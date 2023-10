Nữ trợ lý ngoại tình với David Beckham giờ ra sao?

Lên sóng ngày 4/10, bộ phim tài liệu 4 tập Beckham hiện nhận được sự chú ý lớn từ truyền thông và công chúng toàn cầu. Một trong những điểm đáng chú ý là vợ chồng Victoria và David Beckham lần đầu chia sẻ về bê bối ngoại tình năm 2003 khi cựu danh thủ Anh sang Tây Ban Nha chơi cho câu lạc bộ Real Madrid.

Dù phim tài liệu không nhắc đến đối tượng cặp kè với David, mọi người từng nghe qua ồn ào này đều biết đó là trợ lý cá nhân của ngôi sao sinh năm 1975 thời điểm đó, Rebecca Loos.

Cuộc tình vụng trộm của David Beckham

Rebecca Loos là cựu trợ lý kiêm người tình của David Beckham. Ảnh:

Rebecca Loos sinh năm 1977 tại Madrid, Tây Ban Nha. Cô là con gái của nhà ngoại giao Hà Lan Leendert Willem Alberto Loos Bartholdi và người vợ gốc Anh Elizabeth. Cô học tại Cao đẳng Runnymede, ngôi trường chuyên sử dụng tiếng Anh có mức học phí 16.000 bảng Anh/năm (474 triệu đồng) ở Madrid.

Rời trường học, cô làm việc trong lĩnh vực ngân hàng trước khi chuyển sang làm công việc PR và gia nhập văn phòng Madrid của công ty quản lý toàn cầu SFX.

Khi David (lúc đó 28 tuổi) chuyển từ Manchester United đến Real Madrid vào mùa hè năm 2003, Rebecca (26 tuổi vào thời điểm đó) được giao cho công việc làm trợ lý cá nhân của nam cầu thủ, giúp anh cùng gia đình định cư tại thành phố mới. Theo Daily Mail, đó là khoảng thời gian cô đơn đối với tiền vệ 7X, phải chuyển đến môi trường xa lạ, còn không có Victoria cùng hai con nhỏ, Brooklyn và Romeo, ở bên.

Rebecca sau này nói về mối quan hệ của họ: “Chúng tôi thực sự có rất nhiều điểm chung. Cả hai chúng tôi đều yêu thích ô tô. Chúng tôi lái xe đi vòng quanh Madrid. Anh ấy muốn học ngôn ngữ, tìm hiểu về văn hóa và ẩm thực. Victoria không ở bên khiến anh ấy cô đơn. Chúng tôi có khoảng thời gian đặc biệt bên nhau và tôi đã làm anh ấy hạnh phúc”.

Tháng 9, người ta chụp được hình ảnh David và Rebecca trong hộp đêm. Tin đồn ngoại tình bắt đầu lan truyền từ thời điểm đó. Rebecca bị công ty quản lý chuyển sang làm công việc ít quan trọng hơn, luôn thấp thỏm nỗi sợ bị sa thải.

Tháng 4/2004, câu chuyện về mối quan hệ ngoài luồng xuất hiện trên News of the World (hiện không còn tồn tại) dưới ngòi bút của Max Clifford. Chính Rebecca là người bán tin tức cho tờ báo lá cải. Thời điểm đó, David không còn dính dáng đến công ty SFX, còn người tình của anh đã bị đuổi việc và đang làm tại một công ty khác. Chi tiết bê bối được kể gián tiếp thông qua một “người bạn” đã trở thành chủ đề nóng trong nhiều tháng.

“Người bạn” cho hay David bị tổn thương khi Victoria phớt lờ anh, chỉ tập trung vào sự nghiệp ca hát ở London. Anh nhanh chóng rơi vào cuộc tình vụng trộm với nữ trợ lý riêng. Theo lời kể, David hôn Rebecca lần đầu tiên trong trò chơi Truth or Dare (nói thật hay thử thách) trong một nhà hàng. Sau đó, cựu danh thủ đưa người đẹp đi chơi câu lạc bộ đêm. Họ về phòng của David tại khách sạn hạng sang Santa Mauro vào 3h30.

“Anh ấy ôm đầu Rebecca, hôn cô ấy say đắm và nói, ‘Anh muốn ở bên em như thế này từ rất lâu rồi’. Đó là một khoảnh khắc rất bùng cháy. Anh ấy tắt đèn, bắt đầu cởi quần áo. Rebecca cũng cởi đồ. Họ đứng khỏa thân giữa phòng, hôn nhau nồng nhiệt”, người bạn nhớ lại.

Người bạn nói thêm hai người quấn lấy nhau trong nhiều giờ và tiếp tục có những hành động tương tự vào đêm hôm sau.

Ngoài lời kể, bài báo còn có thêm ảnh chụp tin nhắn văn bản để chứng minh. Tuy nhiên, chúng được biên tập lại một cách khó hiểu.

Về lý do phanh phui vụ ngoại tình, Rebecca giải thích: “Tôi biết dù sao thì nó cũng sẽ bị lộ nên tôi muốn kiểm soát nó. Khi báo chí nói với tôi những gì họ biết, tôi quyết định sẽ tốt hơn nếu tôi hợp tác”.

Trong khi đó, Max Clifford nhận định Rebecca yêu thích tiền bạc và sự nổi tiếng. Nhà báo Anh còn tuyên bố đã trả cho nữ trợ lý 800.000 bảng Anh (23,7 tỷ đồng) để có được chi tiết vụ bê bối.

Tuy nhiên, Rebecca phủ nhận: “Số tiền tôi được trả thậm chí không bằng một nữa con số mọi người trích dẫn. Tôi không thể mua một mua một biệt thự và tự nuôi sống mình cho đến hết đời”.

Người phụ nữ bị ghét nhất nước Anh

Mặc dù mối quan hệ tình cảm sai trái do hai người tạo ra, Rebecca Loos phải hứng chịu hậu quả nặng nề nhất.

Sau cuộc vui thoáng qua, David trở về với vòng tay bao dung của Victoria. Cánh săn ảnh bắt gặp cặp vợ chồng hôn nhau dịu dàng trong kỳ nghỉ ở dãy Alps của Pháp giữa bão scandal. Sau này, khi mọi chuyện qua đi, họ trở thành biểu tượng toàn cầu cho tình yêu bền vững, gây dựng ra thương hiệu Beckham với khối tài sản hơn 437 triệu USD.

Sóng gió qua đi, Victoria và David Beckham vẫn là cặp đôi kiểu mẫu trong mắt công chúng toàn cầu. Ảnh:

Trước bộ phim tài liệu mới ra mắt, họ không trả lời trực tiếp các câu hỏi về ồn ào ngoại tình. Tuy nhiên, David ẩn ý bằng cách tuyên bố đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc, còn cựu thành viên Spice Girls được cho là nói với người bạn của gia đình rằng Rebecca là kẻ dối trá. Haydn Isted, em rể của Victoria, chỉ trích Rebecca bịa đặt ra cuộc tình kể trên.

“Mọi người cho rằng sự chú ý là điều tôi khao khát nhưng thực tế không phải vậy. Những người lạ nghểnh cổ lên xem tôi ăn gì trong nhà hàng. Các cuộc hẹn hò bị hủy bỏ. Tôi không ngừng nghĩ, ‘Ôi Chúa ơi, họ đã đọc gì về tôi vậy?’. Tôi đi vào một nhà hàng và bạn có thể nghe thấy những người vợ nói với chồng rằng ‘Đừng nhìn’, rồi vòng tay ôm lấy họ như thể tôi sắp cướp họ đi”, Rebecca chia sẻ trên Daily Mail .

Sau khi bắt tay với Clifford, Rebecca chuyển đến London tìm cơ hội thành ngôi sao. Cô thực sự có cơ hội bước chân vào showbiz nhờ ồn ào với David Beckham, nhưng mọi chuyện phát triển theo hướng cô không bao giờ mong đợi.

Cuối năm 2004, Rebecca tham gia chương trình thực tế The Farm của Channel Five (Anh), có nội dung tập trung vào nhóm người nổi tiếng sinh sống và làm việc tại trang trại. Trong chương trình, các nhà sản xuất yêu cầu tập trung vào cảnh quay Rebecca giúp một cặp lợn phối giống. Như dự đoán, phân cảnh này thu hút sự chú ý lớn.

“Tất nhiên vì đó là tôi. Tôi luôn bị gắn mác ám ảnh về tình dục vì tôi là người lưỡng tính và tôi đã ngoại tình với người đàn ông có gia đình”, Rebecca chua chát nói.

Rebecca quyết định chia tay với công ty của Clifford khi bị yêu cầu xuất hiện trên Playboy Channel với khoản cát-xê 250.000 bảng Anh (7,4 tỷ đồng). Cô nhấn mạnh chưa sẵn sàng làm người mẫu gợi cảm. Tuy nhiên, về sau, cô đã chụp ảnh ngực trần cho Playboy và các tạp chí dành cho nam giới khác như FHM, Nuts và Zoo .

Năm 2006, Rebecca song ca với James Hewitt, cựu sĩ quan kỵ binh có quan hệ tình cảm với Công nương Diana, trong chương trình X Factor: Battle Of The Stars của ITV (Anh) để quyên tiền cho tổ chức Save The Children. Tại đây, cô bị giám khảo Sharon Osbourne - một người bạn của gia đình Beckham – chế nhạo không phải tham gia vì từ thiện, mà vì lợi ích bản thân. Osbourne cũng chê giọng hát của Rebecca, còn mô tả cô và Hewitt là “những vị khách đến từ địa ngục”.

Trong một màn trình diễn khác, Rebecca mặc chiếc váy bó sát, ngắn và hở lưng thể hiện ca khúc Addicted to Love của Robert Palmer. Không thể phủ nhận giọng hát của người đẹp gốc Hà Lan mờ nhạt, nhưng những nhận xét của Osbourne bị cho là mang tính cá nhân.

“Ngày mai hãy thử biểu diễn với chiếc quần lót của cô. Nó sẽ giúp làm ấm giọng của cô”, bà bầu sinh năm 1952 nói, không quên mỉa mai vòng một đã được nâng cấp bằng “dao kéo” của Rebecca.

Việc một phụ nữ quyền lực sỉ nhục thí sinh thường khiến người xem khó chịu và chắc chắn không thể xuất hiện trên truyền hình vào năm 2023. Tuy nhiên, cái mác kẻ phá hoại hôn nhân khiến mọi người đối xử khắc nghiệt hơn với Rebecca vào năm 2006. Theo Daily Mail , chỉ có 48 lời than phiền gửi tới cơ quan giám sát truyền hình Anh Ofcom vào thời điểm đó.

Rebecca bị sỉ nhục trên truyền hình vì mặc váy hở bạo. Ảnh:

Kẻ xấu hay nạn nhân?

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2013, Rebecca cho biết những nhận xét của Sharon Osbourne khiến cô choáng váng, tức giận và tổn thương. Sự khó chịu đó đeo bám cô dai dẳng đến mức dẫn đến trầm cảm và phải dùng thuốc.

Dĩ nhiên, đó không phải nguyên nhân duy nhất cho sự bất ổn về sức khỏe tâm thần. Cô tìm đến rượu mỗi đêm như liều thuốc xoa dịu sự cô đơn. Cô luôn nghi ngờ mọi người tiếp cận cô có mục đích, không thực sự quan tâm đến mong muốn của cô.

Trong nhiều năm, Rebecca cố gắng phớt lờ việc bị bắt nạt nhưng cuối cùng phải thừa nhận cách mọi người nhìn nhận và đối xử với cô khiến cô tổn thương nhiều. Rebecca cảm thấy bất lực và hối hận về những gì đã làm.

“Không phải lúc nào tôi cũng nhận được lời khuyên tốt nhất và không phải lúc nào tôi cũng đưa ra những quyết định tốt nhất. Tôi biết một số người sẽ luôn nghĩ tôi là kẻ tồi tệ. Đôi khi bạn đưa ra những quyết định mà nếu nhìn lại, bạn sẽ thay đổi. Nhưng tôi không thể thay đổi mọi thứ nên tôi giải quyết nó theo cách tốt nhất có thể”, cô nói.

Cuộc đời của Rebecca chuyển sang một hướng khác vào năm 2008, khi gia nhập đoàn phim của chương trình thực tế khác, 71 Degrees North phiên bản Hà Lan. Cô cùng mọi người thám hiểm Bắc Cực và quen biết Sven Christjar Skaiaa, bác sĩ gốc Na Uy trong chương trình.

Tình cảm giữa họ nhanh chóng nảy nở. Khi phát hiện có thai, Rebecca quyết định chuyển đến Na Uy sống cùng Sven vào năm 2009. Tháng 7 cùng năm, cô sinh con trai đầu lòng, Magnus. Họ tiếp tục có thêm con trai, Liam, vào năm 2012.

Rebecca ca ngợi Sven là người đàn ông trong mơ và trở thành mẹ là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời cô.

Rebecca tìm thấy hạnh phúc bên bác sĩ Sven. Ảnh:

Sự nghiệp giải trí dừng lại từ đó. Cô từng bán quần áo bà bầu online nhưng không mang lại nhiều lợi nhuận, cuối cùng phải đóng cửa. Hiện tại, ở tuổi 46, Rebecca là huấn luyện viên yoga sống biệt lập ở vùng núi Na Uy cùng chồng và hai con.

Cô gần như tuyệt giao với giới báo chí. Các bài đăng trên mạng xã hội xoay quanh cuộc sống bình dị như tập yoga, tắm nước nóng, đi bộ đường dài, đạp xe hay tìm kiếm thức ăn trong môi trường hoang dã... Cô thay giày cao gót bằng giày đế bằng, không thực hiện những hành vi liều lĩnh như chụp ảnh ngực trần hay lái xe đua.

“Bây giờ tôi là kiểu người thận trọng hơn. Trọng tâm chính của tôi chỉ là trở thành một người mẹ tốt”, Rebecca chia sẻ nhiều năm trước.

Tuy nhiên, cái danh “cô gái bị cáo buộc ngoại tình với Beckham” sẽ mãi đeo bám Rebecca. Có lẽ, trong thâm tâm, cô vẫn thắc mắc về việc tại sao David trở thành báu vật quốc gia, còn cô phải chịu sự gièm pha.

Người đẹp từng đề cập đến vấn đề này: “Anh ta là người có gia đình. Anh ta là người quyến rũ tôi. Anh ta là người đã thất hứa và cư xử tồi tệ, nhưng tôi mới là người bị phỉ báng”.