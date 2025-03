Nữ tỷ phú bị mất gần 4 tỷ USD

Indonesia đang trải qua giai đoạn thị trường chứng khoán sụt giảm tồi tệ nhất trong một thập kỷ qua. Các nhà đầu tư chứng kiến giá trị cổ phiếu họ nắm giữ giảm mạnh, bao gồm cả người phụ nữ giàu nhất nước này, người đã mất một nửa tài sản chỉ trong ba ngày khi cổ phiếu công ty của bà lao dốc.

Marina Budiman đã trở nên giàu có nhờ giá trị cổ phiếu tăng cao của công ty DCI Indonesia, nâng giá trị tài sản ròng của bà lên 7,5 tỷ đô la Mỹ, giúp bà trở thành người phụ nữ giàu nhất Indonesia.

Tuy nhiên, chuỗi chiến thắng đó đã đảo ngược khi thị trường chứng khoán Indonesia sụp đổ do nhiều yếu tố trong nước (triển vọng tài chính xấu đi và các chính sách kinh tế vĩ mô) và các yếu tố kinh tế toàn cầu như chính sách thuế quan của Hoa Kỳ, diễn biến địa chính trị, chiến tranh thương mại.

Năm 2024, theo Forbes, bà Marina Budiman là người giàu thứ 41 trong danh sách 50 người giàu nhất Indonesia.

Chỉ trong ba ngày, giá trị tài sản ròng của Marina giảm xuống chỉ còn một nửa sau khi giá cổ phiếu của DCI lao dốc, khiến công ty này trở thành công ty hoạt động kém nhất trong cuộc khủng hoảng thị trường chứng khoán đáng báo động, đến mức phải tạm dừng giao dịch trong 30 phút.

Theo giới thiệu của Forbes, tỷ phú Marina Budiman là người đồng sáng lập và là chủ tịch ủy viên của công ty trung tâm dữ liệu DCI Indonesia. Bà thành lập DCI vào năm 2011 cùng với Otto Toto Sugiri và Han Arming Hanafia.

Bà làm việc với Sugiri tại Ngân hàng Bali năm 1985 và gia nhập công ty CNTT Sigma Cipta Caraka năm 1989. Bà cũng là người đồng sáng lập Indonet, nhà cung cấp dịch vụ Internet đầu tiên tại Indonesia, vào năm 1994. Bà và những người đồng sáng lập khác đã bán cổ phần của mình vào năm 2023.

Thời điểm 2022, bà này sở hữu khối tài sản 1,4 tỷ USD. Đến 2023, sụt còn 1,1 tỷ USD và xuống 1 tỷ USD hồi năm ngoái.

Nữ tỷ phú là người đồng sáng lập công ty trung tâm dữ liệu hàng đầu Indonesia

DCI dễ bị tổn thương vì 78% cổ phần của công ty này chỉ do bốn người sở hữu, Marina, những người đồng sáng lập Han Arming Hanafia và Otto Toto Sugiri cũng như tỷ phú Anthoni Salim.

Bloomberg đưa tin Mohit Mirpuri, một nhà quản lý quỹ tại SGMC Capital Pte ở Singapore, cho biết: "Biến động giá của DCI phần lớn là do lượng cổ phiếu lưu hành tự do hạn chế. Chênh lệch giá mua-bán hẹp, do đó bất kỳ vị thế định giá đáng kể nào cũng có thể tác động đáng kể đến cổ phiếu này".

PT DCI Indonesia Tbk là công ty trung tâm dữ liệu hàng đầu của Indonesia.

Việc DCI hoạt động trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu có khả năng thu hút các nhà đầu tư nhìn thấy tiềm năng do nguồn đầu tư nước ngoài ngày càng tăng từ các gã khổng lồ công nghệ như Oracle Corp, hiện đang thảo luận với chính phủ Indonesia để xây dựng các trung tâm dịch vụ đám mây tại quốc gia này.

PT DCI Indonesia Tbk là công ty trung tâm dữ liệu hàng đầu của Indonesia, được thành lập vào năm 2011 bởi Otto Toto Sugiri. Công ty cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu an toàn và đáng tin cậy cho các công ty công nghệ, ngân hàng và nhiều ngành công nghiệp khác tại Indonesia. PT DCI đã đóng góp rất lớn vào việc hỗ trợ chuyển đổi số tại Indonesia.

Năm 2021, PT DCI chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Indonesia với mã cổ phiếu DCII. Công ty đã nhận được nhiều chứng chỉ quốc tế như Tier IV từ Uptime Institute, trở thành một trong những trung tâm dữ liệu có mức độ tin cậy cao nhất Đông Nam Á.