an tâm đồng ý.

Giữa những ngày châu Âu chìm trong nỗi bất an vì đại dịch COVID-19, Hương Giang đặt chân đến Đức mang theo một tâm trạng vừa háo hức, vừa lo âu. Nhưng thay vì sợ hãi, Giang chọn sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, bởi với em, "được học tập ở trời Âu là một giấc mơ đẹp mà em không muốn bỏ lỡ dù chỉ một phút".

Giang nhanh chóng hòa nhịp với môi trường học thuật nghiêm túc và đời sống sinh viên nhiều màu sắc tại Đức. Những lớp học online, những buổi hội thảo quốc tế, những người bạn đến từ khắp nơi trên thế giới - tất cả đã tạo nên một hành trang quý giá trong tuổi trẻ của cô gái Việt.

Thế nhưng, điều khiến Giang say mê kể lại nhất không phải là những buổi thuyết trình căng thẳng hay kỳ thi học kỳ khắt khe, mà là những chuyến đi - cuộc phiêu lưu đầy mơ mộng giữa lòng châu Âu.

"Chị biết không, em tranh thủ đi được 12 nước đấy!", Giang nói với ánh mắt sáng rực. Rồi em say sưa kể về Berlin, về Paris mộng mơ nơi tháp Eiffel lấp lánh trong đêm, về những ngày lang thang ở bảo tàng lịch sử, nơi Giang chạm gần hơn với những gì từng chỉ thấy trong sách vở. “Em đã tận mắt nhìn thấy sân bóng huyền thoại – nơi em từng chỉ thấy qua màn ảnh. Và cả chiếc đĩa bạc vô địch Bundesliga, trông ngoài đời thật lộng lẫy và uy nghi vô cùng”.

Mỗi điểm đến với Giang đều là một kỷ niệm vẹn nguyên. Những con phố lát đá cổ kính, những toa tàu sắt cũ kỹ xuyên rừng, những bữa ăn vội bên đường hay phút giây lặng im trong một nhà thờ hàng trăm năm tuổi - tất cả như những mảnh ghép đẹp đẽ của một bức tranh thanh xuân.

Trở về sau chuyến học tập ngắn hạn tại Đức, Hương Giang như được tiếp thêm ngọn lửa đam mê học thuật. Chuyến đi ấy không chỉ mở rộng tầm mắt mà còn mở rộng cả khát vọng: chinh phục học bổng chương trình Tiến sĩ danh giá trước tuổi 25. Giang biết rõ, giấc mơ ấy không dễ dàng, nhưng với em, đó là điều hoàn toàn xứng đáng để theo đuổi đến cùng.

Không chút chần chừ, cô gái nhỏ bắt đầu lao vào hành trình chuẩn bị hồ sơ với một tinh thần nghiêm túc và kỷ luật cao độ. “Em từng đỗ chương trình kết hợp Thạc sĩ và Tiến sĩ tại một trường ở Pháp, nhưng sau khi cân nhắc kỹ càng, em quyết định bỏ qua để nộp thẳng lên Tiến sĩ. Đó là lựa chọn táo bạo nhưng em tin mình đã đúng”, Giang chia sẻ.

Từ việc săn thư giới thiệu, viết bài luận, đến hoàn thiện các chứng chỉ học thuật – mọi đầu việc đều được cô nữ sinh lên kế hoạch chi tiết. Không có chỗ cho sự trì hoãn, mỗi bài luận, mỗi tờ giấy gửi đi là một phần tâm huyết được đầu tư kỹ lưỡng. “Khó nhất là mỗi trường lại yêu cầu một phong cách viết khác nhau, nên em gần như phải viết lại từ đầu, chỉnh sửa nhiều lần” , Giang kể.

Trong số các phần của hồ sơ, bài viết luận chia sẻ lý do chọn học Tiến sĩ ở nước ngoài là điều Hương Giang tâm đắc nhất. Giang muốn kết nối trực tiếp hành trình học thuật với những ký ức tuổi thơ lớn lên tại một làng nghề nổi tiếng ở Việt Nam.

Sinh ra trong một vùng kinh tế sôi động, nơi tiếng máy may, máy dệt rộn ràng ngày đêm, Giang sớm cảm nhận được sự đổi thay của đời sống vật chất. Nhưng trái ngược với những con số tăng trưởng là hàng loạt vấn đề nổi cộm bị bỏ quên: Ô nhiễm môi trường, khan hiếm lao động trình độ cao, hệ thống giáo dục thiếu bền vững. “Ở làng em, người dân chuộng làm kinh tế hơn là học hành. Học đến một ngưỡng vừa đủ rồi quay về nối nghiệp gia đình. Nhưng lâu dần, em thấy cách phát triển này giống như một vòng lặp giới hạn”.

Em kể về những người công nhân vẫn lao động miệt mài suốt ngày đêm nhưng thiếu kiến thức về sức khỏe nghề nghiệp, môi trường, về tiêu chuẩn xanh trong sản xuất. “Một thực tế đáng tiếc nữa là ngành nghề ở quê em gần như chưa thể tiếp cận chuỗi cung ứng toàn cầu hay những thị trường xuất khẩu lớn”, Giang chia sẻ đầy trăn trở.

Chính những khoảng trống ấy thôi thúc em lựa chọn ngành Kinh tế - không phải vì danh tiếng, mà vì một lý do rất cá nhân: “Em muốn hiểu vì sao, giữa muôn vàn điều kiện thuận lợi, nơi em sinh ra vẫn chưa bứt phá. Từ đó, em hy vọng sẽ tìm ra những giải pháp hữu ích để giúp quê hương mình phát triển bền vững”.

Ít ai nghĩ rằng một cô gái còn rất trẻ lại mang trong mình suy nghĩ sâu sắc đến vậy. Nhưng với Hương Giang, sự nhạy cảm với thực tế và tinh thần cầu thị đã được nuôi dưỡng từ những ngày còn ngồi ghế nhà trường. Càng về sau, khi được tham dự các hội thảo quốc tế về phát triển bền vững, tiếp cận thông tin đa chiều từ các quốc gia tiên tiến, ngọn lửa thay đổi quê hương trong em càng bùng cháy mạnh mẽ.

Giang háo hức cho biết: “Từ làng nghề truyền thống, em muốn bước ra thế giới - không phải để rời xa mà để quay về với một hình ảnh khác: Giàu kiến thức, có năng lực và đủ tầm để đóng góp”.

Khi được hỏi về bí quyết dẫn lối tới thành công học thuật, Giang không ngần ngại chia sẻ ba phẩm chất đã giúp em bước tới ngày hôm nay: Sự chủ động, lòng kiên nhẫn và tinh thần ham học hỏi không ngừng.

“Điều đầu tiên, chắc chắn là sự chủ động”, Giang khẳng định. Trong hành trình săn học bổng nhiều thử thách, cô sinh viên trẻ không ngồi chờ cơ hội gõ cửa, mà tự mình đi tìm từng cánh cổng. Giang chủ động tìm kiếm học bổng, không ngần ngại viết email hỏi thông tin, kết nối với các Giáo sư quốc tế và trong nước. “Em tin rằng, khi chúng ta thể hiện sự chủ động, người khác sẽ sẵn sàng hỗ trợ. Quan trọng là mình phải dám mở lời”.

Phẩm chất thứ hai và cũng là điều thử thách lòng người nhất – chính là sự kiên nhẫn. Không ít lần, Giang từng nhận thư từ chối, từng chờ đợi email phản hồi trong vô vọng. Đã có những khoảnh khắc hụt hẫng, băn khoăn về năng lực bản thân. Thế nhưng, em không để cảm xúc đó kéo dài. “Em điều chỉnh lại hồ sơ, viết lại mục tiêu học tập, học từ thất bại và kiên nhẫn tiếp tục”, Giang chia sẻ. Với em, kiên nhẫn không phải là sự chây ì đứng yên, mà là hành động bền bỉ, có chiến lược.

Tinh thần ham học hỏi là yếu tố cuối cùng, nhưng lại là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong hành trình học thuật của Giang. Với niềm yêu thích tri thức, em luôn tìm tòi những lĩnh vực mới, kết nối các ngành học như Kinh tế năng lượng, Kinh tế công nghệ hay Kinh tế môi trường. “Em thường tham dự hội thảo học thuật và luôn chủ động đặt câu hỏi cho các diễn giả. Những điều này không chỉ giúp em hiểu sâu hơn mà còn được các chuyên gia ghi nhận là người có tư duy phản biện tốt”.

Dù thành tích khiến nhiều người ngưỡng mộ, Giang khiêm tốn cho rằng bản thân không phải là người quá thông minh hay lanh lợi. “Từ nhỏ đến lớn, em không nghĩ mình đặc biệt. Nếu có điều gì khiến em khác biệt, đó là sự chăm chỉ". Giang cho biết, em đã từng gặp những người có trí tuệ xuất chúng, bộ óc thiên tài, nhưng nếu không biết tận dụng lợi thế đó bằng hành động cụ thể, sự thông minh sẽ trôi qua một cách lặng lẽ.

Giống như nhiều người trẻ ở vùng quê, Hương Giang từng có một “gót chân Achilles”: khả năng ngoại ngữ. Ngày mới bước chân vào giảng đường đại học, giữa những bạn học với điểm IELTS 7.5 – 8.0, Giang lặng lẽ giữ vị trí… yếu nhất lớp. “Em học ở trường làng, ít có điều kiện luyện Nghe – Nói. Dù ngữ pháp tốt, nhưng giao tiếp của em gần như bằng 0”.

Lần đầu thuyết trình, cô giáo đã nhận xét thẳng thắn: khả năng ngoại ngữ còn kém. Câu nói như một “cú đánh” thẳng vào sự tự tin mà Giang đã mang theo suốt 12 năm học sinh giỏi. “Em từng là học sinh đứng đầu lớp, chưa bao giờ bị phàn nàn về năng lực học tập. Khi nghe nhận xét đó, em thực sự buồn và thấy mình thụt lùi giữa các bạn”.

Thế nhưng, chính cú va chạm đầu đời ấy lại đánh thức quyết tâm thay đổi. Từng ngày, Giang luyện nói, luyện viết, tìm mọi cách rèn luyện tiếng Anh trong môi trường học tập. Và giờ đây, khả năng ngoại ngữ không còn là rào cản mà đã trở thành “cầu nối” giúp em vươn xa.

Nhìn lại hành trình 4 năm đại học, Giang cho rằng có hai giai đoạn then chốt tạo nên những bước ngoặt lớn trong tư duy và định hướng sự nghiệp của mình.

Giai đoạn đầu tiên đến vào năm thứ hai – thời điểm Giang “bừng tỉnh” và có sự bứt phá rõ rệt về nhận thức. Lúc này, em bắt đầu tiếp cận sâu sắc hơn với các môn học nền tảng của ngành Kinh tế. Môn học “Chính sách thương mại quốc tế” đã giúp em mở rộng góc nhìn về vai trò của xuất nhập khẩu đối với nền kinh tế Việt Nam, đồng thời bước đầu tiếp xúc với những mô hình kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên, dấu ấn đậm nét nhất lại đến từ môn “Lịch sử học thuyết kinh tế” khi Giang được truyền cảm hứng và dẫn dắt bởi thầy Đỗ Ngọc Kiên. Không chỉ là giảng viên, thầy Kiên còn là người "mở khóa" tư duy nghiên cứu cho cô sinh viên trẻ. Những tiết học với thầy không dừng lại ở việc học thuộc lý thuyết khô khan, mà luôn đi kèm với phân tích, đối chiếu và ứng dụng thực tiễn. Chính từ đó, Giang không còn xem nghiên cứu khoa học là thứ xa vời, hàn lâm mà dần nhận ra: Khi đặt trong đúng bối cảnh, lý thuyết có thể trở thành công cụ giải mã những vấn đề nhức nhối của xã hội.

“Nhờ thầy, em bắt đầu tin rằng mình có thể đóng góp điều gì đó thông qua nghiên cứu. Tư duy của em về ngành học, về cách học và cả định hướng tương lai đã thay đổi hoàn toàn kể từ đó. Hơn thế nữa, thầy là người dạy em về vấn đề đạo đức trong ngành nghề, truyền động lực để em vượt qua những thử thách trong học tập” , Giang chia sẻ đầy biết ơn.

Hành trình của Hương Giang không chỉ là câu chuyện của những tấm bằng danh giá hay học vị đáng mơ ước, mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh của sự chủ động, kiên nhẫn và tinh thần ham học hỏi. Từ một cô gái từng e dè vì vốn tiếng Anh hạn chế, Giang đã vươn mình trở thành đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam bản lĩnh, có hoài bão và dám theo đuổi giấc mơ tới cùng.

Nhìn lại hành trình đã và đang bước qua, Giang xúc động thổ lộ: “Tri thức là tấm hộ chiếu không thời hạn. Khi bạn học hết mình, bạn sẽ đi đến nơi mà bạn muốn đến”.

Và có lẽ, ngôi làng nghề nơi Giang lớn lên sẽ không chỉ mãi là vùng ký ức, mà sẽ trở thành mảnh đất được thắp sáng bởi những dự án phát triển bền vững, bởi chính cô gái nhỏ từng nuôi lớn khát vọng đổi thay từ nơi ấy.