Nữ tỷ phú mới nổi được ví là “hiện tượng kinh tế”, sở hữu phi cơ riêng 40 triệu USD, BĐS trải khắp nước Mỹ

Taylor Swift có lẽ không phải cái tên xa lạ với những người yêu âm nhạc toàn cầu. Gần 2 thập kỷ kể từ khi ra mắt, sự nghiệp ca hát của “công chúa nhạc đồng quê một thời” ngày càng lên hương và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.

Trở thành tỷ phú chỉ nhờ vào “kinh doanh” âm nhạc

Ở tuổi 34, Taylor Swift đang sở hữu một sự nghiệp trong mơ cùng khối tài sản mà nhiều nghệ sĩ phải thèm khát.

Theo Bloomberg, giữa tháng 10/2023, “công chúa nhạc đồng quê” chính thức trở thành tỷ phú nhờ khối tài sản ròng 1,1 tỷ USD. Báo cáo của Forbes cho thấy nguồn thu nhập chính của Taylor Swift là doanh thu bán đĩa, các chuyến lưu diễn, bán đồ lưu niệm, hợp tác với nhiều thương hiệu đa lĩnh vực.

Đặc biệt, lưu diễn là hoạt động kiếm tiền nhiều nhất của ngôi sao này. Việc nữ ca sĩ đặt chân vào giới tỷ phú cũng nhờ thành công vang dội của chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Eras Tour. Chuyến lưu diễn phá kỷ lục này của Taylor Swift còn được xem là chuỗi sự kiện âm nhạc sinh lợi nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Theo dữ liệu khảo sát công ty nghiên cứu AskPro cung cấp riêng cho CNN hồi tháng 8 cho thấy The Eras Tour thu về khoảng 2,2 tỷ USD doanh thu bán vé ở Bắc Mỹ, khi mà chuyến lưu diễn vẫn chưa kết thúc và tiếp tục diễn ở Bắc Mỹ vào năm tới. Trên New York Post, nhà phân tích tài chính Callie Cox nói mỗi cuối tuần, những thành phố nơi ngôi sao sinh năm 1989 này trình diễn đều thu về hàng triệu USD do khách du lịch đổ về nhiều hơn bình thường, từ đó kích cầu dịch vụ khách sạn, nhà hàng tăng đột biến.

Trước sức ảnh hưởng to lớn đó, Giám đốc tiếp thị tại nền tảng bán vé trực tuyến SeatGeek Chris Leyden nhận định với CNN rằng Taylor Swift không chỉ là một nghệ sĩ trình diễn mà còn là một “hiện tượng kinh tế". Đồng thời, ông cho rằng chuyến lưu diễn Eras Tour của cô chính là đang "viết lại vở kịch về kinh tế giải trí."

Taylor Swift cũng là một trong số ít ngôi sao chạm tới danh hiệu tỷ phú USD chỉ nhờ vào âm nhạc. Trước đó, những ngôi sao như Rihanna, Jay Z, Beyoncé cũng đã thành tỷ phú nhưng một phần tài sản của họ đều đến từ việc lấn sân sang những lĩnh vực khác.

Sống xa hoa với khối BĐS đồ sộ trải khắp nước Mỹ, rất chăm đi từ thiện

Sở hữu khối tài sản khổng lồ nhờ làm nhạc, không ngạc nhiên khi Taylor Swift có cuộc sống xa hoa ít người sánh kịp. Giọng ca Blank Space thường xuyên sắm đồ hiệu, tậu nhà, mua máy bay riêng để hưởng thụ cuộc sống.

Theo đó, mỹ nhân sinh năm 1989 hiện đang sở hữu 2 máy bay phản lực Dassault để phục vụ cho công việc và cuộc sống. Nổi bật trong số đó là chiếc Dassault Falcon 900LX, mang số hiệu N898TS và có con số 13 sơn ngay trước cửa cabin chính. Chiếc máy bay này được phát hiện thường xuyên nhất ở quê hương Tennessee của nữ ca sĩ.

Theo The Richest, chiếc phi cơ này có giá 40 triệu USD với sức chứa lên đến 12 hành khách trên cabin rộng rãi, với các tiện nghi khác bao gồm nhà bếp đầy đủ tiện nghi, phòng tắm có vòi sen và phòng ngủ sang chảnh. Mọi thứ đều hoàn hảo giúp cho chủ nhân của nó cảm thấy thoải mái và sảng khoái trong suốt chuyến bay dài hạn.

Với danh mục đầu tư bất động sản, mỹ nhân sinh năm 1989 này khiến nhiều người không khỏi trầm trồ khi sở hữu rất nhiều dinh thự trải khắp nước Mỹ, trị giá lên đến 80 triệu USD.

Cụ thể, Taylor Swift sở hữu một căn hộ rộng hơn 301m2 ước tính 3 triệu USD và một bất động sản phong cách Hy Lạp rộng hơn 520 m2 trị giá 2,5 triệu USD ở Nashville; một biệt thự rộng 1.020 m2 , gần 32 triệu USD ở khu Beverly Hill (Los Angeles); khu bất động sản rộng 1.114 m2 với tầm nhìn ra biển ở Watch Hill, Rhode Island, trị giá 17,75 triệu USD. Ngoài ra, cô còn bốn căn nhà ở New York và Tribeca với tổng tài sản ước tính 40 triệu USD.

Không chỉ xinh đẹp, hát hay, sáng tác giỏi, Taylor Swift còn nổi tiếng là người có tấm lòng nhân ái khi thường xuyên ủng hộ các quỹ từ thiện và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Người đẹp này từng quyên góp một triệu USD cho các nạn nhân lũ lụt ở Louisiana và 500.000 USD cho hoạt động cứu trợ lũ lụt ở Nashville; quyên góp được 750.000 USD thông qua buổi hòa nhạc mang lại lợi ích Speak Now Help Now cho các nạn nhân của thảm họa thiên nhiên ở miền Nam nước Mỹ năm 2011; ủng hộ 4 triệu USD cho Đại sảnh Danh vọng Nhạc Đồng quê để tài trợ Trung tâm Giáo dục Taylor Swift; tặng 50.000 USD cho các trường công lập ở New York.

Gần đây nhất, nữ ca sĩ cô đã quyên góp cho các ngân hàng thực phẩm trên khắp nước Mỹ trùng với lộ trình chuyến lưu diễn The Eras Tour của mình. Ngoài ra, Taylor Swift còn nhiều lần bỏ tiền túi ra để giúp đỡ đồng nghiệp hay fan hâm mộ đang gặp khó khăn.

Quả thật, Taylor Swift không chỉ thu hút người khác bằng tài năng của bản thân mà còn bằng những chia sẻ vì cộng đồng mà người đẹp này lan tỏa.

(Tổng hợp)