Nước cờ cao tay của Jensen Huang: Đầu tư 100 tỷ USD cho OpenAI nhưng tiền gần như chỉ chuyển từ tay trái sang tay phải

Khoản đầu tư lên tới 100 tỷ USD mà NVIDIA dành cho OpenAI, vốn được công bố hồi đầu tuần, sẽ đưa hàng tỷ USD vào quỹ khởi nghiệp của chủ sở hữu ChatGPT, trong đó công ty có quyền tùy ý sử dụng. Tuy nhiên, phần lớn số tiền sẽ được đổ vào các dòng chip tối tân của NVIDA.

Hiện tại, chi tiết của thỏa thuận này chưa được công bố. Tuy nhiên, thông tin công khai là số tiền 100 tỷ USD này sẽ được chi trả khi các cơ sở siêu máy tính AI đi vào hoạt động trong những năm tới. Cơ sở đầu tiên dự kiến vận hành năm 2026.

Thời điểm khởi công và chi phí của mỗi trung tâm dữ liệu chưa được xác định. Tuy nhiên, các nguồn thạo tin cho biết điều rõ ràng là OpenAI có kế hoạch thanh toán cho các bộ xử lý đồ họa (GPU) của NVIDIA thông qua các thỏa thuận cho thuê thay vì mua trả trước.

CEO NVIDIA Jensen Huang, người mô tả thỏa thuận này là “quy mô khổng lồ”, ước tính một trung tâm dữ liệu AI với công suất 1 gigawatt có chi phí khoảng 50 tỷ USD, trong đó 35 tỷ USD được dùng để chi trả cho GPU của NVIDIA. Bằng các cho thuê bộ xử lý này, OpenAI sẽ phân bổ chi phí trong suốt vòng đời hữu ích của GPU, có thể lên tới 5 năm, khiến NVIDIA chịu rủi ro nhiều hơn.

Theo thông tin trước đó, NVIDIA đã đồng ý đầu tư theo tiến độ, nghĩa là sẽ rót tiền khi các trung tâm dữ liệu này đi vào hoạt động. 10 tỷ USD ban đầu sẽ sớm được chuyển cho OpenAI, giúp công ty hướng tới việc triển khai dự án công suất gigawatt đầu tiên.

Tuy nhiên, nguồn tin của CNBC cho biết, dù khoản đầu tư của NVIDIA có thể hỗ trợ OpenAI trong việc tuyển dụng, tiếp thị và vận hành nhưng mục tiêu lớn nhất vẫn sẽ đổ vào năng lực tính toán. Điều đó đồng nghĩa với gần như toàn bộ số tiền sẽ được trả cho các GPU của NVIDIA, vốn là chìa khóa để xây dựng và đào tạo các mô hình ngôn ngữ lớn và đáp ứng các tác vụ AI.

Là một startup chưa đạt xếp hạng tín dụng đầu tư và không có dòng tiền dương, chi phí huy động vốn của OpenAI vẫn ở mức cao. Lãnh đạo doanh nghiệp này cho rằng phát hành cổ phần là cách đắt đỏ nhất để tài trợ cho các trung tâm dữ liệu và cho biết công ty đang chuẩn bị vay nợ để bù phần còn lại trong kế hoạch mở rộng.

Ngoài việc mang lại cho OpenAI một phương án tiếp cận chip với chi phí hiệu quả hơn, lựa chọn thuê của NVIDIA cùng cam kết dài hạn còn có thể giúp công ty đạt được các điều khoản thuận lợi hơn từ ngân hàng khi vay nợ, theo một nguồn tin cho biết.

Người phát ngôn của NVIDIA hiện chưa bình luận về thông tin này.

Việc NVIDIA tiến tới mức vốn hóa 4,3 nghìn tỷ USD được thúc đẩy bởi doanh số bán GPU cho các công ty như OpenAI, Google, Meta, Microsoft và Amazon. Con đường đạt mức giá trị 500 tỷ USD của OpenAI thì được hỗ trợ bởi các khoản đầu tư lớn từ Microsoft và các công ty khác, cho phép doanh nghiệp này đốt hàng tỷ USD tiền mặt vào việc xây dựng các mô hình AI.

Jamie Zakalik, nhà phân tích tại Neuberger Berman, cho biết thỏa thuận với NVIDIA là ví dụ mới nhất về việc OpenAI huy động vốn và sau đó đổ thẳng vào công ty cung cấp vốn. “Các nhà đầu tư lo ngại về bản chất tuần hoàn của thỏa thuận này, vốn làm tăng các số liệu nhưng thực chất chưa tạo ra thay đổi gì”, Zakalik cho biết.

Khi được hỏi về những lo ngại đó, CEO Altman của OpenAI nói rằng công ty đang tập trung vào việc thúc đẩy nhu cầu thực tế.

“Chúng tôi cần tiếp tục bán dịch vụ cho người tiêu dùng và doanh nghiệp — và xây dựng những sản phẩm mới tuyệt vời mà khách hàng sẵn sàng trả nhiều tiền để sử dụng. Chừng nào điều đó còn tiếp diễn, chúng tôi sẽ cần rất nhiều trung tâm dữ liệu, rất nhiều chip”, Altman khẳng định.

Tham khảo: CNBC﻿