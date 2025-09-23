Nvidia đầu tư 100 tỷ USD vào OpenAI để xây dựng hạ tầng AI

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nvidia cho biết sẽ rót tới 100 tỷ USD vào OpenAI, nhằm triển khai kế hoạch xây dựng các trung tâm dữ liệu trị giá hàng trăm tỷ USD, dựa trên bộ xử lý AI của hãng.

Theo thỏa thuận công bố ngày 22/9, OpenAI sẽ triển khai hệ thống Nvidia với công suất tới 10 gigawatt — tương đương 4 đến 5 triệu GPU, tức ngang lượng chip Nvidia dự kiến xuất xưởng trong năm nay và gấp đôi năm ngoái, theo Giám đốc điều hành Jensen Huang. Ông nhấn mạnh: “Đây là một dự án khổng lồ".

Khoản đầu tư đầu tiên trị giá 10 tỷ USD sẽ được giải ngân khi hoàn tất 1 gigawatt hạ tầng, sau đó các đợt tiếp theo sẽ phụ thuộc tiến độ. Thị trường phản ứng tích cực: cổ phiếu Nvidia tăng gần 4% ngay trong ngày, giúp vốn hóa hãng chạm ngưỡng 4,5 nghìn tỷ USD.

Giám đốc điều hành Jensen Huang.

Huang mô tả hợp tác với OpenAI là “to lớn chưa từng có”, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó giữa hai cái tên dẫn đầu làn sóng AI hiện nay. OpenAI từng kích hoạt cơn sốt GPU khi ra mắt ChatGPT năm 2022 và hiện vẫn dựa vào phần cứng Nvidia để huấn luyện cũng như triển khai sản phẩm tới 700 triệu người dùng hàng tuần.

Sam Altman, Giám đốc OpenAI, cho biết ưu tiên của công ty trong giai đoạn tới gồm ba điểm: nghiên cứu AI đột phá, tạo ra sản phẩm hấp dẫn cho người dùng và giải quyết “bài toán hạ tầng chưa từng có trong lịch sử".

Khoản vốn sẽ được giải ngân dần, với Nvidia đóng vai trò nhà cung cấp chính về chip và thiết bị mạng. Hiện Nvidia chiếm ưu thế tuyệt đối trên thị trường AI chip, song ngày càng chịu sức ép cạnh tranh từ AMD và các hãng điện toán đám mây tự phát triển phần cứng.

Theo tính toán của Huang, để xây dựng 1 gigawatt trung tâm dữ liệu cần từ 50 đến 60 tỷ USD, trong đó khoảng 35 tỷ USD là chi phí dành riêng cho chip và hệ thống Nvidia. Giai đoạn đầu của dự án sẽ đi vào hoạt động nửa cuối năm 2026, sử dụng nền tảng thế hệ mới Vera Rubin.

Thỏa thuận mới bổ sung cho các hợp tác hiện có của OpenAI với Microsoft, Oracle, SoftBank và dự án Stargate. Microsoft vẫn là đối tác chiến lược tích hợp mô hình OpenAI vào dịch vụ Azure và bộ Office, trong khi SoftBank và Thrive Capital cũng là nhà đầu tư lớn.

Động thái lần này nằm trong chuỗi các thương vụ mở rộng của Nvidia. Chỉ trong tháng 9, hãng đã chi 5 tỷ USD mua cổ phần Intel để cùng phát triển chip AI, rót gần 700 triệu USD vào startup hạ tầng dữ liệu Nscale của Anh, và hơn 900 triệu USD để thâu tóm đội ngũ chủ chốt của Enfabrica cùng công nghệ của công ty khởi nghiệp này.

