Nửa đêm, giới trẻ TP.HCM vẫn đổ về Bến Bạch Đằng, rần rần chụp ảnh trước dàn đại bác “khủng”

Dù đã nửa đêm, không khí tại Công viên Bến Bạch Đằng (quận 1) vẫn không hề hạ nhiệt. Giới trẻ TP.HCM vẫn nô nức đổ về khu vực này để tận mắt chiêm ngưỡng dàn đại bác “khủng” được trưng bày dọc bờ sông Sài Gòn, đồng thời tranh thủ chụp ảnh sống ảo với background không thể "chất" hơn.

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động hướng tới lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất Đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), dàn pháo lễ được bố trí ngay bên bờ sông đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của người dân tại TP.HCM. Mỗi khẩu pháo nặng tới 4 tấn, được bảo dưỡng kỹ lưỡng và xếp hàng dài tạo nên một khung cảnh vừa trang nghiêm vừa độc đáo.

Tối 17/4, hàng trăm người dân TP.HCM háo hức tập trung về Bến Bạch Đằng từ rất sớm để theo dõi màn diễn tập bắn 21 phát đại bác kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước. Đúng 20h, tiếng đại bác vang lên uy nghiêm trên nền Quốc thiều, khiến mọi người đều xúc động và tự hào. Khoảnh khắc đặc biệt này nhanh chóng được ghi lại bằng vô số hình ảnh và video trên mạng xã hội.

Điều đặc biệt là sau khi màn diễn tập kết thúc, không khí tại công viên không hề giảm nhiệt. Đến gần nửa đêm, từng tốp bạn trẻ vẫn kéo đến để tận mắt chiêm ngưỡng dàn pháo lễ với mỗi khẩu pháo nặng gần 4 tấn. Nhiều bạn chia sẻ đầy háo hức, đây là lần đầu tiên được đứng gần và chụp ảnh lưu niệm với các khẩu đại bác mà trước giờ chỉ từng thấy trên tivi, sách vở hay bảo tàng.

Khoảng thời gian ban ngày quá đông người nên đêm khuya bỗng trở thành thời điểm lý tưởng để giới trẻ thoải mái "sống ảo". Các khẩu pháo đồ sộ đặt dọc bờ sông dưới ánh đèn đêm lung linh đã trở thành background cực chất, khiến bạn trẻ nào cũng háo hức tạo dáng đủ kiểu.

Bạn Thùy Linh (21 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) chia sẻ: "Mình tranh thủ đi vào buổi tối muộn vì ban ngày quá đông, rất khó để chụp được ảnh đẹp. Không ngờ là gần 12 giờ đêm vẫn có nhiều người ra đây như vậy, không khí rất vui!".

Một nhóm bạn khác cho biết họ đến muộn vì muốn tận hưởng trọn vẹn không khí yên bình, vừa có thể thoải mái chụp ảnh, vừa tránh cảnh chen chúc vào ban ngày.

Những ngày này, Bến Bạch Đằng trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết với dàn pháo lễ uy nghiêm, thu hút sự chú ý không chỉ của người dân thành phố mà còn rất nhiều du khách. Việc tổ chức chu đáo, an toàn, với sự hỗ trợ phân luồng giao thông của các lực lượng chức năng cũng khiến người dân yên tâm tận hưởng không gian đặc biệt này. uy đã vào nửa đêm nhưng khu vực trưng bày vẫn được quây rào bằng dây an toàn, có biển cảnh báo và luôn có quân nhân túc trực canh gác 24/24 nhằm đảm bảo an ninh và giữ gìn hiện trạng các khẩu pháo.

Ai cũng đang rất mong đợi đến ngày 30/4 sắp tới, khi 21 loạt đại bác chính thức vang lên, đánh dấu một cột mốc lịch sử thiêng liêng của dân tộc. Trong khi đó, giới trẻ vẫn hào hứng rủ nhau: "Tranh thủ check-in đi, hòa bình đẹp là bất kể ngày hay đêm!"