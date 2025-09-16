Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nvidia vi phạm luật chống độc quyền tại Trung Quốc, đang bị mở rộng điều tra

16-09-2025 - 11:12 AM | Tài chính quốc tế

Các cơ quan quản lý sẽ tiếp tục điều tra nhà sản xuất chip giá trị nhất thế giới.

Trung Quốc vừa cho biết Nvidia, công ty hàng đầu thế giới về AI, đã vi phạm luật chống độc quyền của nước này. Các cơ quan quản lý sẽ tiếp tục điều tra nhà sản xuất chip giá trị nhất thế giới và động thái này được cho là sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa Bắc Kinh và Mỹ.

“Gần đây, sau cuộc điều tra sơ bộ, NVIDIA Corporation đã bị phát hiện vi phạm Luật chống độc quyền của Trung Quốc”, Cục Quản lý thị trường nhà nước cho biết vào thứ Hai, đồng thời thông báo tiến hành một cuộc điều tra sâu hơn về nhà sản xuất chip này.

Trước đó, hồi tháng 7, Cơ quan giám sát an ninh mạng quốc gia Trung Quốc bất ngờ mở một cuộc điều tra nhắm vào Nvidia trước những rủi ro bảo mật được cho là liên quan đến H20, chip AI mà công ty Mỹ thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc.

Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp với Nvidia, công ty dẫn đầu thị trường chip điện toán AI toàn cầu, yêu cầu công ty này giải trình về các “lỗ hổng bảo mật và lỗ hổng cửa hậu” tiềm ẩn của H20. Cơ quan giám sát an ninh mạng cho biết các chip điện toán hiệu năng cao của Nvidia đã ghi nhận lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng.

“Trước đây, các nhà lập pháp Mỹ đã yêu cầu các chip tiên tiến xuất khẩu từ Mỹ phải được trang bị các chức năng theo dõi và định vị địa lý”, cơ quan này cho biết trong một tuyên bố. Hiện Nvidia đã bị yêu cầu nộp các tài liệu hỗ trợ liên quan như một phần của lời giải thích.

Cuộc điều tra diễn ra chỉ hai tuần sau khi CEO của Nvidia, Jensen Huang, tuyên bố có thể tiếp tục xuất khẩu chip H20 sang thị trường Trung Quốc - ba tháng sau khi chính quyền ông Donald Trump cấm Nvidia và AMD bán chip AI cho Trung Quốc vào tháng 4.

Gần đây, Mỹ đã nới lỏng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu để cho phép hai công ty tiếp tục xuất khẩu các phiên bản chipset AI hạ cấp sang Trung Quốc trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại tiếp tục diễn ra. Ông Huang gần đây đã đến Bắc Kinh và bày tỏ cam kết tiếp tục hỗ trợ thị trường Trung Quốc.

Chip H20, ra mắt vào đầu năm 2024, là phiên bản hạ cấp hơn nữa của chip AI H100 của Nvidia, vốn chỉ có 20% khả năng suy luận của phiên bản gốc. Công ty đã hai lần hạ cấp chip để tuân thủ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ đối với Trung Quốc.

Ông Huang vốn là người ủng hộ mạnh mẽ việc chính phủ Mỹ xem xét lại các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, cho rằng chúng là một “thất bại” và sẽ chỉ khiến Huawei Technologies - đối thủ đáng gờm nhất của họ tại Trung Quốc - giành được nhiều thị phần hơn tại thị trường Trung Quốc.

“Cố gắng ghép nối các trung tâm dữ liệu từ các sản phẩm lậu là một phương án thua lỗ, cả về mặt kỹ thuật lẫn kinh tế”, đại diện Nvidia nói. “Các trung tâm dữ liệu cần dịch vụ và hỗ trợ, mà chúng tôi chỉ cung cấp điều đó cho các sản phẩm Nvidia chính hãng”.﻿

Hiện chip AI của Nvidia vẫn là lựa chọn phổ biến tại Trung Quốc cho mục đích đào tạo AI. ByteDance, Alibaba và Tencent đều đã tích trữ chip H20 trước các hạn chế vào tháng 4, theo Nikkei Asia.

Theo: Nikkei Asia

Nhân viên Nvidia nhiều người trở thành tỷ phú đôla nhờ 'chiếc còng tay bằng vàng' của Jensen Huang

Theo Vũ Anh

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
Nvidia

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Áp lệnh trừng phạt Nga theo EU, lãnh đạo một quốc gia châu Âu ngậm ngùi nhìn hàng tỷ USD 'bốc hơi', thừa nhận sự thật 'đắng lòng'

Áp lệnh trừng phạt Nga theo EU, lãnh đạo một quốc gia châu Âu ngậm ngùi nhìn hàng tỷ USD 'bốc hơi', thừa nhận sự thật 'đắng lòng' Nổi bật

Lần đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản, Nikkei vượt 45.000 điểm ngay trước thềm họp Fed, BOJ

Lần đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản, Nikkei vượt 45.000 điểm ngay trước thềm họp Fed, BOJ Nổi bật

Nỗ lực bao năm để trở thành bác sĩ bệnh viện công, nhiều người ở quốc gia này đang từ bỏ con đường vốn được mơ ước nhất

Nỗ lực bao năm để trở thành bác sĩ bệnh viện công, nhiều người ở quốc gia này đang từ bỏ con đường vốn được mơ ước nhất

10:51 , 16/09/2025
Phát hiện quan trọng về nghi phạm sát hại đồng minh của Tổng thống Donald Trump

Phát hiện quan trọng về nghi phạm sát hại đồng minh của Tổng thống Donald Trump

10:30 , 16/09/2025
Sạc ô tô đã được đưa lên một tầm cao mới, không thua kém điện thoại: Xe đứng một chỗ cũng có thể đầy pin

Sạc ô tô đã được đưa lên một tầm cao mới, không thua kém điện thoại: Xe đứng một chỗ cũng có thể đầy pin

09:23 , 16/09/2025
Liên tục doạ áp thêm lệnh trừng phạt với Nga, Mỹ và EU rơi vào 'vòng lặp' không thể cai nghiện hàng hoá của Moscow: Vẫn mua hàng tỷ USD sản phẩm từ Nga, thậm chí còn nhập nhiều hơn 4 năm trước

Liên tục doạ áp thêm lệnh trừng phạt với Nga, Mỹ và EU rơi vào 'vòng lặp' không thể cai nghiện hàng hoá của Moscow: Vẫn mua hàng tỷ USD sản phẩm từ Nga, thậm chí còn nhập nhiều hơn 4 năm trước

08:59 , 16/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên