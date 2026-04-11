Nữ tiếp viên hàng không bỏ phố về quê nuôi lợn: 2 tháng “thắng đậm”, doanh thu hơn 770 triệu đồng

Theo Phương Anh | 11-04-2026 - 20:48 PM | Sống

Nhờ cách làm tưởng cũ mà lại rất mới, cô gái 9X khiến nhiều người bất ngờ khi biến nghề nuôi lợn truyền thống thành “mỏ vàng” doanh thu chỉ sau thời gian ngắn.

Rời bỏ công việc “trong mơ”, chọn con đường ít ai ngờ tới

Với nhiều người, tiếp viên hàng không là nghề nghiệp đáng mơ ước với thu nhập tốt, môi trường quốc tế và hình ảnh hào nhoáng.

Thế nhưng, một cô gái sinh sau năm 1990 lại quyết định từ bỏ tất cả sau 5 năm gắn bó để trở về quê. Quyết định này không đến từ áp lực tài chính, mà xuất phát từ một cú sốc cá nhân liên quan đến gia đình.

Khi biết bố mẹ phải phẫu thuật mà bản thân lại không hề hay biết do thường xuyên xa nhà, cô rơi vào trạng thái dằn vặt. Là con một, cô lựa chọn quay về, vừa để chăm sóc gia đình, vừa tìm hướng đi mới cho bản thân. Với không ít người, đây là quyết định “đi lùi”, nhưng với cô, đó là bước ngoặt cần thiết.

Trở về quê, thay vì chọn những công việc nhẹ nhàng, cô lại dấn thân vào chăn nuôi lợn - một công việc nhiều định kiến và rủi ro.

Quyết định này vấp phải không ít hoài nghi, từ chính gia đình đến những người xung quanh. Bởi trong bối cảnh giá thịt lợn biến động, đây không phải lựa chọn dễ mang lại thu nhập ổn định.

Tuy nhiên, điều khiến câu chuyện trở nên khác biệt là cách cô tiếp cận công việc. Không đi theo lối mòn chăn nuôi truyền thống, cô bắt đầu tìm kiếm những hướng đi mới, đặt nền móng cho một mô hình kinh doanh mang màu sắc “thời đại số”.

Biến chuồng lợn thành “content studio”, kiếm tiền từ cả online lẫn offline

Lợi thế lớn nhất của cô không nằm ở kinh nghiệm nông nghiệp, mà ở kỹ năng giao tiếp và sự tự tin trước ống kính - điều cô tích lũy được khi còn làm tiếp viên hàng không.

Đàn lợn cô nuôi được cô chia sẻ hàng ngày trên MXH

Tận dụng điều này, cô bắt đầu quay video ngắn về cuộc sống chăn nuôi, từ chăm sóc đàn lợn đến những câu chuyện đời thường tại trang trại.

Những nội dung chân thực, gần gũi nhanh chóng thu hút lượng lớn người theo dõi trên các nền tảng số. Không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ, cô kết hợp livestream bán hàng, đưa sản phẩm trực tiếp đến tay người tiêu dùng.

Mô hình này giúp cô vừa xây dựng thương hiệu cá nhân, vừa mở rộng đầu ra cho sản phẩm.

Chỉ trong vòng 2 tháng, cô đạt doanh thu khoảng 200.000 NDT (hơn 770 triệu đồng). Con số này không chỉ vượt xa kỳ vọng trong ngành chăn nuôi truyền thống, mà còn khiến nhiều người phải nhìn lại tiềm năng của việc kết hợp nông nghiệp với công nghệ.

Đằng sau kết quả đó không phải là may mắn nhất thời, mà là tư duy làm mới ngành cũ.

Khi “chuồng lợn” không chỉ là nơi sản xuất mà còn trở thành “content studio”, giá trị tạo ra không còn giới hạn ở sản phẩm vật lý, mà mở rộng sang cả nền kinh tế số.

Và với người trẻ, đây có thể là một gợi ý rõ ràng rằng cơ hội không nằm ở ngành nghề, mà nằm ở cách bạn làm mới nó.

