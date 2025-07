Nửa đầu năm, Việt Nam đón gần 11 triệu lượt khách quốc tế

Tính riêng trong tháng 6/2025, khách quốc tế đến nước ta đạt 1,46 triệu lượt người, giảm 4,3% so với tháng trước và tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm 2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 10,7 triệu lượt người, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm trước và tăng gần 26% so với năm 2019 - năm hoàng kim của du lịch Việt.

Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt 9,1 triệu lượt người, chiếm 85,2% lượng khách quốc tế đến và tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước; bằng đường bộ đạt 1,4 triệu lượt người, chiếm 13,1% và tăng 10,9%; bằng đường biển đạt 181,4 nghìn lượt người, chiếm 1,7% và tăng 10,0%.

So với mục tiêu đón 22-23 triệu lượt khách trong năm nay của Cục Du lịch, 6 tháng đầu năm lượng khách đón thực tế tại Việt Nam mới đạt gần 49%. Tuy nhiên, theo các CEO công ty lữ hành, Việt Nam vẫn có thể đạt được con số 22 triệu lượt vì mùa cao điểm du lịch cuối năm (tháng 10 đến 12) mới là thời điểm bứt phá khi khách đổ xô đến tránh đông.

Châu Á là khu vực có nhiều khách quốc tế lớn nhất tại Việt Nam với hơn 8,4 triệu lượt khách, tăng 21,1%. Trong đó, Đông Bắc Á vẫn là thị trường gửi khách lớn nhất, chiếm 60% tổng lượng khách đến. Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu với hơn 2,7 triệu lượt. Hàn Quốc đứng thứ hai với hơn 2,2 triệu lượt. Các thị trường tiếp theo gồm Nhật Bản, Đài Loan, Mỹ, Ấn Độ.

Tại khu vực châu Âu, Việt Nam đón hơn 1,3 triệu lượt khách tăng 26,5%; châu Mỹ gần 583.000 lượt tăng 8,6 %; sau đó là châu Úc và châu Phi lần lượt là 304.000 lượt và 25.200 lượt, tăng 14,1% và giảm 0,3 %.

Số lượt người Việt Nam xuất cảnh trong quý II/2025 là 1.379,5 nghìn lượt người, giảm 2,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung sáu tháng đầu năm 2025, số lượt người Việt Nam xuất cảnh đạt 4.062,8 nghìn lượt người, tăng 53,9% so với cùng kỳ năm trước.

Cục thống kê đánh giá hoạt động ngoại thương, vận tải, du lịch tăng cao đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của khu vực và thế giới, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế. Giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ sáu tháng đầu năm 2025 tăng 8,14% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ các năm trong giai đoạn 2011-2025.