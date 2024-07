Nữ thạc sĩ kiếm gần 50 tỷ trong 5 năm, nhưng không được cha công nhận, phải rời khỏi công ty để cho em trai tiếp quản: Hóa ra con gái chỉ là phận lót đường!

Huyền thoại Xu Rongmao

Vào đầu những năm 2000, chỉ có 10 tỉ phú (USD) tại Trung Quốc và Xu Rongmao là một trong số đó. Theo The New York Times, so với các trùm bất động sản Mỹ lúc bấy giờ như Donald Trump, Sam Zell hoặc Mortimer Zuckerman, ông trùm họ Xu làm ăn táo bạo hơn. Thậm chí, tờ báo này còn ví von, Shimao xây nhiều dự án nhà ở cao cấp đến mức có thể làm Donald Trump xấu hổ khi so sánh.

Tuy nhiên, vị tỷ phú này gần như chưa bao giờ đồng ý trả lời phỏng vấn báo chí và phô trương lối sống cá nhân.

Được biết, Xu Rongmao xuất thân từ một gia đình công nhân, đã lập nghiệp trong ngành nhà đất để trở thành một trong những người giàu nhất Trung Quốc, đại diện cho thế hệ đầu tiên những ông trùm bất động sản Hoa lục.

Theo New York Times, họ Xu sinh ra và lớn lên tại tỉnh Phúc Kiến. Ông là con đầu trong gia đình 8 anh em. Sau khi tốt nghiệp trung học thời Cách mạng Văn hóa 1966-1976, họ Xu được đưa đến miền quê làm "thầy thuốc chân đất".

Cuối thập niên 70, Xu Rongmao đến Hồng Kông làm công nhân dệt. Đó là lúc họ Xu gặp may với vài thương vụ cổ phiếu. Giữa thập niên 80, ông đầu tư vào các nhà máy dệt ở tỉnh Giang Tô, rồi nhảy vào thị trường bất động sản năm 1988, đầu tư 1,2 triệu USD vào một dự án xây nhà máy đan len tại quê nhà mình. Nói rằng xây nhà máy nhưng thật ra Xu Rongmao lén xây khách sạn. Khi công trình hoàn thành, chính sách nhà đất cũng bắt đầu thay đổi. Thế là Xu Rongmao nghiễm nhiên trở thành ông chủ khách sạn 3 sao tư nhân đầu tiên tại Trung Quốc. Tiếp đó, Xu Rongmao đổ hàng triệu USD vào các dự án chung cư và khu du lịch trên các bãi biển tỉnh Phúc Kiến. Khi thị trường nhà đất Phúc Kiến bão hòa, Xu nhảy sang Úc rồi trở về Bắc Kinh và Thượng Hải ngay trước thời điểm giá nhà đất rục rịch tăng vọt.

Trong danh sách của Forbes, Xu Rongmao đứng thứ 9 trong số những người giàu nhất Trung Quốc. Với tài sản ròng 1 tỉ USD (có tài liệu ghi 1,6 tỉ USD), tỉ phú Xu quản lý 2 công ty chính cũng như nhiều công ty hải ngoại với số dự án trị giá tổng cộng khoảng 9 tỉ USD.